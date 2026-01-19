खळबळ माजवणारे मृत्यूतांडव! इराणमध्ये 22 दिवसांत 5000 लोकांचा मृत्यू! इस्लामिक क्रांतीनंतरची जगातील सर्वात घातक अशांतता

5000 killed in violent protests in Iran : इराणमधील राष्ट्रव्यापी निदर्शने हळूहळू हिंसाचारात रूपांतरित झाली आहेत. आर्थिक अडचणींविरुद्ध 28 डिसेंबर रोजी सुरू झालेले हे निदर्शने केवळ दोन आठवड्यांतच, सत्ता बदल आणि धार्मिक राजवटीचा अंत करण्याच्या मागण्यांपर्यंत वाढले आहे. एका इराणी अधिकाऱ्याच्या मते, आतापर्यंत किमान 5,000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात सुमारे 500 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतरची ही सर्वात घातक अशांतता मानली जात आहे.
इराणमध्ये आतापर्यंत झालेल्या निदर्शनांमध्ये किमान 5,000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये सुमारे 500 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एका इराणी अधिकाऱ्याने रविवारी ही माहिती दिली. 'दहशतवादी आणि सशस्त्र दंगलखोरांवर' निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की या आकडेवारीची पुष्टी झाली आहे. इराणी अधिकाऱ्यांनी वारंवार हिंसाचारासाठी परदेशी शत्रूंना जबाबदार धरले आहे. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी अमेरिका आणि इस्रायलवर अशांतता भडकवल्याचा आरोप केला आणि कबूल केले की 'अनेक हजार' लोक मारले गेले आहेत.
इराणी अधिकाऱ्यांच्या मते, आर्थिक अस्थिरता, महागाई आणि बेरोजगारीचा निषेध करण्यासाठी 28 डिसेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली. सुरुवातीला लोक दैनंदिन समस्यांविरुद्ध रस्त्यावर उतरले, परंतु दोन आठवड्यांतच परिस्थिती झपाट्याने बिघडली आणि आंदोलनाने राजकीय स्वरूप धारण केले. अनेक शहरांमध्ये सरकारविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली आणि धार्मिक राजवट रद्द करण्याच्या मागण्या येऊ लागल्या.
अमेरिकेतील एका मानवाधिकार गटाने शनिवारी सांगितले की त्यांनी किमान 3,308 मृत्यूची नोंद केली आहे, तर आणखी 4,382 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. गटाने सांगितले की 24,000 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. इराणी अधिकाऱ्यांनी हे अंदाज फेटाळून लावले, ते म्हणाले की पुष्टी झालेल्या मृत्यूंची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढणार नाही. त्यांनी आरोप केला की इस्रायल आणि परदेशी-आधारित सशस्त्र गट अशांततेत सहभागी असलेल्यांना पाठिंबा देत होते आणि त्यांना शस्त्रे पुरवत होते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की जर निदर्शकांची हत्या किंवा फाशी सुरूच राहिली तर वॉशिंग्टन हस्तक्षेप करू शकते. शुक्रवारी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी सांगितले की तेहरानने नियोजित सामूहिक फाशी रद्द केली आहे आणि त्याबद्दल इराणच्या नेतृत्वाचे आभार मानले आहेत. तथापि, इराणच्या न्यायव्यवस्थेने रविवारी सूचित केले की फाशी अजूनही दिली जाऊ शकते.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्वात घातक संघर्ष इराणच्या वायव्य कुर्दिश प्रदेशात घडले, जिथे कुर्दिश फुटीरतावादी गट दीर्घकाळ सक्रिय आहेत. मागील अशांततेदरम्यान या भागात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आहे. तीन सूत्रांनी 14 जानेवारी रोजी रॉयटर्सला सांगितले की, सशस्त्र कुर्दिश फुटीरतावादी गटांनी इराकमधून इराणमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे असे सूचित होते की परदेशी सैन्याने कारवाईदरम्यान अस्थिरतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला असावा. नॉर्वेस्थित कुर्दिश मानवाधिकार गट हेंगावने असेही वृत्त दिले आहे की निदर्शनांदरम्यान सर्वात तीव्र संघर्ष कुर्दिश बहुल भागात घडले.
स्थानिक रहिवासी आणि राज्य माध्यमांच्या मते, सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईमुळे निदर्शने मोठ्या प्रमाणात शांत झाली आहेत. इंटरनेट देखरेख गट नेटब्लॉक्सच्या म्हणण्यानुसार, शनिवारी सकाळी काही काळासाठी इंटरनेट बंद केल्याने माहितीचा वापर मर्यादित झाला आहे, जो नंतर पुन्हा लागू करण्यात आला.