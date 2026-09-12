/2026 वर्षाच्या अखेरीस सक्रिय होणार 44 वर्षातील 3 सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळे; ISRO चा धडकी भरवणारा इशारा

उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे : अल निनो दिवसेंदिवस अधिक सक्रिय होत चालला आहे. याचा परिणाम संपूर्ण हावामान प्रणालीवर होत आहे. अशातच आता ISRO ने एक धडकी भरवणारा इशारा दिला आहे. 2026 वर्षाच्या अखेरीस 44 वर्षातील 3 सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळे सक्रिय होऊ शकतात असा इशारा देण्यात आला आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 दरम्यान उत्तर हिंद महासागरात तीन उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे तयार होऊ शकतात. इस्रोच्या मते या वादळांची एकूण शक्ती, किंवा पॉवर डिसिपेशन इंडेक्स (PDI), अंदाजे 13.06 x 10⁶ नॉट्स³ असेल. ही शक्ती मागील 44 वादळांच्या शक्तीपेक्षा सुमारे 83 टक्के जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, या मान्सूनोत्तर हंगामात चक्रीवादळांची क्रियाशीलता अधिक असू शकते.
अनेक वर्षांच्या सागरी आणि वातावरणीय माहितीवर आधारित हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. येत्या काही महिन्यांतील चक्रीवादळांच्या हालचालींचे एक भविष्यसूचक इशारा ठरु शकतो. हा अंदाज किनारपट्टीवरील रहिवासी, सरकारे आणि बचाव पथकांसाठी चक्रीवादळाच्या तयारीकरिता उपयुक्त ठरू शकतो. तथापि, तो विशिष्ट चक्रीवादळांसाठी नेमक्या तारखा किंवा ठिकाणे देत नाही.
चक्री वादळांचा हा अंदाज अनेक वर्षांच्या सागरी आणि वातावरणीय माहितीवर आधारित आहे. तो येत्या काही महिन्यांतील चक्रीवादळांच्या हालचालींचे एक भविष्यसूचक प्रारूप प्रदान करतो. हा अंदाज किनारपट्टीवरील रहिवासी, सरकारे आणि बचाव पथकांसाठी चक्रीवादळाच्या तयारीकरिता उपयुक्त ठरू शकतो. तथापि, तो विशिष्ट चक्रीवादळांसाठी नेमक्या तारखा किंवा ठिकाणे देत नाही.
विविध वातावरणीय आणि सागरी परिस्थितींच्या माहितीसह जवळपास 40 वर्षांच्या हवामान आणि सागरी माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. अधिक चक्रीवादळे निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या परिस्थिती आणि त्यांची तीव्रता समजून घेण्यासाठी या माहितीचा वापर करण्यात आला. यासाठी, चक्रीवादळाची निर्मिती आणि तीव्रता प्रभावित करणाऱ्या घटकांचाही विचार करण्यात आला. जानेवारी ते ऑगस्टपर्यंतच्या माहितीच्या आधारे, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या मान्सूनोत्तर हंगामातील चक्रीवादळांच्या हालचालींचा अंदाज लावण्यात आला.
भारतासह उत्तर हिंद महासागराच्या आसपासच्या अनेक देशांचे किनारपट्टीचे प्रदेश चक्रीवादळांसाठी संवेदनशील आहेत. त्यामुळे, एखाद्या विशिष्ट हंगामात चक्रीवादळांची शक्यता जास्त असेल हे आधीच कळल्यास तयारी करणे सोपे जाते. सरकार आणि स्थानिक प्रशासन मदत आणि बचाव पथके आगाऊ तयार ठेवू शकतात. मच्छिमारांना समुद्रात जाण्यापूर्वीच इशारा दिला जाऊ शकतो. गरज पडल्यास किनारपट्टीवरील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची तयारीही केली जाऊ शकते.
तथापि, या अंदाजात प्रत्येक चक्रीवादळाची नेमकी तारीख, मार्ग किंवा जमिनीवर धडकण्याचे ठिकाण नमूद केलेले नाही. यातून केवळ संपूर्ण हंगामातील चक्रीवादळांच्या हालचालींचा अंदाज मिळतो. 2026 साठीचा PDI अंदाज हा गेल्या ४४ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. त्यामुळे, ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान उत्तर हिंद महासागरातील चक्रीवादळांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.