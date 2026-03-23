English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Iran Israel युद्धामुळे मालामाल झाल्या या 3 व्यक्ती, कमावले हजारो कोटी; कोण आहेत त्या तीन व्यक्ती?

Iran Israel युद्धामुळे मालामाल झाल्या 'या' 3 व्यक्ती, कमावले हजारो कोटी; कोण आहेत त्या तीन व्यक्ती?

Iran Isael War : इराण-इस्त्रायलमध्ये गेल्या कित्येक दिवसांपासून युद्ध सुरु आहे. या युद्धामुळे आतापर्यंत हजारो कोटींचं नुकसान झालं आहे. मात्र या युद्धामुळे तीन व्यक्ती मात्र मालामाल झाले आहेत. या तिघांनी ऊर्जा आणि डिफेंस सेक्टरमधून कोटीची संपत्ती कमावली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 23, 2026, 10:09 PM IST
Iran Israel युद्धामुळे मालामाल झाल्या 'या' 3 व्यक्ती, कमावले हजारो कोटी; कोण आहेत त्या तीन व्यक्ती?

28 फेब्रुवारी रोजी सुरु झालेल्या इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झाली आहे. इराणचं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं आहे. आखाती देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडलेली आहे. या युद्धामुळे इस्त्रायल आणि अमेरिकेवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. मात्र जगात अशा 3 व्क्ती आहेत ज्यांनी या युद्धाच्या काळातच हजारो लाखो कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. यामध्ये दोन रशियातील लोकांचा समावेश आहे तर एक व्यक्ती अमेरिकेतली आहे. युद्धामुळे या व्यक्तींचा आणि त्यांच्या कंपन्यांनी दाम दुपटीने नफा झाला आहे. या लोकांनी 28 दिवसांत जेवढा पैसा कमावला आहे त्याची कुणी कल्पनाही करु शकत नाही. यामध्ये एक व्यक्ती सामान्य कर्मचाऱ्यापासून धनवान बनला आहे तर इतर दोन साधारण व्यक्ती अक्षरशः पावरफुल झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहे 'या' तीन व्यक्ती?

सध्या सगळीकडे या तीन व्यक्तींचीच चर्चा आहे. यांची नावे आहेत वागित अलेक्पेरोव (vagit alekperov), इगोर सेचिन (Igor Sechin) आणि जेम्स डी टॅकलेट (James D Taiclet). यामधील दोन व्यक्ती रशियातील असून तिसरी व्यक्ती ही अमेरिकेतील अतिशय ताकदवान व्यक्ती आहे. ही व्यक्ती अशी कंपनी चालवतो ज्याचा टर्नओवर जगातील अनेक देशांच्या इकोनॉमीच्या तुलनेत आहे. आता प्रश्न पडतो की? इराणच्या युद्धामुळे हे तिघं कसे मालामाल झाले? 

वागित अलेक्पेरोव्ह, इगोर सेचिन आणि जेम्स डी टॅकलेट हे जागतिक ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज आहेत. ज्यांच्यासाठी जागतिक राजकीय अस्थिरता आणि युद्ध अनेकदा नफा मिळवून देतात.

रशियातील तेल कंपनीचे मालक 

वागित अलेक्पेरोव्ह हे रशियातील सर्वात मोठ्या खाजगी तेल कंपनी, ल्युकोइलचे मालक आहेत. तेल रिग कामगारापासून ते रशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास एखाद्या चित्रपटासारखा आहे. जेव्हा इराणमधील संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला, तेव्हा त्यांच्या कंपनीने जगातील अर्ध्या भागाला तेल पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. याच काळात तेलाच्या किमती दुप्पटीहून अधिक वाढल्या. या दरवाढीचा थेट परिणाम अलेक्पेरोव्ह यांच्या ल्युकोइलसारख्या कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. असे म्हटले जाते की, त्यांची कंपनी तेल विक्रीतून दररोज हजारो कोटी रुपये कमावते.

तेलाच्या किमतीत केवळ 1 डॉलरची वाढ झाल्याने त्याच्या संपत्तीत लाखो रुपयांची वाढ होते. अलेक्पेरोव्ह त्याच्या अत्यंत आलिशान जीवनशैलीसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या मालकीची 6500000000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची आहे. तसेच एक भव्य सुपरयॉट, दुर्मिळ नाण्यांचा मोठा संग्रह आणि स्वतःचे खाजगी संग्रहालय आहे. ते अतिशय राजेशाही थाटात जगतात. 

रशियातील एनर्जी किंगमेकर 

रशियातील सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्टचे सीईओ आहेत. कंपनीला जितका फायदा होतो तेवढाच बोनस त्यांच्याकडे मिळते. पगारापेक्षा बोनस मोठा होत चालल्याचा अनुभव आहे. रशियाचे राष्ट्रपती पुतिनचे सर्वात जवळचे सहकर्मचाऱ्यांमधील एक अशी त्यांची ओळख आहे. इगोर सेचिन यांना रशियातील ऊर्जा क्षेत्रातील किंगमेकर म्हटलं जातं. इराणच्या प्रतिबंधांमुळे आणि युद्धामुळे सगळीडे तेलाचा तुटवडा जाणवला होता. या दरम्यान रोसनेफ्टने तात्काळ आपल्या तेलाचा दर दुप्पटीहू अधिक केला होता. 

