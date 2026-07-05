/जगातील 5 सर्वात महागडे अंत्यसंस्कार; 600 मिलियन डॉलरचा खर्च अन् सोन्याची शवपेटी....

इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेईच्या अंत्यसंस्कारासाठी तेहरान येथील लाखो लोकं एकत्रित झाले होते. त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी त्यांचं पार्थिव शरीर हे इराण आणि इराकची पाच प्रमुख शहरं असलेल्या तेहरान, कुम, नजफ, कर्बला आणि मशहद येथे आणले गेले. रिपोर्ट्सनुसार इराण सरकारने त्यांच्या अंत्यसंस्काराची व्यवस्था करण्यासाठी जवळपास 25 मिलियन यूरो खर्च केले. तेव्हा आतापर्यंत जगाच्या इतिहासातील पाच सर्वात महागड्या अंत्यसंस्कारांबाबत जाणून घेऊयात.
इराणच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेईच्या अंत्यसंस्कारासाठी किती खर्च आला हे सांगितलेले नाही मात्र WELT च्या रिपोर्टनुसार मिळालेल्या माहितीत अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्काराच बजेट हे जवळपास 25 मिलियन यूरो इतकं असू शकतं. मिळालेल्या माहितीनुसार या रकमेपैकी सुमारे 15 मिलियन युरो तेहरानमधील कार्यक्रमांसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त शिया पंथीयांची पवित्र शहरे असलेल्या कोम आणि मशहद येथे होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी 5 मिलियन युरोचा स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
सिकंदरचा अंत्यसंस्कार हा जगाच्या इतिहासातील सर्वात महागडा होता. ऐतिहासिक अनुमानांनुसार राजा सिकंदरच्या अंत्यसंस्कारावर जवळपास 600 मिलियन डॉलर्सचा खर्च करण्यात आला होता. त्याचे अवशेष हे कठीण सोन्याच्या शवपेटीत ठेवण्यात आले होते. सोबतच अंत्ययात्रेसाठी डझनभर घोड्यांनी ओढला जाणारा एक भव्य सुवर्णरथ विशेषतः तयार करण्यात आला होता.
2004 मध्ये माजी अमेरिकन राष्ट्रपती रोनाल्ड रीगन यांच्यावर करण्यात आलेले राजकीय अंत्यसंस्कार आधुनिक इतिहासातील सर्वात महागड्या अंत्यसंस्कारांपैकी एक होते. ज्यात जवळपास 400 मिलियन डॉलर्सचा खर्च आला होता. अमेरिकेत ७ दिवस राष्ट्रीय शोक पाळण्यात आला आणि जगभरातील अनेक मोठे नेते या अंत्यसंस्कारांसाठी उपस्थित होते.
महाराणी एलिजाबेथ दुसरी हिच्यावर 2022 मध्ये अंत्यसंस्कार यूनाइटेड किंगडममध्ये करण्यात आले. हा अंत्यसंस्कार येथे आयोजित सर्वात मोठ्या राजकीय आयोजनांपैकी एक होता. माहितीनुसार यावर जवळपास 160 मिलियन डॉलर्स खर्च करण्यात आलेले होते. खर्चाचा मोठा हिस्सा लष्करी संचलन, देशभरातील सुरक्षा, पोलीस बंदोबस्त आणि समारंभास उपस्थित राहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मान्यवरांच्या व्यवस्थेवर खर्च झाला.
उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग इलवर 2011 मध्ये अंत्यसंस्कार झाले आणि यासाठी जवळपास 40 मिलियन डॉलरचा खर्च झाला. रिपोर्टनुसार, या अर्थसंकल्पात मृतदेहाचे कायमस्वरूपी जतन (एम्बॅमिंग), रशियन तज्ज्ञांचा सहभाग आणि दिवंगत नेत्याच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ भव्य स्मारकं आणि पुतळे उभारणे यांचा समावेश होता.
1963 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती जॉन एफ कॅनडीच्या हत्येनंतर संयुक्त राज्य अमेरिकेने वॉशिंग्टन डीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय अंत्यसंस्काराचे आयोजन केले होते. या समारोहात जवळपास 15 मिलियन डॉलरचा खर्च झालेला.