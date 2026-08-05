/40 KG सोनं, 14,000 कोटींची संपत्ती, बुर्ज खलिफामध्ये 1,148 कोटींचे घर; दुबईतील सर्वात श्रीमंत भारतीय बिसनेझमॅनवर मोठी कारवाई, सर्व मालमत्ता...

सतीश संपाल : दुबईतील सर्वात श्रीमंत भारतीय बिसनेझमॅन असलेले सतीश संपाल यांच्यावर संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) वित्तीय गुप्तचर विभागाने (FIU) मोठी कारवाई केली आहे. FIU ने सतीश संपाल आणि त्यांच्या पत्नी तबिंदा यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांची बँक खाती आणि डिजिटल मालमत्ताही गोठवण्यात आली आहे. सतीश संपाल आणि त्यांच्या पत्नी तबिंदा यांच्याकडे 40 KG सोनं, 14,000 कोटींची संपत्ती आहे. इतकचं नाही तर, बुर्ज खलिफा इमरतीत 1,148 कोटींच्या अलिशान घरात ते राहतात. या कारवाईमुळे सतीश संपाल यांना मोठा धक्का बसला आहे.
युएईच्या तपास यंत्रणांना मनी लाँड्रिंग आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा संशय आहे. या अनुषंगानेच चौकशी केली जात आहे. एफआययूने तेथील सर्व बँका, वित्तीय संस्था आणि व्हर्च्युअल मालमत्ता सेवा पुरवठादारांना सतीश संपाल यांच्याशी संबंधित सर्व निधी आणि डिजिटल मालमत्ता गोठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निधीचा वापर कोणत्याही बेकायदेशीर कारवाया किंवा दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला गेला होता का, याचाही तपास केला जात आहेत. त्यांच्या सर्व आर्थिक नोंदी आणि व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे.
सतीश संपाल हे मूळचे मध्य प्रदेशातील जबलपूरचे आहेत. दुबईतील ॲनॅक्स होल्डिंग्सचे ते अध्यक्ष आहेत. सतीश आणि त्यांच्या पत्नी तबिंदा यांची एकत्रित एकूण संपत्ती 1.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 14,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट, फॉरेक्स, हॉस्पिटॅलिटी, क्लब्स आणि डीआयएफसी फंड्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचे व्यवसाय आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेल्या 'देसी ब्लिंग' या रियालिटी शो मध्ये सतीश संपाल आणि त्यांच्या पत्नी तबिंदा यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीचा उल्लेख केला होता. तसेच त्यांनी इतकी संपत्ती कशी कमावली हे देखील सांगितले. सतीश संपाल पत्नीसाठी 3 KG सोनं खरेदी करतो. याच्या पत्नीकडे सध्या तब्बल 40 KG सोनं आहे. त्यांच्या मुलीने पहिल्या वाढदिवशी सोन्याचा ड्रेस आणि 24-कॅरेट सोन्याचे जॅकेट परिधान केले होते. तिच्याकडे सोन्याचा ग्लास, सोन्याचे ताट आणि सोन्याचा चमचा आहे. ती दुबईतील सर्वात श्रीमंत लहान मुलगी आहे.
सतीश संपाल यांनी आठवीनंतर शाळा सोडली. आईकडून 50,000 रुपये उसने घेऊन त्यांनी व्यवसाय सुरु केला. वयाच्या 15 व्या वर्षी त्यांनी भारतात एक छोटे किराणा दुकान उघडले, पण ते दोन वर्षांतच बंद पडले. त्यानंतर सतीश संपाल युएईला गेले. शेअर बाजारात काम करण्यास सुरुवात केली, जिथे ते ग्राहकांना शेअर बाजारातील दलालांशी जोडून देत असे. सोनं खरेदी विक्री, रिअल इस्टेट क्षेत्रात देखील त्यांचा व्यवसाय आहे.
सतीश संपाल हा UAE मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांच्यावर संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) वित्तीय गुप्तचर विभागाने (FIU) कारवाई केल्याने खळबळ माजली आहे. युएई आणि दुबईमधील भारतीय व्यावसायिकांमध्ये याची मोठी चर्चा रंगली आहे. सतीश संपाल हे तेथील सर्वात प्रतिष्ठित भारतीय व्यावसायिकांपैकी एक मानले जातात. त्यामुळे, त्यांच्यावरील या कारवाईची बारकाईने चौकशी होत आहे. सध्या तपास सुरू आहे. तपास यंत्रणा सर्व कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदींची तपासणी करत आहेत. तपास पूर्ण झाल्यावरच या प्रकरणात पुढील कोणती पाऊले उचलली जातील हे स्पष्ट होईल.