सेचिन यांची ताकद फक्त पैशातच नाही तर वैश्विक तेलाचं राजकारण नियंत्रित करण्याची देखील आहे. सेचिन अतिशय प्रभावशाली आणि रहस्यमय असं त्याचं आयुष्य आहे. सेचिनकडे शेकडो सुपरयॉट्स आहेत. वर्षाला मोठ्या प्रमाणात भत्ता जमा केला जातो याची गणना करणं देखील कठीण आहे. 

तिसरी व्यक्ती हत्यारांचा सौदागर 

जेम्स डी टॅकलेट जो अमेरिकेतील आहे. टॅकलेट जगातील सर्वात मोठी सुरक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिनचे सीईओ आहेत. या कंपनीनेच F-35 लडाऊ विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड आणि जावलिन मिसाइल बनवले आहेत. जेव्हा पण युद्ध होतं तेव्हा मिसाइल आणि युद्धासाठी आवश्यक गोष्टींची मागणी वाढते. इराणमधील संघर्षामुळे अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांकडून नवीन शस्त्रास्त्रांची मागणी झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, लॉकहीड मार्टिनच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. कंपनीकडे अब्जावधी डॉलर्सच्या ऑर्डर्स प्रलंबित आहेत. कंपनीचा नफा वाढत असताना, टॅक्लेटचे बोनस आणि पगार वाढतात.

टॅक्लेटची जीवनशैली एखाद्या प्रसिद्ध अमेरिकन कॉर्पोरेट दिग्गजासारखी आहे. त्याची एकूण संपत्ती लाखो डॉलर्समध्ये असल्याचा अंदाज आहे. तो मॅनहॅटनमधील आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहतो आणि त्याला गोल्फ क्लबची आवड आहे. तो आपला बहुतेक वेळ खाजगी जेट विमानांमध्ये आणि पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकांमध्ये घालवतो.

सामान्य कर्मचारी ते रशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती 

वागिट अलेक्पेरोव्हचा एका सामान्य तेल कामगारापासून रशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीपर्यंतचा प्रवास ही एका रोमांचक कथेपेक्षा कमी नाही. त्याचे यश केवळ नशिबामुळेच नव्हे, तर सखोल तांत्रिक ज्ञान आणि सोव्हिएत युनियनच्या पतनादरम्यान बदलत्या राजकीय परिस्थितीला कुशलतेने हाताळल्यामुळेही मिळाले. त्याचे वडीलही तेल कामगार होते. 1974 मध्ये अभियांत्रिकी पदवी घेतल्यानंतर, त्यांनी कॅस्पियन समुद्रात ड्रिलिंग ऑपरेटर म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली.

एकदा, तेलाच्या विहिरीतील स्फोटामुळे तो समुद्रात फेकला गेला आणि बुडण्यापासून थोडक्यात बचावला. या प्रत्यक्ष अनुभवामुळे त्याला तेल उद्योगातील बारकावे समजण्यास मदत झाली. 1979 मध्ये, त्याला पश्चिम सायबेरियामध्ये पाठवण्यात आले, जे सोव्हिएत युनियनचे नवीन तेल केंद्र बनत होते. तिथे त्याने मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम केले आणि यशाच्या पायऱ्या वेगाने चढल्या. 1987 पर्यंत तो एका कंपनीचा महासंचालक बनला. त्याची प्रतिभा ओळखून, वयाच्या 39 व्या वर्षी त्याची सोव्हिएत युनियनच्या तेल आणि वायू मंत्रालयात उपमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

त्याने रशियाच्या तीन प्रमुख तेल-उत्पादक प्रदेशांचा पाया घातला आणि 'लुकऑइल' (LukOil) नावाची कंपनी स्थापन केली. सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर जेव्हा रशियामध्ये खाजगीकरणाची लाट आली, तेव्हा अलेकपेरोव्हने सरकारमधील आपल्या प्रभावाचा वापर करून तिचे एका खाजगी कंपनीत रूपांतर केले, आणि नंतर तो तिचा प्रमुख व मालक बनला. आज, त्याची एकूण संपत्ती ₹2.4 ट्रिलियनपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे तो रशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनला आहे.

दोघांचा संपत्तीचा आकडा 

इगोर सेचिन आणि जेम्स डी. टायक्लेट हे देखील स्वबळावर यशस्वी झालेले व्यक्ती आहेत, ज्यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या आणि सामरिक संबंधांच्या जोरावर जगातील काही सर्वात शक्तिशाली पदे मिळवली. इगोर रशियामध्ये एक गुप्तहेर आणि अनुवादक होता. आता, तो एक 'किंगमेकर' आहे. लेनिनग्राडमधील एका सामान्य कामगार कुटुंबात जन्मलेल्या त्याने 1980 च्या दशकात भाषिक अनुवादक म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. मोझांबिक आणि अंगोला येथील गृहयुद्धांदरम्यान त्याने सोव्हिएत सैन्यासाठी पोर्तुगीज अनुवादक म्हणून काम केले. त्यानंतर तो सोव्हिएत गुप्तचर संस्था, केजीबीच्या संपर्कात आला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Iran war profitglobal energy tycoonsVagit Alekperov Lukoilवागित अलेक्पेरोव ल्युकऑयलIgor Sechin Rosneft

इतर बातम्या

सरकारी नोकरीवरून सदगीरची नाराजी! महाराष्ट्र केसरी 2026 ची म...

महाराष्ट्र बातम्या