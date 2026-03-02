32 लाखांचा ड्रोन विरुद्ध 36 कोटी रुपयांचं क्षेपणास्त्र! इराणच्या 'ड्रोन अर्थव्यवस्थे'मध्ये इस्रायली बाजारपेठ कशी वाढतेय? समजून घ्या संपूर्ण गणित!

मिडल ईस्टमध्ये वाढत्या तणावाचा इतर देशांवर पण परिणाम पाहिला मिळत आहे. इराण - इस्त्रायल आणि अमेरिकेमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. तरदुसरीकडे आकाशात क्षेपणास्त्रे उडताना पाहून मनात धडकी भरते. दुसरीकडे पण शेअर मार्केटमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसत आहे? क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन इस्रायलकडे जात असताना, इस्रायली शेअर बाजार 8.85% वर आहे. स्थानिक निर्देशांक देखील 4% पेक्षा जास्त वर आहे.
पहिल्या दृष्टीक्षेपात, हे अशक्य वाटते.
पण युद्ध फक्त आघाडीवर लढले जात नाही; ते कारखाने, बजेट, औद्योगिक क्षमता आणि 'कास्ट गणित' मध्ये देखील लढले जाते.
महागड्या क्षेपणास्त्राविरुद्ध स्वस्त ड्रोन युद्ध जिंकू शकतो का?
इराणची 'ड्रोन रणनीती' काय आहे?
इराणकडे सुमारे ८०,००० ड्रोनचा साठा असल्याचे वृत्त आहे.
दरमहा उत्पादन क्षमता सुमारे ५०० ड्रोन असल्याचे सांगितले जाते.
जर ते शक्य झाले तर ते सैद्धांतिकदृष्ट्या एका महिन्यासाठी दररोज २,५००+ ड्रोन लाँच करू शकेल.
ही संख्या कमी नाही. हे 'सॅच्युरेशन वॉरफेअर'चे एक मॉडेल आहे - जिथे शत्रूच्या हवाई संरक्षण यंत्रणांना संपवणे हे ध्येय असते.
ड्रोन नव्हे तर इंटरसेप्टर ही खरी समस्या का आहे?
आता खरे गणित पाहू.
एका शाहेद ड्रोनची किंमत सुमारे $३५,००० ( अंदाजे ₹३.२ दशलक्ष ) असण्याचा अंदाज आहे . ते पाडू शकणाऱ्या इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राची किंमत $५००,००० ते $४ दशलक्ष ( ₹५ कोटी ते ₹३६ कोटी ) पर्यंत असू शकते.
म्हणजे:
अटॅक गिव्हवे
बचाव महाग आहे.
हल्लेखोराच्या बाजूने खर्च विनिमय गुणोत्तर १४:१ ते १००:१ पर्यंत असते. मोठ्या प्रमाणात हल्ल्यात, हस्तक्षेप खर्च सैद्धांतिकदृष्ट्या $५० ते $२०० अब्ज पर्यंत पोहोचू शकतो.
हे केवळ लष्करी संकट नाही तर ते एक औद्योगिक आणि आर्थिक संकट आहे.
इंटरसेप्टरचा साठा संपू शकतो का?
ब्लूमबर्गच्या एका अहवालासह अनेक अहवालांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की अमेरिका आणि इस्रायली इंटरसेप्टरचा साठा काही दिवसांतच कमी होऊ शकतो - आठवड्यातच नाही.
युद्धात, तुमच्याकडे किती क्षेपणास्त्रे आहेत हे महत्त्वाचे नसते.
हे देखील महत्त्वाचे आहे की:
तुम्ही ते किती लवकर बनवू शकता?
पुरवठा साखळी किती मजबूत आहे?
उत्पादन किती लवकर वाढू शकते
येथून हे युद्ध "औद्योगिक युद्ध" बनते.
आयर्न बीम: लेसर सिस्टीम हे खरे उत्तर आहे का?
इस्रायलची आयर्न बीम लेसर सिस्टीम फक्त $2-$5 प्रति शॉट खर्च करून ड्रोन पाडू शकते.
एक परिपूर्ण उपाय वाटतोय.
परंतु सध्या फक्त १-२ प्रणाली कार्यरत आहेत, सर्व इस्रायलमध्ये आहेत आणि आखाती तळावर लेसर संरक्षण नाही, याचा अर्थ ही तंत्रज्ञान आशादायक आहे, परंतु अद्याप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नाही.
