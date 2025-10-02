एका महिलेने केला 443492500000 रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा क्रिप्टो घोटाळा; एकाचवेळी 128000 लोकांना जाळ्यात अडकवले आणि...

Inside World's Biggest Bitcoin Bust : एका महिलेने जगातील सर्वात मोठा घोटाळा केला आहे. 443492500000 रुपयांचा जगातील हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. या महिलेने एकाचवेळी 128000 लोकांना जाळ्यात अडकवले. क्रिप्टो करन्सीच्य माध्यमातून या महिलेने लोकांची फसवणुक केली आहे. या महिलेने स्वत:चे बाहुबलीसारखे साम्राज्य निर्माण करायचे होते.
या महिलेने केलेली मोठ्या क्रिप्टो घोटाळ्याची कहाणी एखाद्या चित्रपटापेक्षा कमी नाही. झिमिन कियान वय 47 वर्षे असे या महिलेचे नाव आहे. झिमिन कियान ही चीनमधील रहिवासी आहे. यादी झांग म्हणूनही ती ओळखले जाते. तिने 2014 ते 2017 पर्यंत हजारो लोकांना अब्जावधी डॉलर्सची फसवणूक केली. तिचे स्वप्न देवी बनून स्वतःचे साम्राज्य निर्माण करण्याचे होते.
झिमिनने तियानजिन लँटियन गेरुई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीने गुंतवणूकदारांना 300 टक्के पर्यंत परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात, ती गुंतवणूकदारांचे पैसे थेट क्रिप्टोकरन्सीमध्ये, विशेषतः बिटकॉइनमध्ये गुंतवत होती. या योजनेद्वारे तिने अंदाजे 128000 लोकांची फसवणूक केली.
2017 मध्ये, झिमिन चीनमधून पळून ब्रिटनमध्ये आली. 2028 मध्ये पोलिसांनी तिच्या घरावर छापा टाकला आणि तिच्या डिजिटल वॉलेटमधून 61,000 बिटकॉइन जप्त केले. त्यावेळी त्यांची किंमत 1.4 अब्ज पौंड होती, जी आता 5.5 अब्ज पौंड किंवा अंदाजे 6.7 अब्ज पौंडांपर्यंत पोहोचली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी क्रिप्टो जप्ती मानली जाते. अनेक वर्षे फरार राहिल्यानंतर, तिला एप्रिल 2024 मध्ये अटक करण्यात आली. साउथवार्क क्राउन कोर्टात, तिने 2017 ते 2024 दरम्यान बेकायदेशीरपणे क्रिप्टोकरन्सी बाळगल्याची आणि हस्तांतरित केल्याची कबुली दिली. तपकिरी कार्डिगन आणि प्राण्यांच्या छापील टॉप घालून न्यायालयात हजर राहून तिने दोषी ठरवले. लवकरच तिची शिक्षा निश्चित केली जाईल.
ब्रिटिश पोलिसांना झिमिनची डायरी देखील सापडली, ज्यामध्ये तिने लिहिले होते की तिला दलाई लामांनी तिला देवीचा पुनर्जन्म म्हणावे अशी तिची इच्छा होती. शिवाय, तिने डॅन्यूब नदीजवळ क्रोएशिया आणि सर्बिया दरम्यान एका रिकाम्या जमिनीवर लिबरलँड नावाचे राज्य आखले. झिमिनने 5 दशलक्ष पौंडांचा मुकुट आणि राजदंड बांधण्याचे स्वप्न पाहिले. तिला तिच्या राज्यात एक बौद्ध मंदिर, विमानतळ आणि बंदर देखील बांधायचे होते. ही संपूर्ण योजना एखाद्या काल्पनिक कादंबरीसारखी वाटते, परंतु प्रत्यक्षात ती सर्व क्रिप्टो फसवणूक करणाऱ्याची वेडी स्वप्ने होती.
