34000000000000 रुपयांची अफाट रोकड! अंबानींपेक्षा तिप्पट संपत्ती कॅशमध्ये ठेवणारा जगातील एकमेव व्यक्ती; नाव जाणून शॉक व्हाल

Cash on Berkshire Hathaway: वॉरेन बफेट ( Warren Buffett ) यांच्या बर्कशायर हॅथवेचा ( Berkshire Hathaway ) कंपनीचा नफा यावर्षी 17 टक्केने वाढला आहे. कंपनीने भरपूर रोख जमा केली आहे. गेल्या महिन्यात, कंपनीने ऑक्सिकेममध्ये $९.७ अब्ज (सुमारे ३४ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक केली आहे. परंतु असे असूनही, सप्टेंबरच्या अखेरीस, बर्कशायरकडे 381.7 अब्ज सुमारे 34 लाख कोटी रुपये) इतकी मोठी रोख रक्कम होती, जी कमी झाली नाही. हे. वॉरेन बफेट यांच्या कंपनीच्या ऑपरेटिंग कमाईत 34% वाढ झाली. कंपनीची एकूण संपत्ती मुकेश अंबानींच्या एकूण संपत्तीपेक्षा तिप्पट आहे. विमा व्यवसाय आणि शेअर विक्रीत वाढ होऊनही निव्वळ गुंतवणूक उत्पन्नात घट झाली.
बर्कशायरने 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी अहवाल सादर केला. या तिमाहीत 30.796 अब्ज नफा झाला, जो प्रति क्लास ए शेअर 21,413 डॉलर इतका आहे. गेल्या वर्षी, नफा 26.251 अब्ज डॉलर होता, जो प्रति क्लास ए शेअर 18,272डॉलर होता. परंतु हे एकूण नफ्याचे आकडे नेहमीच बर्कशायरच्या विशाल गुंतवणूक पोर्टफोलिओच्या सध्याच्या मूल्यावर आणि कोणत्याही स्टॉक विक्रीवर परिणाम करतात. या वर्षी, स्टॉक विक्रीने कंपनीच्या नफ्यात 17.3 अब्ज डॉलरची भर घातली.
वॉरेन बफेटनंतर त्यांचे उपाध्यक्ष ग्रेग एबेल जानेवारीमध्ये सीईओ होतील. बफेट स्वतः अध्यक्ष राहतील. 95 वर्षीय वॉरेन बफेट जानेवारीमध्ये कंपनीचे सीईओ पद सोडणार आहेत. बर्कशायरच्या क्लास ए स्टॉकची किंमत 8,12,855 या सर्वोच्च पातळीवरून लक्षणीयरीत्या खाली आली आहे. ही किंमत मे महिन्यात झालेल्या वार्षिक बैठकीच्या अगदी आधी होती, जेव्हा बफेटने पद सोडत असल्याचे सांगून शेअरहोल्डर्सना आश्चर्यचकित केले. शुक्रवारी, हा शेअर 7,15,740 वर बंद झाला. कंपनीने या तिमाहीत त्यांचे शेअर्स परत विकत घेतले नाहीत, ज्यामुळे बफेट अजूनही ते महाग मानतात असे दिसते. वॉरेन बफेटच्या बर्कशायर हॅथवेने विक्रमी 381.7 अब्ज रोख जमा केले आहे. अमेरिकन कॉर्पोरेट इतिहासातील ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. ही इतकी मोठी रक्कम आहे की ती डेन्मार्कसारख्या देशाच्या जीडीपीशी तुलना करता येईल.
FAQ
1 बर्कशायर हॅथवेचा नफा यावर्षी किती वाढला?
बर्कशायर हॅथवेचा नफा यावर्षी १७ टक्क्यांनी वाढला आहे. या तिमाहीत एकूण नफा ३०.७९६ अब्ज डॉलर झाला, जो प्रति क्लास ए शेअर २१,४१३ डॉलर इतका आहे. गेल्या वर्षी नफा २६.२५१ अब्ज डॉलर होता, जो प्रति क्लास ए शेअर १८,२७२ डॉलर होता.
2 कंपनीकडे किती रोख रक्कम जमा झाली आहे?
सप्टेंबरच्या अखेरीस, बर्कशायर हॅथवेकडे ३८१.७ अब्ज डॉलर (सुमारे ३४ लाख कोटी रुपये) इतकी मोठी रोख रक्कम होती. ही अमेरिकन कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठी रक्कम आहे आणि ती डेन्मार्कसारख्या देशाच्या जीडीपीशी तुलना करता येईल.
3 कंपनीने कोणत्या गुंतवणुकी केल्या?
गेल्या महिन्यात, कंपनीने ऑक्सिकेममध्ये ९.७ अब्ज डॉलर (सुमारे ३४ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक केली आहे. विमा व्यवसाय आणि शेअर विक्रीत वाढ होऊनही निव्वळ गुंतवणूक उत्पन्नात घट झाली. या वर्षी, स्टॉक विक्रीने कंपनीच्या नफ्यात १७.३ अब्ज डॉलरची भर घातली.