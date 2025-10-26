51109261200000 रुपयांचे सोनं; जमिनीखाली 80 फूट खोल गुप्त तिजोरीत 'या' देशाने ठेवलयं 6190 टन सोनं आणि 5,07,000 सोन्याच्या विटा

Biggest Gold Reserve: संपूर्ण जगात सोन्याच्या किंमतीता भडका उडाला आहे. सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम लाखाच्या वर पोहचला आहे. इतके महागडे सोने खरेदी करणे ते सुरक्षित ठेवणे देखील आव्हानात्मक आहे. अनेक देश लॉकर अर्थात तिजोरीमध्ये सोने सुरक्षित ठेवतात. जगात अशी एक तिजोरी आहे जिथे 51109261200000 रुपयांचे सोनं ठेवण्यात आले आहे. ही तिजोरी जगातील सर्वात तिजोरी आहे. जाणून घेऊया ही तिजोरी कोणत्या देशात आहे.
ही तिजोरी जमिनीखाली 80 फूट खोल बांधण्यात आलेली आहे. अमेरिकेत ही जगातील सर्वात सुरक्षित तिजोरी आहे. अमेरिकेकडे जगातील सर्वात जास्त सोन्याचे साठे आहेत. सोन्याच्या साठ्यात अमेरिका जगात आघाडीवर आहे. अमेरिका सर्वात सुरक्षित सोन्याचा तिजोरी असलेला देश आहे. ॉ80 फूट जमिनीखाली बांधलेला हा सोन्याचा तिजोरी आत जाणे अशक्य आहे. न्यू यॉर्क शहराच्या खाली खोलवर स्थित फेडरल रिझर्व्ह बँक ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात सुरक्षित सोन्याची तिजोरी आहे. न्यू यॉर्कमधील मॅनहॅटन येथे असलेल्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या या तिजोरीत 6,190 मेट्रिक टन सोने आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातील बहुतेक सोने परदेशातून आले आहे. हे जगातील सर्वात सुरक्षित सोन्याच्या साठ्यांपैकी एक मानले जाते.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या तिजोरीत फक्त अमेरिकेचेच नाही तर इतर देशांचे सोने साठवले जाते. या सोन्याचे मूल्य आज 582 अब्ज किंवा 51109261200000 रुपयां इतके आहे. 1920 मध्ये ही तिजोरी बांधण्यात आली होती. जमिनीपासून 80 फूट खाली आणि समुद्रसपाटीपासून 50 फूट खाली बांधलेली, ही तिजोरी सर्वात सुरक्षित सोन्याची तिजोरी आहे. येथे सुरक्षा इतकी कडक आहे की सोने काढताना तीन अधिकारी - दोन बँक कर्मचारी आणि एक ऑडिट कर्मचारी - नेहमीच उपस्थित असतात. सोन्याच्या सुरक्षेसाठी शेकडो सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात.
ही भूमिगत तिजोरी भक्कम दगडावर बांधलेली आहे, त्यामुळे ती तोडणे कठीण आहे. 2024 पर्यंत, या तिजोरीत अंदाजे 5,07,000 सोन्याच्या विटा साठवल्या गेल्या होत्या, ज्यांचे वजन एकूण 6,331 मेट्रिक टन होते. पूर्वी, 1973 पर्यंत, येथे 12,000 टन सोने साठवले जात होते, परंतु हे प्रमाण हळूहळू कमी होत गेले. तिजोरीतील १२२ वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये सोने साठवलेजाते, प्रत्येक खोल्यांमध्ये तीन कुलूप असतात.
जमिनीखाली 80 फूट खोलवर असलेली ही तिजोरी दगडात बांधलेली आहे. सोन्याचे संरक्षण करण्यासाठी तिजोरी अभेद्य बनवण्यात आली आहे. तिजोरीच्या संरक्षणासाठी शेकडो सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत. तिजोरीत 90 टन वजनाचे स्टीलचे दरवाजे आहेत, जे हवाबंद आणि पाणीरोधक आहेत. भिंती स्टील आणि काँक्रीटच्या बनवलेल्या आहेत. तिजोरीत सीसीटीव्ही आणि मोशन सेन्सर आहेत, जे तिजोरीच्या प्रत्येक इंचावर लक्ष ठेवतात.
FAQ
1 जगातील सर्वात मोठी आणि सुरक्षित सोन्याची तिजोरी कोणती आणि कुठे आहे?
जगातील सर्वात मोठी आणि सुरक्षित सोन्याची तिजोरी न्यू यॉर्क शहरातील मॅनहॅटन येथील फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यू यॉर्कमध्ये आहे. ही तिजोरी जमिनीखाली ८० फूट खोल बांधलेली आहे आणि समुद्रसपाटीपासून ५० फूट खाली आहे. अमेरिकेकडे जगातील सर्वात जास्त सोन्याचे साठे आहेत, आणि ही तिजोरी त्यातील मुख्य आहे.
2 या तिजोरीत किती सोने साठवले आहे आणि त्याचे मूल्य काय आहे?
या तिजोरीत ६,१९० मेट्रिक टन सोने साठवले आहे (२०२४ पर्यंत अंदाजे ५०७,००० सोन्याच्या विटा, एकूण ६,३३१ मेट्रिक टन). याचे मूल्य आज ५८२ अब्ज डॉलर किंवा ५१,१०९,२६१,२०,००० रुपये इतके आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातील बहुतेक सोने परदेशी देशांचे आहे.
3 ही तिजोरी कधी आणि कशी बांधली गेली?
ही तिजोरी १९२० मध्ये बांधण्यात आली होती. ती भक्कम दगडावर (बेडरॉक) बांधलेली आहे, ज्यामुळे ती तोडणे कठीण आहे. तिजोरीत १२२ वेगवेगळ्या खोल्या आहेत, प्रत्येक खोल्यामध्ये तीन कुलूप असतात. पूर्वी १९७३ पर्यंत येथे १२,००० टन सोने साठवले जात होते, पण आता ते प्रमाण कमी झाले आहे.