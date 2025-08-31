Google मध्ये नोकरी माझी एक मोठी चूक... 27 वर्षाच्या इंजिनिअरने 2.7 कोटी पगाराची नोकरी सोडली; कारण जाणून शॉक व्हाल

Man Quits Rs. 2.52 Crore Salary Job At Google : गुगलसारख्या कंपनीत नोकरी मिळवणे हे लाखो तरुणांचे स्वप्न असते. मोठा पगार, स्टेसस, ग्लॅमर सर्वकाही मिळते. मात्र, 27 वर्षाच्या एका इंजिनिअरने Google कंपनीतील 2.7 कोटी पगाराची नोकरी एका झटक्यात सोडली आहे. याचे नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल.
जिम टँग असे असे गुगलची नोकरी सोडणाऱ्या इंजिनिअरचे नाव आहे. वार्षिक 3 लाख डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 2.7 कोटी रुपये पगार असूनही, त्याने नोकरी सोडली आणि आता तो कंटेंट क्रिएटर बनून नवीन मार्ग शोधत आहे. कोटी रुपये कमवूनही, त्याला आपले जीवन निरुपयोगी वाटू लागले. नोकरीच्या शेवटच्या दिवशी लिंक्डइनवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांने नोकरी सोडण्याचे कारण स्पष्टपणे सांगितले आहे. मला वाटले होते की जर मला गुगलमध्ये नोकरी मिळाली तर माझे आयुष्य व्यवस्थित होईल, परंतु ही माझी एक मोठी चूक होती त्याने व्हिडिओ सांगितले.
गुगल सोडण्याच्या दोन महिने आधी, जिमने आपले लक्ष त्याचा स्वत:चा ब्रँड तयार करण्यावर केंद्रीत केले वळवले होते. त्याने लिंक्डइनवर शेअर केले की त्याने 70 दिवसांत 90 हून अधिक व्हिडिओ आणि 500 पोस्ट तयार करून 1 लाखांहून अधिक फॉलोअर्सचा टप्पा पार केला. पहिले 300 ट्विट? फक्त 70 फॉलोअर्स. पहिले इंस्टाग्राम रील? एका रात्रीत 10,000 व्ह्यूज. पुढील 50 रील्स? वाढ मंदावली, पण तीन आठवड्यात ती 25,000 वरून 80,000 पर्यंत गेली.
या काळात त्यांनी महागडे कॅमेरे खरेदी केले नाहीत किंवा कोणताही मोठा सेटअप वापरला नाही. फक्त आयफोन आणि कॅपकट अॅप वापरून एडिटिंग करून त्यांनी हे सिद्ध केले की खरी शक्ती सर्जनशीलतेत आहे. नोकरी सोडल्यानंतर काही वेळातच, जिमने टोकियोला जाण्यासाठी तिकीट बुक केले. तो म्हणतो, "पहिल्यांदाच, मी आयुष्यापासून पळून जात नाहीये, तर मी स्वतः निवडलेल्या दिशेने जात आहे." आता त्याचे लक्ष डिजिटल उत्पादने तयार करण्यावर, त्याच्या ऑनलाइन प्रवासाचे दस्तऐवजीकरण करण्यावर आणि अंतर्मुखी सॉफ्टवेअर अभियंत्यापलीकडे त्याची ओळख वाढवण्यावर आहे.
लिंक्डइनवर, त्याने त्याच्या सुरुवातीच्या अनुभवांमधून पाच महत्त्वाच्या गोष्टी शेअर केल्या - यश कधीही सरळ रे।ेत मिळत नाही. वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म वापरा, सातत्यपूर्ण रहा, गॅझेट्सबद्दल जास्त विचार करू नका आणि वैयक्तिक ब्रँड हीच खरी शक्ती आहे हे समजून घ्या. जिम लिहितात की दररोज पोस्ट केल्याने केवळ प्रेक्षकवर्ग निर्माण होत नाही, तर तुमची ओळख बदलते. त्याला सर्वात मोठा धडा मार्क झुकरबर्गची ही ओळ होती - कल्पना कधीच पूर्णपणे तयार होत नाहीत, तुम्ही काम करता तेव्हा त्या स्पष्ट होतात. तुम्हाला फक्त सुरुवात करायची आहे. जिम कबूल करतो की तो गुगलमध्ये काम करत होता त्यापेक्षा जास्त तास काम करत आहे, पण फरक इतकाच आहे की आता तो थकत नाही, उलट तो दररोज सकाळी उत्साहाने उठतो. तो तरुणांना सल्ला देतो की इतरांच्या मतानुसार तुमचे आयुष्य चालवू नका. शेवटी तुम्हाला परिणामांसह जगावेच लागते.