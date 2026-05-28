/पूर आला अन् आठवडाभरापासून गुहेत अडकले 5 जण, अशी झाली सुटका

निसर्ग जेव्हा रौद्र रूप धारण करतो तेव्हा माणसाची जिद्दच आशेचा किरण ठरते.. लाओसमधल्या अंधाऱ्या पूरग्रस्त गुहेत 8 दिवस मृत्यूशी झुंज सुरू होती. आणि अखेर त्या अंधारातून बाहेर आली आशेची पहाट. नेमकं काय घडलं त्या गुहेत?
ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास : पूर्ण अंधार.. श्वास रोखून धरणारं शांत वातावरण. गुहेत वेगानं घुसणारं पाणी आणि मृत्यूच्या सावटाखाली अडकलेले 7 जीव. लाओसमधल्या त्या गुहेत प्रत्येक सेकंद भीतीचा होता. आठ दिवस.. ना सूर्यप्रकाश..ना अन्न...ना बााहेर पडण्याचा मार्ग..आणि मग अंधार चिरत आला बचाव पथकाचा एक किरण..
लाओस देशातील गुहेत अडकलेल्या 7 गावकऱ्यांना वाचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बचाव मोहीम राबवण्यात आली. मुसळधार पावसानंतर गुहेत प्रचंड वेगानं पाणी शिरलं आहे. काही मिनिटांतच गुहेचा मार्ग पाण्याखाली गेला आहे. आत अडकलेले गावकरी पूर्णपणे बाहेरच्या जगापासून तुटले. ना मोबाईल नेटवर्क.. ना मदतीसाठी कोणताही संपर्क. फक्त काळोख आणि वाढत जाणारं पाणी. एका प्रत्यक्षर्शीने तत्काळ याची प्रशासनाला माहिती दिली. आणि मग सुरु झाला बचावाचा थरार..
बचाव पथकासाठी ही मोहीम मृत्यूच्या दारात शिरण्यासारखी होती. गुहेतील काही बोगदे इतके अरुंद होते की डायव्हर्सना सिलिंडर काढून पुढे सरकावं लागत होतं. काही ठिकाणी पाण्याचा प्रवाह इतका जोरात होता की एका चुकीनं जीव जाऊ शकत होता. तरीही डायव्हर्स पुढे जात राहिले कारण त्या अंधारात कुठेतरी 7 जीव मदतीची वाट पाहत होते. अखेर गुहेच्या आतल्या एका अरुंद कपारीत टॉर्चचा प्रकाश पडला. आणि दिसले 5 थकलेले चेहरे.
एका छोट्याशा कोरड्या खडकावर हे पाच गावकरी जीव वाचवून बसले होते. अनेक दिवस अन्न नाही, पिण्याचं पाणी नाही, तरीही जगण्याची आशा त्यांनी सोडली नव्हती. डायव्हर्सनी त्यांना पाणी दिलं. अन्न दिलं.. आणि मग सुरू झाला गुहेबाहेर आणण्याचा सर्वात धोकादायक टप्पा. एकामागून एक गावकऱ्यांना पाण्यातून बाहेर काढण्यात आलं. तर काही ठिकाणी डायव्हर्सना स्वतःचा श्वास रोखून पुढे जावं लागलं. अखेर 8 दिवसांनी 5 गावकरी पुन्हा सूर्यप्रकाशात आले.
गुहेबाहेर येताच वैद्यकीय पथकानं त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवलं. मात्र ही मोहीम अजून संपलेली नाही. कारण 2 गावकरी अजूनही बेपत्ता आहेत.गुहेबाहेर 2 जणांच्याा नातेवाईकांचे डोळे अजूनही वाट पाहत आहेत. पाण्याचा उपसा सुरू आहे. डायव्हर्स पुन्हा एकदा त्या अंधाऱ्या गुहेत उतरत आहेत. प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे. कारण आशा अजून जिवंत आहे. त्या गुहेत अंधार फक्त डोळ्यांसमोर नव्हता. तो प्रत्येक मनात उतरला होता. पण माणसाची जिद्द आणि जीव वाचवण्याची धडपड. पुन्हा एकदा मृत्यूवर भारी पडली पाच जीव वाचले. 2 जीवांसाठीची शोधमोहीम अजून सुरू आहे. आणि म्हणूनच लाओसच्या त्या गुहेबाहेर. प्रत्येक प्रार्थना आता एका चमत्काराची वाट पाहत आहेत.