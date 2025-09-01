5712595600000 रुपयांचा बँक बॅलन्स; चीनी कंपनी टिकटॉकचा मालक भारतात मोठी नोकर भरती सुरू करणार

Zhang Yiming The Owner The Bytedance The Parent Company Of Tiktok : चीनी कंपनी टिकटॉकने एकेकाळी भारतात धुमाकूळ घातला होता. पाच वर्षांपूर्वी भारतात बंदी घालण्यात आलेले लोकप्रिय शॉर्ट व्हिडिओ App टिकटॉक पुन्हा परतण्याची शक्यता आहे. वापरकर्त्यांसाठी टिकटॉकची वेबसाइट पुन्हा सुरू झाली आहे, मात्र App अजूनही प्ले स्टोअरवर उपलब्ध नाही. जून 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारताने टिकटॉकसह अनेक चिनी Apps वर बंदी घातली होती. आता टिकटॉक पुन्हा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. चीनी कंपनी टिकटॉकचा मालक भारतात मोठी नोकर भरती सुरू करणार असल्याची चर्चा आहे. जाणून घेऊया टिकटॉक कपंनीचा मालक आहे तरी कोण ज्याचा बँक बॅलन्स 5712595600000 रुपयांच्या वर आहे.
टिकटॉकची मूळ कंपनी बाईटडान्स आहे. लिंक्डइनवर केलेल्या पोस्टनुसार, कंपनी बंगाली भाषा जाणणाऱ्या कंटेंट मॉडरेटरच्या शोधात आहे आणि दुसऱ्या क्रमांकावर वेलबीइंग पार्टनरशिप आणि ऑपरेशन्स लीड आहे. यानंतर, पुन्हा एकदा अशी चर्चा सुरू झाली आहे की टिकटॉक भारतात परतण्याची तयारी करत आहे. तथापि, सरकारकडून अद्याप अॅपवरील बंदी उठवणार की नाही याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
झेंग यिमिंग असे टिकटॉक कपंनीच्या मालकाचे नाव आहे. टिकटॉकची मूळ कंपनी बायटेडान्स आहे, जी एलोन मस्कच्या स्पेसएक्स नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मौल्यवान स्टार्टअप आहे. या कंपनीचे मूल्यांकन 300 अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे, जे भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजपेक्षा जास्त आहे. रिलायन्सचे मार्केट कॅप 195.99 अब्ज डॉलर आहे. बीजिंगमधील बायटेडान्स कंपनीची स्थापना 2012 मध्ये सिंगापूरस्थित चिनी वंशाच्या झेंग यिमिंग यांनी केली होती, जे जगातील सर्वोच्च श्रीमंतांच्या यादीत 30 व्या क्रमांकावर आहेत. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्सनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती 43.9 अब्ज डॉलर आहे. शॉर्ट व्हिडिओ किंग म्हणून ओळखले जाणारे झेंग हे चीनमधील तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांची एकूण संपत्ती 50 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आणि ते चीनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले.
बाईटडान्सकडे व्हिडिओ शेअरिंग अॅप टिकटॉक आणि न्यूज अॅग्रीगेटर सर्व्हिस टाउटियाओ देखील आहे. कंपनीचे जगभरात एक अब्जाहून अधिक युजर्स आहेत. 2023 मध्ये कंपनीचा महसूल 110 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होता. मे 2021 मध्ये झेंग यांनी कंपनीचे सीईओ पद सोडले. कंपनीत त्यांचा 21 टक्के हिस्सा आहे. झेंग यांचा जन्म 1983 मध्ये चीनच्या फुजियान प्रांतात झाला. 2005 मध्ये नानकाई विद्यापीठातून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग केल्यानंतर त्यांनी अनेक कंपन्यांमध्ये काम केले आणि त्यानंतर 2012 मध्ये बाईटडान्स सुरू केले.