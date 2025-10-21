English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सींनी ऑपरेशन सिमकार्टेल अंतर्गत लाटवियामध्ये सायबर गुन्हेगारांच्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 21, 2025, 07:08 PM IST
50000000 बँक खाती, 40,000 सिम कार्ड आणि एकाचवेळी 26 ठिकाणा धाड; सायबर गुन्हेगारांचे जगातील सर्वात मोठे रॅकेट उद्धवस्त

Cyber Crime : आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सींनी ऑपरेशन सिमकार्टेल अंतर्गत लाटवियामध्ये सायबर गुन्हेगारांचे एक मोठे नेटवर्क उद्ध्वस्त केले आहे. पाच संशयितांना अटक करण्यात आली आणि 40,000 सिम कार्ड जप्त करण्यात आले. लाटविया पोलिस आणि युरोपियन एजन्सींनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत एका मोठ्या सायबर गुन्हेगारी टोळीचा पर्दाफाश झाला. या कारवाईला "सिमकार्टेल" असे सांकेतिक नाव देण्यात आले.

पाच सायबर गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. यांच्याकडून 1,200 सिम बॉक्स डिव्हाइस आणि सुमारे 40,000 सक्रिय सिम कार्ड जप्त करण्यात आले. पाच सर्व्हर, चार लक्झरी कार, अंदाजे 4.3 लाख युरो किमतीचे बँक बॅलन्स आणि 3.3 लाख अमेरिकन डॉलर्स किमतीची क्रिप्टो मालमत्ता देखील गोठवण्यात आली. ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया आणि लाटव्हियामधील तपास संस्थांना असे आढळून आले की हे नेटवर्क युरोपमधील हजारो लोकांना लक्ष्य करत आहे. एकट्या ऑस्ट्रियामध्ये अंदाजे 4.5 दशलक्ष युरो अंदाजे 40 कोटींची फसवणूक झाली, तर लाटव्हियामध्ये 4.2 लाख युरो अंदाजे 3.7 कोटी) गमावले गेले. आतापर्यंत ऑस्ट्रियामध्ये या टोळीशी संबंधित 17000 सायबर फसवणुकीच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत आणि लाटव्हियामध्ये 1500 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.

ही टोळी एक अत्याधुनिक ऑनलाइन सेवा चालवत होती जी 80 हून अधिक देशांमधील नावांनी नोंदणीकृत फोन नंबर भाड्याने घेत असे. गुन्हेगार या नंबरचा वापर सोशल मीडिया, बनावट वेबसाइट आणि बँकिंग प्लॅटफॉर्मवर बनावट खाती तयार करण्यासाठी करत होते. त्यांनी त्यांची खरी ओळख आणि ठिकाणे लपविण्यासाठी आणि फसवणूक, हॅकिंग आणि इतर गुन्हे करण्यासाठी याचा वापर केला.

भारतीय लिंकच्या सुरू असलेल्या चौकशीदरम्यान, पाच सायबर गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आणि 1,200 सिम बॉक्स डिव्हाइस आणि सुमारे 40,000 सक्रिय सिम कार्ड जप्त करण्यात आले. पाच सर्व्हर, चार लक्झरी कार, अंदाजे 4.3 लाख युरो किमतीचे बँक बॅलन्स आणि 3.3 लाख अमेरिकन डॉलर्स किमतीची क्रिप्टो मालमत्ता देखील गोठवण्यात आली.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

