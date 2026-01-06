English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  303,000,000,000, बॅरल, पृथ्वीवरील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यावर अमेरिकेने ताबा मिळवला? संपूर्ण जगात खळबळ

303,000,000,000, बॅरल, पृथ्वीवरील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यावर अमेरिकेने ताबा मिळवला? संपूर्ण जगात खळबळ

यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, व्हेनेझुएलाने 2023 मध्ये जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या फक्त 0.8 टक्के उत्पादन केले. सध्या, व्हेनेझुएला दररोज सुमारे नऊ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची निर्यात करतो आणि चीन त्याचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 6, 2026, 08:49 PM IST
303,000,000,000, बॅरल, पृथ्वीवरील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यावर अमेरिकेने ताबा मिळवला? संपूर्ण जगात खळबळ

Venezuela Oil Reserves US Strikes Venezuela  : 3 जानेवारी 2026 रोजी अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर हवाई हल्ला केला. अमेरिकेच्या लष्कराने त्यांच्या भूमीत घुसून कारवाई केल्यानं खळबळ उडाल.  व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना त्यांच्या पत्नीसह अटक करण्यात आली. त्यांना न्यूयॉर्क येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.  व्हेनेझुएलावर अमेरिकेची सत्ता असल्यासारखे चित्र दिसत आहे. सत्तांतर होत नाही तोपर्यंत आम्हीच कारभार पाहू. हल्ला करून राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना ताब्यात घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. इतकचं नाही तर,  व्हेनेझुएलामध्ये असलेल्या पृथ्वीवरील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यावर अमेरिकेने ताबा मिळवला असल्याचा दावा केला जात आहे. येथे 303,000,000,000, बॅरल तेलसाठा आहे. यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ माजली आहे.  

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी घोषणा केली की व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला पकडण्यात आले आहे आणि त्यांना देशातून हाकलून लावण्यात आले आहे. लष्करी कारवाईनंतर ट्रम्प म्हणाले की, आता अमेरिका व्हेनेझुएलाचे प्रशासन करेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेच्या तेल कंपन्या देशाच्या नुकसानग्रस्त तेल उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करतील, ज्यामुळे व्हेनेझुएला जगाला एक प्रमुख तेल पुरवठादार बनू शकेल. यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, व्हेनेझुएलामध्ये 303 अब्ज बॅरल कच्च्या तेलाचा प्रचंड साठा आहे. हा साठा जगाच्या एकूण साठ्याच्या जवळपास पाचवा आहे. हा कच्च्या तेलाचा साठा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

अमेरिका व्हेनेझुएलामधील  तेल कंपन्या भेट देणार

अमेरिकन तेल कंपन्यांना व्हेनेझुएलाला पाठवू. या तेल कंपन्या येथे अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतील आणि खराब झालेले पायाभूत सुविधा, तेल पायाभूत सुविधा दुरुस्त करतील आणि सध्या अमेरिका व्हेनेझुएलाचे सरकार चालवेल," असे ट्रम्प यांनी मार-ए-लागो येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

तेलाच्या किंमती कमी होऊ शकतात

ट्रम्प म्हणतात की अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुधारणांमुळे व्हेनेझुएला तेलाचा प्रमुख पुरवठादार बनू शकतो. यामुळे पाश्चात्य तेल कंपन्यांसाठी संधी निर्माण होऊ शकतात आणि उत्पादनाचा एक नवीन स्रोत बनू शकतो. यामुळे तेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात. तथापि, कमी किमती काही अमेरिकन कंपन्यांना तेल उत्पादन करण्यापासून परावृत्त करू शकतात.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जरी आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पूर्णपणे पुनर्संचयित झाले तरी, व्हेनेझुएलाचे तेल उत्पादन पूर्णपणे पुनर्संचयित करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात आणि त्यासाठी मोठा खर्च करावा लागू शकतो. व्हेनेझुएलाची सरकारी मालकीची तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपनी, पीडीव्हीएसए, म्हणते की त्यांच्या पाइपलाइन गेल्या 50 वर्षांत अपडेट केलेल्या नाहीत. पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण आणि ते सर्वोच्च उत्पादन पातळीवर पुनर्संचयित करण्यासाठी अंदाजे 85 अब्ज डॉलर्स खर्च येईल.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

