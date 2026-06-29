/अंदाधुंद गोळीबारात 5 जणांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी, जर्मनीमधील स्टेड शहर हादरलं

उत्तर जर्मनीतील 'स्टेड' (Stade) शहरात हल्लेखोरांनी गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्टेड शहरात काहीजणांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबाराच्या घटनेत पाच जण ठार झाले आहेत. याप्रकरणी दोन संशयितांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलीस प्रवक्त्याने 'एएफपी' (AFP) या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तरुणांसाठी तयार करण्यात आलेल्या एका केंद्राजवळ गोळीबार झाला. सध्या शहराच्या मध्यवर्ती भागाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस कारवाई सुरू आहे. "तुमच्या स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी, कृपया तो परिसर सोडून जा आणि त्या भागापासून दूर राहा," असं आवाहन पोलिसांनी 'एक्स'वरील पोस्टच्या माध्यमातून केलं आहे. स्टेड शहराची लोकसंख्या जवळपास 50 हजार आहे.
हे हल्लेखोर आणखी ठिकाणांवरही हल्ल्याच्या तयारीत होते अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी पोलिसांच्या प्रवक्त्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, या घटनेच्या संदर्भात दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. ल्युनबर्ग (Lüneburg) पोलीस मुख्यालयाने 'एक्स'वरील पोस्टद्वारे नागरिकांना गोळीबार झालेल्या परिसरापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी हल्ल्यामागच्या उद्देशाबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उघड केलेली नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, यात नेमके किती हल्लेखोर सहभागी होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सुरुवातीच्या वृत्तांमध्ये एकापेक्षा जास्त हल्लेखोर असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती, तरीही पोलिसांनी याला दुजोरा देणारी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
या घटनेमुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोठ्या संख्येने सुरक्षा कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी तो परिसर सील केला आहे, तर अधिकारी या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. या घटनेत किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण जखमी झाले आहेत आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या तुलनेत जर्मनीमध्ये बंदुकीबाबतचे कायदे अधिक कडक आहेत आणि तिथे अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर गोळीबार होण्याच्या घटना कमी घडतात.