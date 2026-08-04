/आफ्रिकेच्या वाळवंटात सापडले 500 वर्षापूर्वी समुद्रात बुडालेले जहाज; समुद्र गायब झाला कुठे? जहाजावरील अफाट खजिन्याचे भारताशी कनेक्शन

नामिबिया : आफ्रिकेच्या नामिबियाच्या वाळवंटात 500 वर्षांपूर्वी समुद्रात भरटलेल्या जहाडेच अवशेष सापडले आहेत. हे पोर्तुगीज जहाज 16 व्या शतकात अटलांटिक महासागरात भरकटले होते. या जहाजावर अफाट खजिना सापडला आहे. सर्वात अंजबित करणारी गोष्ट म्हणजे ज्या समुद्रात हे जहाज बुडाले ते तो समुद्र कुठे गायब झाला असा प्रश्न संशोधकांना पडला आहे. या जहाजवर अफाट खजिना सापडला आहे. या जहाचे कनेक्शन भारताशी जोडले जात आहे.
अटलांटिक महासागरात भरकटलेल्या या जहाजाचे अवशेष लाटा आणि वाऱ्यांमुळे नामिबियातील ऑरेंजमंडजवळ वाहून आले. 'बॉम जीझस' असे या जहाजाचे नाव आहे. या पोर्तुगीज जहाजावर युरोपातील शोधयुगातील मौल्यवान वस्तू, ज्यात सोने, तांबे, हस्तिदंत आणि हजारो नाणी याचा अफाट खजिना सापडला आहे.
2008 मध्ये नामिबियामध्ये हिऱ्यांच्या खाणकामादरम्यान समुद्राचे पाणी उपसले जात असताना हे जहाज सापडले. संशोधक त्या परिसरात हिऱ्यांचा शोध घेत होते. या शोधादरम्यान, त्यांनी नामिबियाच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळील एका भागातून पाणी उपसले. यामुळे वाळूत गाडलेल्या एका जुन्या लाकडी जहाजाचे तुकडे निदर्शनास आला. सुरुवातीला, हे विचित्र तुकडे काय आहे हे समजले नाही. मात्र, हे प्राचीन जहाज असल्याचे समोर आले. 1500 च्या दशकात हे जहाज बुडाले होते . ऑरेंजमंडजवळ असल्यामुळे या जहाजाच्या अवशेषांना सुरुवातीला 'ऑरेंजमंड रेक' असे नाव देण्यात आले होते. बॉम जीझसचे जहाज भारताकडे जात होते.
या जहाजाचे भारताशी खास कनेक्शन असल्याचे संशोधनातून समोर आले. 7 मार्च 1533 रोजी हे जहाज लिस्बनहून भारताकडे निघाले होते. हा सर्वात प्रदीर्घ प्रवासाचा सागरी मार्ग होता. खलाशांना वादळे, मार्ग शोधण्यात अडचण, आजारपण आणि जमिनीपासून दूर जहाज फुटणे यांसारख्या गंभीर धोक्यांचा सामना करावा लागत असे. 'बॉम जिझस' जहाज कधीच भारतापर्यंत पहोचले नाही. नामिबियाच्या किनाऱ्याजवळ कुठेतरी ते जहाज खराब हवामानात सापडले. अटलांटिक महासागरातील वादळी लाटांमुळे ते जहाज किनाऱ्यावर अडकले असावे अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
या जहाजावर संशोधकांना अफाट खजिना सापडला. जहाजातून सुमारे 2,000 सोन्याची नाणी, शेकडो किलोग्रॅम तांब्याच्या विटा, चांदीची नाणी आणि हस्तिदंत सापडले. या वस्तू युरोपीय प्रबोधनकाळातील व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करतात. शेकडो वर्षांनंतरही या वस्तू चांगल्या स्थितीत कशा टिकून राहिल्या याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जहाजात 1,845 तांब्याच्या विटा होत्या, ज्यांचे एकूण वजन अंदाजे 17 टन होते. त्या काळात तांबे व्यापारासाठी एक महत्त्वाची वस्तू होती आणि जहाजाच्या मालाचा तो एक मोठा भाग होता.
नामिबियाच्या वाळवंटात वाळूखाली हे अवाढव्य जहाज सापडले आहे. एकेकाळी हे जहाज अटलांटिक महासागरात प्रवास करत असे. जिथे हे जहाज सापडले तो प्रदेश समुद्रापासून दूर आहे, पण एके काळी येथे समुद्राच्या लाटा आदळत असत. यामुळे समुद्र गायब झाला कुठे असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.