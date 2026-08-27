/55 KM च्या तुफान स्पीडने वाहत आला पाण्याचा महाप्रचंड प्रवाह! नेपाळमधील पुराबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट

Nepal Flood : नेपाळमध्ये आलेल्या महाप्रलयाने संपूर्ण जग हादरला आहे. 26 ऑगस्ट रोजी नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यातील भोटेकोशी नदीला महापूर आला. या विनाशकारी पुराचे फोटो आणि व्हिडिओ पाहून अंगावर काटा येत आहे. आता या पुराबाबत धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. 55 KM च्या तुफान स्पीडने पाण्याचा महाप्रचंड प्रवाह वाहत आला. या पाण्याच्या प्रवाहात माणसं, घर, इमारती सर्व क्षणात वाहून गेले. पाण्याच्या प्रवाहाच्या स्पीडवरुन या महाप्रलयाची तीव्रता लक्षात येत आहे. 289 जणांचा मृत्ययू झाला असून हजारो लोक अद्याप बेपत्ता आहेत.
काही ठिकाणी नदीचा प्रवाह ताशी 55 किलोमीटरपर्यंत पोहोचला होता. पाणी इतक्या वेगाने वाढले की, नदीकिनारी राहणाऱ्या रहिवाशांना सावरण्यासाठी किंवा सुरक्षित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी वेळच मिळाला नाही. तज्ञांच्या मते, प्रति सेकंद 5 मीटरपेक्षा जास्त नदीचा वेग सामान्यतः अत्यंत धोकादायक मानला जातो. मात्र, प्रति सेकंद 15 मीटरच्या वेगामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती.
55 किमीच्या वेगामुळे झाला सर्वात मोठा विनाश
विनाश पाहूच पुराच्या वेगाचा अंदाज येतो. सकाळी सुमारे 8:40 वाजता तिमुरे बाजारात पोहोचलेल्या पुरामुळे काही मिनिटांतच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. स्याफ्रुबेन्सी बाजाराच्या सभोवतालचा सुमारे 18 किलोमीटरचा रस्ताही वाहून गेला. त्यानंतर पूर बेटावती येथे पोहोचला, जिथे पाण्याचा वेग प्रति सेकंद 12.92 मीटर इतका होता. यावेळी वाहत आलेल्या पाण्याचा वेग अंदाजे ताशी 46.5 किलोमीटर इतका नोंदवला गेला. बाजारपेठ आणि आसपासच्या वस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
पुढे, धादिंगच्या फुरकेखोला परिसरात नदीचा वेग सुमारे 5.60 मीटर प्रति सेकंद इतका कमी झाला. भोटेकोशी नदी त्रिशुली नदीला मिळाल्यानंतरही पाण्याचा वेग मंदावला नाही. कालीखोला येथे पाण्याचा वेग सुमारे 4.17 मीटर प्रति सेकंद होता, तर देवघाटला पोहोचेपर्यंत तो पुन्हा सुमारे 5 मीटर प्रति सेकंद, म्हणजेच ताशी 18 किलोमीटरपर्यंत पोहोचला होता.
पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात सर्व काही वाहून गेले
भोटेकोशी आणि त्रिशुली नद्यांच्या काठावरील अनेक भागांना पुराचा फटका बसला. बेत्रावती, मैलुड, सालेतार, शांती बाजार, परिबेसी, खाल्टी बस्ती, सोले, त्रिशुली आणि बत्तार यांसह अनेक भागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नुवाकोटमध्ये पूराचे पाणी तुपचे, ढुंगे, त्रिशुली बाजार आणि देवीघाटपर्यंत पोहोचला, तर धादिंगमध्ये फुरकेखोला आणि घाटबेन्सी पूलही वाहून गेले. यापूर्वीच्या उपलब्ध नोंदींमध्ये इतक्या उंचीचा आणि इतक्या जास्त वेगाचा प्रवाह कधीही दिसून आलेला नाही. रसुवागढी येथे पुराची उंची अंदाजे 15 मीटर होती, तर देवघाट येथे ती अंदाजे 5 मीटर होती अशी माहिती हवामान विभागाचे माहिती अधिकारी दिनकर कायस्थ यांनी दिली.