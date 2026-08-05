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40 KG सोनं, 14,000 कोटींची संपत्ती, बुर्ज खलिफामध्ये 1,148 कोटींचे घर; दुबईतील सर्वात श्रीमंत भारतीय बिसनेझमॅनवर मोठी कारवाई, सर्व मालमत्ता...

UAE मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या सतीश संपाल यांची कोट्यावधीची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) वित्तीय गुप्तचर विभागाने ही कारवाई केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 05, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:34 PM IST
40 KG सोनं, 14,000 कोटींची संपत्ती, बुर्ज खलिफामध्ये 1,148 कोटींचे घर; दुबईतील सर्वात श्रीमंत भारतीय बिसनेझमॅनवर मोठी कारवाई, सर्व मालमत्ता...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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