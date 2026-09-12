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2026 वर्षाच्या अखेरीस सक्रिय होणार 44 वर्षातील 3 सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळे; ISRO चा धडकी भरवणारा इशारा

2026 वर्षाच्या अखेरीस 3 सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळे सक्रिय होणार आहेत. ISRO ने धडकी भरवणारा इशारा दिला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 12, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:09 PM IST
2026 वर्षाच्या अखेरीस सक्रिय होणार 44 वर्षातील 3 सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळे; ISRO चा धडकी भरवणारा इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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2026 वर्षाच्या अखेरीस सक्रिय होणार 44 वर्षातील 3 सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळे; ISRO चा धडकी भरवणारा इशारा
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