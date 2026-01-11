रहस्यमयी गुहेत 40,000 वर्षांपासून बंद असलेल्या 'गुप्त खोली'चे दार उघडले! आत जे दिसले ते पाहून शास्त्रज्ञ शॉक झाले

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • विश्व
  • रहस्यमयी गुहेत 40,000 वर्षांपासून बंद असलेल्या गुप्त खोलीचे दार उघडले! आत जे दिसले ते पाहून शास्त्रज्ञ शॉक झाले

स्पेनमधील 40,000 वर्षांपासून बंद असलेल्या 'गुप्त खोली'चे दार उघडण्यात आले आहे. संशोधकांना आतील भागात जे दिस पाहून शास्त्रज्ञही थक्क झाले आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 11, 2026, 07:22 PM IST
Cave Sealed for 40000 Years: जिब्राल्टरच्या व्हॅनगार्ड गुहेत शास्त्रज्ञांना एक गुप्त खोली सापडली आहे. ही खोली गेल्या 40,000 वर्षांपासून वाळूखाली लपलेली होती, त्यामुळे आत सर्वकाही पूर्वीसारखेच आहे. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की निअँडरथल्स या गुप्त खोलीत राहत होते. पूर्वी असे मानले जात होते की हे लोक खूप पूर्वी नामशेष झाले होते, परंतु या शोधावरून असे दिसून येते की ते अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ जगले असतील. ही गुहा त्यांचे राहण्याचे ठिकाण होती. जग कठीण काळातून जात असताना, या लोकांनी या गुहेला आपले घर बनवले. 

गुहेत काय सापडले?

हा शोध फक्त एकाच खोलीपुरता मर्यादित नाही. या शोधामुळे प्राचीन मानवांच्या राहणीमानाबद्दल अनेक महत्त्वाची गुपिते उलगडली आहेत. गुहेतील उत्खननात असे दिसून आले आहे की हे लोक अत्यंत बुद्धिमान होते आणि त्यांना हत्यारे कशी वापरायची हे माहित होते. गिफामध्ये जंगली मांजर, तरस आणि गिधाड यांसारख्या प्राण्यांची हाडे सापडली आहेत. इतक्या प्राण्यांच्या हाडांचा शोध आश्चर्यकारक आहे. 

गुहेतील शोधांवरून काय दिसून आले?

शास्त्रज्ञांना गुहेत एक समुद्री गोगलगायीचे कवच सापडले. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ही गुहा समुद्रापासून खूप दूर होती. यावरून असे सूचित होते की या लोकांना समुद्रकिनाऱ्यावर अन्न कसे शोधायचे आणि ते गुहेत कसे आणायचे हे माहित होते. यावरून हे सिद्ध होते की ते आजच्या मानवांप्रमाणेच नियोजन वापरत होते. 

संशोधनात मोठा खुलासा? 

आतापर्यंत शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास होता की निअँडरथल्स सुमारे 40,000 वर्षांपूर्वी नामशेष झाले. त्यांची जागा आपल्यासारख्या आधुनिक मानवांनी घेतली. तथापि, गुहेतील शोधांवरून असे दिसून येते की हे लोक 40,000 वर्षांनंतरही येथे राहत होते. काही पुरावे असे सूचित करतात की ते 24,000 वर्षांपूर्वीपर्यंत टिकून राहिले असतील. याचा अर्थ असा की ते पृथ्वीवर आपण विचार केला त्यापेक्षा खूप जास्त काळ राहिले असतील. 

