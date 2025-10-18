29 दिवसांनंतर समोर आले झुबीन गर्गच्या मृत्यूचे गूढ? सिंगापूर पोलिसांनी जारी केले स्टेटमेंट, 'संशयित...'

Zubeen Garg Death Case: भारतातील लोकप्रिय गायक झुबीन गर्ग याच्या निधनाला 29 दिवस उलटले आहेत. झुबीन गर्गच्या मृत्यूनंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्याचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता की घातपात असा संशय व्यक्त करण्यात येत होता. याच दरम्यान, सिंगापूर पोलिसांनी एक अहवाल जारी केला आहे. यात दावा करण्यात येत आहे की गर्गच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यात यश आले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यांनुसार, या प्रकरणात आत्तापर्यंत पोलिसांना कोणतीही संशयास्पद वस्तू अथवा पुरावा सापडला नाही. त्यांनी सोशल मीडियावर पसरवण्यात येणाऱ्या अफवा व चुकीच्या माहितीवरही चिंता व्यक्त केली आहे.
सिंगापुर पोलिसांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, कोणत्याही पुराव्याशिवाय चुकीची माहिती पसरवू नका. या प्रकरणात आत्तापर्यंत चौकशी सुरू असून संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट होण्यास वेळ लागणार आहे. सिंगापूर पोलिसांनी पुढे म्हटलं आहे की, सिंगापुरच्या Coroners Act 2010 च्या अंतर्गंत चौकशी करण्यात येत आहे. सुरुवातीच्या तपासात काहीही संशयास्पद आढळून आलेले नाही. पोलिसांनी म्हटलं आहे की, तपास पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल स्टेट कोरनरला पाठवण्यात येईल. त्यानंतर स्टेट कोरनर पुढे चौकशी करायची की नाही, याची परवानगी देतील.
CI एक फॅक्ट चेक प्रोसेस असते. ज्यात मृत्यू कसा झाला व त्यामागचे कारण काय याची चौकशी केली जाते. सिंगापूर पोलिसांनी हेदेखील म्हटलं आहे की, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी झुबीन गर्गच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टचे सुरुवातीचे अहवाल इंडियन हाय कमिश्नर यांना पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी विश्वास दिला आहे की, या प्रकरणात पूर्णपणे निष्पक्ष तपासणी करण्यात येणार आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असं अवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
The Singapore Police Force (SPF) is committed to conducting a thorough and professional investigation into the passing of Mr Zubeen Garg. We urge the public not to speculate and spread unverified information
SPF’s full statement is linked belowhttps://t.co/o9Tee2Nzoq pic.twitter.com/i16w59w03C
— Singapore in India (@SGinIndia) October 17, 2025
झुबीन गर्गचे निधन 19 सप्टेंबर 2025 रोजी झाला. सिंगापूरच्या समुद्रात स्कुबा ड्रायव्हिंग करताना तो अस्वस्थ झाला तेव्हाच त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याला ICU मध्ये देखील ठेवण्यात आले होते. डॉक्टरांनी त्याचा जीव वाचवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले मात्र त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. झुबीन यंदा नॉर्थ इस्ट फेस्टिव्हलमध्ये परफॉर्म करण्यासाठी आले होते. झुबीन गर्गच्या निधनानंतर आसाम CID नेदेखील या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.
आसाम CIDने आत्तापर्यंत अनेकांची चौकशी केली. यावेळी तपासादरम्यान पाच आरोपींचा सहभाग असल्याचे त्यांनी म्हटलं होतं. यात मुख्य इव्हेंट आयोजक श्यामकानु महंता, झुबेनचे मॅनेजक सिद्धार्थ शर्मा, चुलत भाऊ संदीपन गार्ग आणि दोन पीएसओ नंदेश्वर बोरा यांचा समावेश आहे. या पाच आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहेत. पोलिस आणि SIT या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करत आहे. झुबीन गर्गच्या कुटुंबीय आणि चाहत्यांना मात्र मोठा धक्का बसला आहे. लवकरच लवकर त्याच्या मृत्यूचे गूढ समोर यावे, अशी मागणी त्याचे चाहते करत आहेत.