/अंतराळात भीषण दुर्घटना: चंद्रावर आदळला 4000 किलो वजनाचा रॉकेटचा मलबा, 3000 किलो बॉम्बइतका स्फोट, पडला 10 मजली उंच खड्डा, पृथ्वीला किती धोका?

अंतराळ विश्वातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि हैराण करणारी माहिती समोर आली आहे. एलॉन मस्क यांच्या 'स्पेस-एक्स' (SpaceX) कंपनीच्या रॉकेटचा 4000 किलोग्रॅम (४ टन) वजनाचा एक भाग थेट चंद्राच्या पृष्ठभागावर आदळला आहे. हे जाणुनबुजून करण्यात आल नसून एक दुर्घटना होती. रॉकेटच्या मलब्याचा हा तुकडा मागील 18 महिन्यांपासून अवकाशात अनियंत्रितपणे फिरत होता. अखेरीस, चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे तो ओढला गेला आणि प्रचंड वेगाने चंद्राच्या पृष्ठभागावर जाऊन आदळला.
रॉकेट इतक्या वेगाने धडकलं की तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. मलब्याचा हा भाग सुमारे 8690 किलोमीटर प्रति तास इतक्या प्रचंड वेगाने चंद्रावर धडकले. जेव्हा तो आदळला तेव्हा त्यातून निघणारा स्फोट एवढा मोठा होता की जणू 3000 किलो वजनाचा बॉम्ब एकाच वेळी फुटला होता.
इतका जड लोखंडी भाग इतक्या प्रचड वेगाने कोसळला तेव्हा चंद्राचा पृष्ठभाग हादरला. शास्त्रज्ञांच्या मते या शक्तिशाली स्फोटामुळे चंद्रावर सुमारे 20 ते 30 मीटर रुंद, म्हणजेच 8-10 मजली इमारतीइतका मोठा आणि खोल खड्डा तयार झाला आहे. यासोबतच, चंद्राची माती आणि धूळ काही किलोमीटर अंतरावरून हवेत उडाली.
भारतीय वेळेनुसार दुपारी 12.05 च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. टेलिस्कोपमधून कदाचित थोडीशी चमक दिसू शकते, असं शास्त्रज्ञांनी सांगितले होते. पण ही दुर्घटना चंद्राच्या त्या भागावर घडली जिथे तीव्र सूर्यप्रकाश होता, त्यामुळे आपण ते डोळ्यांनी पाहणं शक्य झालं नाही. मात्र, मोठ्या आणि शक्तिशाली दुर्बिणीशी टक्कर दिल्यानंतर वर फेकलेली धूळ काही काळ नक्कीच दिसू शकली.
असा कचरा अवकाशात टाकणं हा निष्काळजीपणा असला तरी यानिमित्ताने शास्त्रज्ञांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. आता ते अभ्यास करत आहेत की जेव्हा एवढ्या वेगाने एखादी जड वस्तू चंद्रावर आदळते तेव्हा त्याचा तेथील जमिनीवर काय परिणाम होतो. यामुळे चंद्राविषयी अधिक नवीन माहिती मिळेल. याशिवाय या दुर्घटनेने जगातील सर्व अवकाश कंपन्यांना असा इशारा दिला आहे की, त्यांनी आपला कचरा अशा प्रकारे अवकाशात सोडू नये, अन्यथा भविष्यात मोठी दुर्घटना घडू शकते.