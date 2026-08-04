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आफ्रिकेच्या वाळवंटात सापडले 500 वर्षापूर्वी समुद्रात बुडालेले जहाज; समुद्र गायब झाला कुठे? जहाजावरील अफाट खजिन्याचे भारताशी कनेक्शन

आफ्रिकेच्या वाळवंटात सापडले 500 वर्षापूर्वी समुद्रात बुडालेले जहाज सापडले आहे. समुद्र गायब झाला कुठे असा प्रश्न पडला आहे? जहाजावरचा अफाट खजिना पाहून संशोधक अचंबित झाले आहेत.       

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 04, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:40 PM IST
आफ्रिकेच्या वाळवंटात सापडले 500 वर्षापूर्वी समुद्रात बुडालेले जहाज; समुद्र गायब झाला कुठे? जहाजावरील अफाट खजिन्याचे भारताशी कनेक्शन

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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