50,85,50,00,00,000 रुपयांची अफाट संपत्ती! दुबईतील सर्वात श्रीमंत भारतीय व्यक्ती; 25 देशांमध्ये 250 हायपरमार्केट, एका मॉलचा मालक आणि...

Richest Indian in Dubai: हजारो भारतीय व्यापारी दुबई आणि संपूर्ण युएई अर्थात दुबईमध्ये स्थायिक झाले आहेत. युनिक आयडीया आणि मेहनतीच्या जोरावर यांनी प्रसिद्धी मिळवली आणि भरपूर संपत्ती जमवली आहे. रिजवान साजन, बीआर शेट्टी, पीएनसी मेनन आणि आझाद मूपेन सारखे भारतीय दुबईतील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. पण या सर्वांमध्ये सर्वात श्रीमंत कोण आहेत? जाणून घेऊया.
एम.ए. युसुफ अली हे दुबईतील सर्वात श्रीमंत भारतीय व्यक्ती आहेत. फोर्ब्सच्या मते, त्यांची आजची एकूण संपत्ती अंदाजे 50,855 कोटी इतकी आहे. ते जगातील 663 व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांना मध्य पूर्वेतील रिटेल किंग म्हणूनही ओळखले जाते. केरळमधील एका छोट्या गावात सुरू झालेल्या आणि जागतिक साम्राज्यात विस्तारलेली असी त्यांची यशस्वी घौडदौड आहे.
एम.ए. युसुफ अली यांचा जन्म केरळमधील एका सामान्य कुटुंबात झाला. 1973 मध्ये, ते त्यांच्या काकांचा लहान वितरण व्यवसाय सांभाळण्यासाठी अबू धाबीला गेले. तिथून त्यांनी त्यांचा किरकोळ प्रवास सुरू केला. 1990 च्या दशकात, आखाती युद्धाच्या शिखरावर, त्यांनी त्यांचे पहिले लुलू हायपरमार्केट उघडले. त्यावेळी, किरकोळ बाजारपेठेत परिवर्तन होत होते, लहान दुकाने हायपरमार्केटमध्ये बदलत होती. युसुफ अली यांनी ही संधी ओळखली आणि हळूहळू त्यांचे साम्राज्य वाढवले. आज, ते लुलू ग्रुप इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष आहेत, ज्याचे उत्पन्न अंदाजे 64,0007 कोटी रुपये आहे. ते 25 देशांमध्ये 240 हून अधिक हायपरमार्केट आणि मॉल चालवतात, ज्याचे आखाती देशांमध्ये तसेच भारत, आशिया आणि युरोपमध्ये स्टोअर आहेत.
लुलू मॉल्सची भारतात, विशेषतः दक्षिण भारतात, जिथे केरळसारखे अनेक मोठे मॉल आहेत, तिथे मोठी लोकप्रियता आहे. युसुफ अली हे कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे शेअरहोल्डर देखील आहेत आणि त्यांच्या संचालक मंडळावर आहेत. विमानतळ सौरऊर्जेवर चालते, जे पर्यावरणासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. 2024 मध्ये, त्यांनी अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये त्यांचा किरकोळ व्यवसाय सूचीबद्ध केला, ज्यामुळे त्यांना 1.7 अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे 14,0000 कोटी रुपये मिळाले. या हालचालीमुळे त्यांचे साम्राज्य आणखी मजबूत झाले. त्यांच्याकडे युरोपमध्ये मालमत्ता आहेत, ज्यात स्कॉटलंडमधील वॉल्डोर्फ अस्टोरिया हॉटेल आणि लंडनमधील ग्रेट स्कॉटलंड यार्ड हॉटेल यांचा समावेश आहे. नंतरचे एकेकाळी यूकेच्या मेट्रोपॉलिटन पोलिसांचे मुख्यालय होते. अशा आलिशान मालमत्ता त्यांच्या संपत्तीचा पुरावा आहेत.
परंतु युसूफ अली केवळ त्यांच्या व्यवसायासाठीच नव्हे तर त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी देखील प्रसिद्ध आहेत. कोविड-19 महामारी दरम्यान, त्यांनी 6.8 दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे 50 कोटी रुपये दान केले1 केरळमध्ये 1400 खाटांचे उपचार केंद्र बांधले आणि ते सरकारला सुपूर्द केले. गुजरात भूकंप, आशियाई त्सुनामी आणि पूर यांसारख्या आपत्तींमध्येही त्यांनी मदत केली.
2018 मध्ये, त्यांनी केरळच्या पुरासाठी 95 दशलक्ष डॉलर्स दान केले. ते प्रवासी भारतीयांच्या कल्याणासाठी देखील सक्रिय आहेत, आखाती देशांमध्ये चर्च आणि स्मशानभूमी बांधण्यास मदत करतात. भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत युसूफ अली 49 व्या क्रमांकावर आहेत. 2024 मध्ये त्यांची एकूण संपत्ती 66,638 कोटी रुपये होती, ती आता थोडीशी कमी होऊन 50,855 कोटी रुपये झाली आहे. तरीही, ते युएईमधील सर्वात श्रीमंत भारतीय आहेत.
FAQ
प्रश्न 1: एम.ए. युसुफ अली कोण आहेत?
उत्तर: एम.ए. युसुफ अली हे दुबईतील सर्वात श्रीमंत भारतीय व्यक्ती आहेत आणि लुलू ग्रुप इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष आहेत.
प्रश्न 2: त्यांची एकूण संपत्ती किती आहे?
उत्तर: त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 50,855 कोटी रुपये आहे.
प्रश्न 3: ते कोणत्या व्यवसायात आहेत?
उत्तर: ते किरकोळ व्यवसायात आहेत आणि लुलू हायपरमार्केट आणि मॉल्सचे संचालन करतात.