तर इराणकडे वेळ आहे का?
अनेक धोरणात्मक विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की:
इराणची ताकद 'प्रमाणात' आहे.
पश्चिमेची ताकद 'तंत्रज्ञान' आहे.
जर संघर्ष लांबला तर कमी किमतीच्या शस्त्रांचा दबाव वाढू शकतो.
पण हे देखील खरे आहे की:
ड्रोनची अचूकता मर्यादित असते.
हवाई संरक्षण बहु-स्तरीय प्रणाली
अमेरिका-ब्रिटनचा पाठिंबा
गुप्तचर यंत्रणा आणि आगाऊ हल्ला
यामुळे शिल्लक पूर्णपणे एकतर्फी होत नाही.
आता मोठा प्रश्न - जोखीम इतकी मोठी असताना बाजार का वाढला?
TA-35 निर्देशांक 4% पेक्षा जास्त वाढला.
तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज जवळजवळ 9% वाढले.
का?
बाजार अनेकदा "तात्काळ भीती" नाही तर "भविष्यातील क्षमता" ला किंमत देतो.
गुंतवणूकदार असे गृहीत धरत आहेत असे दिसते:
इस्रायल निर्णायक प्रगती करू शकतो.
इराणच्या प्रक्षेपण सुविधांवरील हल्ला प्रभावी होता.
दीर्घकालीन धोका कमी असू शकतो
याचा अर्थ बाजार "निर्णायक विजय" असे मूल्यमापन करत आहे.
ही रॅली टिकाऊ आहे का?
आवश्यक नाही.
बाजार तीन गोष्टींकडे पाहतो:
संघर्ष किती काळ टिकतो?
इंटरसेप्टर स्टॉक स्थिती
अमेरिका-ब्रिटनची थेट भूमिका
जर युद्ध लांबले आणि इंटरसेप्टर संकट अधिकच वाढले तर तेच बाजार कोसळू शकते.
हे फक्त युद्ध का नाही तर औद्योगिक शर्यत का आहे?
आजच्या लढाईत तीन गोष्टी निर्णायक आहेत:
उत्पादन क्षमता
पुरवठा साखळी
खर्च कार्यक्षमता
ड्रोन विरुद्ध क्षेपणास्त्र संघर्ष हा "असममित अर्थशास्त्राचा" केस स्टडी आहे.
जर स्वस्त शस्त्रे वारंवार महागड्या प्रणालींना आव्हान देत असतील तर संरक्षण धोरण बदलावे लागेल.
इंटरसेप्टर गणित इतके कठीण का आहे?
समजा एका दिवसात २००० ड्रोन येतात. जर प्रत्येक ड्रोनमध्ये १० लाख डॉलर्सचा इंटरसेप्टर असेल, तर तो फक्त एका दिवसात २ अब्ज डॉलर्सचा खर्च होतो. आणि हे दररोज पुनरावृत्ती होते का? येथेच संरक्षण उद्योग आणि अर्थव्यवस्था एकमेकांशी टक्कर देतात.
पुढे काय होऊ शकते?
तीन शक्यता:
१. मर्यादित संघर्ष, जलद निर्णायक कारवाई
२. दीर्घकाळ चालणारे, थकवणारे ड्रोन-आधारित युद्ध
३. औद्योगिक वाढ आणि लेसर तंत्रज्ञानाचा जलद वापर
जागतिक बाजारपेठांसाठी याचा काय अर्थ होतो?
संरक्षण क्षेत्रातील साठ्यात वाढ
सोन्यातील सुरक्षित गुंतवणूक
तेलातील अस्थिरता
हवाई संरक्षण तंत्रज्ञान कंपन्यांची मागणी
या प्रकरणाचा सार काय आहे?
हे फक्त क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे युद्ध नाही. हे गणिताचे युद्ध आहे. हे खर्चाचे युद्ध आहे. हे उत्पादनाचे युद्ध आहे. $३५,००० चा ड्रोन विरुद्ध $४ दशलक्ष क्षेपणास्त्र - हे समीकरण दीर्घकाळ टिकणारे नाही. पण सध्या तरी, बाजारपेठेचा असा विश्वास आहे की तंत्रज्ञान आणि युतीची शक्ती जिंकू शकते.