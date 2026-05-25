पत्नीकडे 40 KG सोनं, 80,000,000,000 रुपयांची अफाट संपत्ती; दुबईत 11,47,00,00,000 रुपयांच्या घरात राहतो 'हा' भारतीय, याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

एक भारतीय तरुण आपल्या पत्नीसाठी दरवर्षी 3 KG सोनं खरेदी करतो. याच्या पत्नीकडे तब्बल 40 KG सोनं आहे. हा भारतीय तरुण UAE मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहे.
Desi Bling Tabinda Sanpal : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात चिंताजनक आर्थिक स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आहेत. भारताने देखील या समस्येचा सामना करण्यासाठी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थव्यस्थेला सावरण्यासाठी तसेच परकीय चलन वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना वर्षभर सोनं न खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. अशातच दुबईतील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती अशी ओळख असलेला भारतीय तरुण चांगलाच चर्चेत आला आहे. हा तरुण दरवर्षी आपल्या पत्नीसाठी 3 KG सोनं खरेदी करतो. याच्या पत्नीकडे सध्या तब्बल 40 KG सोनं आहे. या तरुणाकडे 80,000,000,000 रुपयांची अफाट संपत्ती आहे. दुबईत तो 11,47,00,00,000 रुपयांच्या घरात राहतो.
सतीश संपाल असे या भारतीय तरुणाचे नाव आहे. सतीश संपाल हा UAE मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहे. 'देसी ब्लिंग' नावाचा एक नवीन रिॲलिटी शो नुकताच नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे, ज्यामध्ये अनेक प्रसिद्ध लक्षाधीश, अब्जाधीश आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती सहभागी आहेत. यात सतीश संपाल आणि त्यांची पत्नी तबिंदा संपाल हे देखील सहभागी झाले आहेत.
सतीश संपल यांनी फक्त आठवीपर्यंतच शिक्षण घेतले आहे. मेहनत आणि जिद्दीच्या बळावर संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये त्ायंनी अब्जावधी डॉलर्सचे साम्राज्य उभारले आहे. आठवीनंतर त्यांनी शाळा सोडली. त्यांच्या आईने त्यांना 50,000 रुपये दिले आणि त्या पैशातून त्यांनी आपला व्यवसाय सुरू केला. आज सतीश संपल जगातील सर्वात उंच इमारत, बुर्ज खलिफामध्ये राहतात.
सतीश संपाल हे ॲनॅक्स होल्डिंग्जचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत. रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट, फॉरेक्स, हॉस्पिटॅलिटी, क्लब्स आणि डीआयएफसी फंड्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचे व्यवसाय आहेत. सतीश संपाल यांनी 'द ब्लिंग'ला आपला व्यवसाय कसा सुरू केला आणि दुबईतील त्यांचे सुरुवातीचे दिवस कसे होते याबद्दल सांगितले. "जेव्हा मी दुबईला आलो, तेव्हा माझ्याकडे दहा लाख दिरहम होते. आम्ही सुरुवातीला सोन्याचा व्यापार सुरू केला. नंतर मला यश मिळाले. आता मी दुबईचा अब्जाधीश आहे.
तबिंदा संपल आणि सतीश संपल यांची जीवनशैली खूपच आलिशान आहे. त्यांना एक मुलगी आहे. त्यांच्या मुलीचे नाव बेला आहे. "बेलाच्या जन्माआधीच तिच्या वडिलांनी तिच्यासाठी सोन्याची भांडी बनवून घेतली होती. तिच्याकडे सोन्याचा ग्लास, सोन्याचे ताट आणि सोन्याचा चमचा आहे. ती दुबईतील सर्वात श्रीमंत मुलगी आहे असे तबिंदा संपल यांनी सांगितले. बेलाच्या पहिल्या वाढदिवशी सोन्याचा ड्रेस आणि २४-कॅरेट सोन्याचे जॅकेट परिधान केले होते. इतकेच नाही, तर तबिंदा आणि सतीश संपल यांनी आता खास त्यांच्या मुलीसाठी एक गुलाबी रंगाची रोल्स-रॉयस तयार करून घेतली आहे आणि तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिला भेट दिली.
तबिंदा संपल यांनी सांगितले की त्यांचे पती त्यांच्यासाठी 3 KG सोनं खरेदी करतात. आता त्यांच्याकडे 40 KG सोनं आहे. सतीश संपल यांनी सांगितले की, त्यांना सोन्याची खूप आवड आहे. त्यांच्या लग्नाच्या दहाव्या वाढदिवशी ते तबिंदा सोन्यात तोलतील असं त्यांनी तिला सांगितले आहे. "तबिंदाने माझ्याशी कधीही पैशासाठी लग्न केले नाही आणि मी तिच्यासोबत खूप आनंदी आहे. तिच्यात सर्व चांगले गुण आहेत." तबिंदा पुढे म्हणाली, "माझ्याकडे आधीच 40 किलो सोने आहे. सतीशला सोने खरेदी करायला खूप आवडते. प्रत्येक धनतेरसला तो मला सुमारे तीन किलो सोने भेट देतात.
2018 मध्ये, सतीश संपल यांनी दुबईस्थित बहु-क्षेत्रीय गुंतवणूक कंपनी 'ॲनॅक्स होल्डिंग'ची स्थापना केली. बुर्ज खलिफामधील एका आलिशान महालात त्यांचे निवसस्थान आहे. ज्याची किंमत अंदाजे 1,147 ते 1,148 कोटींच्या आसपास आहे. सतीश संपल यांनी स्थावर मालमत्ता, आलिशान घड्याळे, गाड्या आणि सोन्यामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.
सतीश संपाल हे मूळचे मध्य प्रदेशातील जबलपूरचे रहिवासी आहेत. सतीश संपाल यांनी आठवीनंतर शाळा सोडली. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांनी आपल्या आईकडून 50,000 रुपये उसने घेतले. वयाच्या 15 व्या वर्षी त्यांनी भारतात एक छोटे किराणा दुकान उघडले, पण ते दोन वर्षांतच बंद पडले. त्यानंतर सतीश संपाल युएईला गेले. त्यांनी आपल्या आवडीलाच करिअर बनवण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर शेअर बाजारात काम करण्यास सुरुवात केली, जिथे ते ग्राहकांना शेअर बाजारातील दलालांशी जोडून देत असे. सोनं खरेदी विक्री, रिअल इस्टेट क्षेत्रात देखील त्यांचा व्यवसाय आहे.