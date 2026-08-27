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55 KM च्या तुफान स्पीडने वाहत आला पाण्याचा महाप्रचंड प्रवाह! नेपाळमधील पुराबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट

55 KM च्या तुफान स्पीडने पाण्याचा महाप्रचंड प्रवाह वाहत आला. यात माणसं, घर, इमारती, वाहनांसह वाटेत जे आडव आलं ते सगळं वाहून गेलं.  नेपाळमधील पुराबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:38 PM IST
55 KM च्या तुफान स्पीडने वाहत आला पाण्याचा महाप्रचंड प्रवाह! नेपाळमधील पुराबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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