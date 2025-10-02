English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एका महिलेने केला 443492500000 रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा क्रिप्टो घोटाळा; एकाचवेळी 128000 लोकांना जाळ्यात अडकवले आणि...

एका महिलेने जगातील सर्वात मोठा घोटाळा केला आहे. 443492500000 रुपयांचा जगातील हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. या महिलेने एकाचवेळी 128000 लोकांना जाळ्यात अडकवले.  क्रिप्टो करन्सीच्य माध्यमातून या महिलेने लोकांची फसवणुक केली आहे. या महिलेने स्वत:चे बाहुबलीसारखे साम्राज्य निर्माण करायचे होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 2, 2025, 05:25 PM IST
एका महिलेने केला 443492500000 रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा क्रिप्टो घोटाळा; एकाचवेळी 128000 लोकांना जाळ्यात अडकवले आणि...

Inside World's Biggest Bitcoin Bust : एका महिलेने जगातील सर्वात मोठा घोटाळा केला आहे. 443492500000 रुपयांचा जगातील हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. या महिलेने एकाचवेळी 128000 लोकांना जाळ्यात अडकवले.  क्रिप्टो करन्सीच्य माध्यमातून या महिलेने लोकांची फसवणुक केली आहे. या महिलेने स्वत:चे बाहुबलीसारखे साम्राज्य निर्माण करायचे होते. 

या महिलेने केलेली मोठ्या क्रिप्टो घोटाळ्याची कहाणी एखाद्या चित्रपटापेक्षा कमी नाही.  झिमिन कियान वय 47 वर्षे असे या महिलेचे नाव आहे. झिमिन कियान ही चीनमधील रहिवासी आहे.  यादी झांग म्हणूनही ती ओळखले जाते. तिने 2014 ते 2017 पर्यंत हजारो लोकांना अब्जावधी डॉलर्सची फसवणूक केली. तिचे स्वप्न देवी बनून स्वतःचे साम्राज्य निर्माण करण्याचे होते.
 झिमिनने तियानजिन लँटियन गेरुई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीने गुंतवणूकदारांना 300 टक्के पर्यंत परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात, ती गुंतवणूकदारांचे पैसे थेट क्रिप्टोकरन्सीमध्ये, विशेषतः बिटकॉइनमध्ये गुंतवत होती. या योजनेद्वारे तिने अंदाजे 128000  लोकांची फसवणूक केली.

2017 मध्ये, झिमिन चीनमधून पळून ब्रिटनमध्ये आली. 2028 मध्ये पोलिसांनी तिच्या घरावर छापा टाकला आणि तिच्या डिजिटल वॉलेटमधून 61,000 बिटकॉइन जप्त केले. त्यावेळी त्यांची किंमत 1.4 अब्ज पौंड होती, जी आता 5.5 अब्ज पौंड किंवा अंदाजे 6.7 अब्ज पौंडांपर्यंत पोहोचली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी क्रिप्टो जप्ती मानली जाते. अनेक वर्षे फरार राहिल्यानंतर, तिला एप्रिल 2024 मध्ये अटक करण्यात आली. साउथवार्क क्राउन कोर्टात, तिने 2017 ते 2024 दरम्यान बेकायदेशीरपणे क्रिप्टोकरन्सी बाळगल्याची आणि हस्तांतरित केल्याची कबुली दिली. तपकिरी कार्डिगन आणि प्राण्यांच्या छापील टॉप घालून न्यायालयात हजर राहून तिने दोषी ठरवले. लवकरच तिची शिक्षा निश्चित केली जाईल.

ब्रिटिश पोलिसांना झिमिनची डायरी देखील सापडली, ज्यामध्ये तिने लिहिले होते की तिला दलाई लामांनी तिला देवीचा पुनर्जन्म म्हणावे अशी तिची इच्छा होती. शिवाय, तिने डॅन्यूब नदीजवळ क्रोएशिया आणि सर्बिया दरम्यान एका रिकाम्या जमिनीवर लिबरलँड नावाचे राज्य आखले. झिमिनने 5 दशलक्ष पौंडांचा मुकुट आणि राजदंड बांधण्याचे स्वप्न पाहिले. तिला तिच्या राज्यात एक बौद्ध मंदिर, विमानतळ आणि बंदर देखील बांधायचे होते. ही संपूर्ण योजना एखाद्या काल्पनिक कादंबरीसारखी वाटते, परंतु प्रत्यक्षात ती सर्व क्रिप्टो फसवणूक करणाऱ्याची वेडी स्वप्ने होती.

FAQ

1 झिमिन कियान कोण आहे?
झिमिन कियान ही ४७ वर्षीय चीनमधील रहिवासी महिला आहे. तिला यादी झांग म्हणूनही ओळखले जाते. तिने २०१४ ते २०१७ पर्यंत क्रिप्टोकरन्सीद्वारे हजारो लोकांची अब्जावधी डॉलर्सची फसवणूक केली. तिचे स्वप्न स्वतःचे बाहुबलीसारखे साम्राज्य आणि देवी बनण्याचे होते.

2 तिने कोणता घोटाळा केला?
झिमिनने तियानजिन लँटियन गेरुई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीने गुंतवणूकदारांना ३०० टक्के पर्यंत परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात, तिने गुंतवणूकदारांचे पैसे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये, विशेषतः बिटकॉइनमध्ये गुंतवले आणि फसवणूक केली. ही जगातील सर्वात मोठी क्रिप्टो फसवणूक मानली जाते, ज्यात १२८,००० लोक अडकले आणि ४४३,४९२,५००,००० रुपये (अंदाजे अब्जावधी डॉलर्स) ची फसवणूक झाली.

3 तिने किती लोक आणि किती रक्कम फसवली?
तिने एकाचवेळी १२८,००० लोकांना जाळ्यात अडकवले. फसवणुकीची रक्कम ४४३,४९२,५००,००० रुपये इतकी प्रचंड आहे, जी जगातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. ही रक्कम क्रिप्टोकरन्सीद्वारे केलेली फसवणूक होती.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

