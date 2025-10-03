21305380680000 रुपयांची नेटवर्थ असलेल्या नेटफ्लिक्सच्या 300000000 सबस्क्रायबर्समध्ये खळबळ! फॉलोअर्सना Netflix न पाहण्याचे आवाहन

Elon Musk Vs Netflix: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेला एलॉन मस्क त्याला कोणती गोष्ट मिळवायची असेल तर तो कशीही मिळवतोच. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ट्विटर. आता एलॉन मस्क ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सच्या मागे लागला आहे. मस्कने त्याच्या 22 कोटींहून अधिक फॉलोअर्सना नेटफ्लिक्स न पाहण्याचे आवाहन केले आहे. मस्कच्या या आवाहनामुळे नेटफ्लिक्सवर बहिष्कार पडला. कंपनीचे शेअर्स 2.4 टक्क्यांनी घसरले. नेटफ्लिक्सच्या ३० कोटींहून अधिक सबस्क्रायबर्समध्ये खळबळ उडाली.
नेटफ्लिक्स आणि एलोन मस्क यांच्यातील हा संघर्ष आता नव्या वळणावर आला आहे. आजची कहाणी मस्कबद्दल नाही तर नेटफ्लिक्सच्या सुरुवातीबद्दल आहे. सीडी आणि डीव्हीडी भाड्याने घेणाऱ्या व्यक्तीने ओटीटी साम्राज्य कसे निर्माण केले. लोकांचे मनोरंजन करून त्याने 250 अब्ज डॉलर्सची कंपनी बनवली. ही कहाणी 1990 च्या दशकात सुरू होते. 1997 मध्ये, रीड हेस्टिंग्ज नावाच्या एका माणसाने एका व्हिडिओ स्टोअरमधून चित्रपटाची कॅसेट भाड्याने घेतली. त्या काळात डीव्हीडी भाड्याने घेणे हा एक लोकप्रिय ट्रेंड होता. रीडने कॅसेट घेतली, पण ती परत करायला विसरला. सुमारे सहा आठवड्यांनंतर जेव्हा तो स्टोअरमध्ये परतला तेव्हा त्याला 40 डॉलर विलंब शुल्क भरावे लागले. या विलंब शुल्काने त्याचे मन चकित झाले.
रीडच्या मनातून विलंब शुल्काचा विचार निघून जात नव्हता. एक दिवस त्याने जिममध्ये व्यायाम करत असताना, त्याला एक कल्पना सुचली. जिम सबस्क्रिप्शनप्रमाणेच, एक असा प्लॅटफॉर्म का तयार करू नये जिथे लोक मासिक किंवा वार्षिक डीव्हीडी सबस्क्रिप्शन घेऊन त्यांना हवे तितके चित्रपट आणि व्हिडिओ पाहू शकतील?" अशाप्रकारे नेटफ्लिक्सचा जन्म झाला.
नेटफ्लिक्स ही एक अमेरिकन कंपनी आहे जी सबस्क्रिप्शन-आधारित व्हिडिओ ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म चालवते. याचा अर्थ तुम्ही विविध प्रकारचे चित्रपट आणि वेब सिरीज पाहू शकता. त्याचे मालक, सह-संस्थापक आणि सीईओ रीड हेस्टिंग्ज आहेत, ज्यांनी त्यांच्या मित्रासोबत नेटफ्लिक्सची सह-स्थापना केली.
ऑनलाइन डीव्हीडी भाड्याने देण्यापासून सुरुवात करून, रीडने सर्वात मोठा ओटीटी प्लॅटफॉर्म सुरू केला. त्यांनी 16 जानेवारी 2017 रोजी डीव्हीडी-बाय-मेल चित्रपट भाड्याने देण्याची सेवा देऊन त्यांची कंपनी सुरू केली आणि आज त्यांची कंपनी अब्जावधी डॉलर्सची आहे. काही वर्षांतच, नेटफ्लिक्सने जवळजवळ 300,000 ग्राहक मिळवले आहेत.
नेटफ्लिक्स ही सर्वाधिक सबस्क्राइब केलेली व्हिडिओ-ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा आहे. जुलै 2024 पर्यंत 190 देशांमध्ये 277.7 दशलक्ष पेक्षा जास्त सशुल्क सदस्यता आहेत. 2003 मध्ये कंपनी नफ्यात आली, तिच्याकडे फक्त 10 लाखांपेक्षा कमी सदस्य होते आणि आता त्याचे २७७ दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते आहेत. फोर्ब्सच्या मते, कंपनीचे मूल्य 240 अब्ज डॉलर्स आहे.
FAQ
1 एलॉन मस्कने नेटफ्लिक्सबद्दल काय आवाहन केले आहे?
एलॉन मस्क, जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, याने त्याच्या २२ कोटींहून अधिक फॉलोअर्सना नेटफ्लिक्स न पाहण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे नेटफ्लिक्सवर बहिष्कार पडला असून, कंपनीचे शेअर्स २.४% ने घसरले आहेत. नेटफ्लिक्सच्या ३० कोटींहून अधिक सबस्क्रायबर्समध्ये खळबळ उडाली आहे.
2. एलॉन मस्क आणि नेटफ्लिक्स यांच्यातील संघर्ष कशाबद्दल आहे?
हा संघर्ष नेटफ्लिक्सच्या कंटेंटवरून उद्भवला आहे. मस्कने नेटफ्लिक्सला "ग्रूमिंग" करत असल्याचा आरोप केला आहे, विशेषतः मुलांसाठीच्या शोमध्ये LGBTQ+ थीम्स असल्याबद्दल. यामुळे नेटफ्लिक्सचे शेअर्स घसरले आणि सबस्क्रायबर्समध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
3. नेटफ्लिक्सची सुरुवात कशी झाली?
नेटफ्लिक्सची कहाणी १९९० च्या दशकात सुरू होते. १९९७ मध्ये रीड हेस्टिंग्ज यांनी एका व्हिडिओ स्टोअरमधून चित्रपटाची कॅसेट भाड्याने घेतली, पण ती परत करण्यास विसरले. सहा-आठ आठवड्यांनंतर त्यांना ४० डॉलर विलंब शुल्क भरावे लागले. या अनुभवाने प्रेरित होऊन, जिममध्ये व्यायाम करताना त्यांना कल्पना सुचली: जिम सबस्क्रिप्शनप्रमाणे मासिक/वार्षिक सबस्क्रिप्शन देऊन अनलिमिटेड DVD भाड्याने देणारा प्लॅटफॉर्म.