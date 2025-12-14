भरदिवसा 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद पृथ्वीवर काळाकुट्ट अंधार पडणार; 2114 मध्ये पुन्हा असचं घडणार... पण भारतात...

Surya Grahan 2027 Longest Total Solar Eclips : जगभरातील खगोलशास्त्रज्ञ आणि अवकाशप्रेमी एका अद्भुत खगोलीय घटनेच्या प्रतिक्षेत आहेत. 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे पूर्ण सूर्यग्रहण होणार आहे. 21 व्या शतकातील हे सर्वात मोठे ग्रहण आहे. अमेरिकन अंतराळ संस्था नासाच्या मते, या ग्रहणाचा संपूर्ण मार्ग दक्षिण युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील काही भागांना व्यापेल. या ग्रहणाचा दीर्घ कालावधी त्याला विशेष बनवतो. ग्रहण कालावधीत चंद्र सूर्याला 6 मिनिटे आणि 23 सेकंदांसाठी झाकेल. यामुळे हे आधुनिक काळातील जमिनीवरून दिसणारे सर्वात मोठे पूर्ण सूर्यग्रहणांपैकी एक आहे.
खगोलशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की या इतक्या दीर्घ कालावधीचे ग्रहण थेट 2114 मध्ये दिसेल. यामुळे जवळपास सर्वच जण अशाप्रकारचे ग्रहण त्यांच्या आयुष्यात पुन्हा कधीही पाहू शकणार नाहीत. याला शतकातील सूर्यग्रहण म्हटले जात आहे, परंतु ते भारतातून पूर्ण ग्रहण म्हणून दिसणार नाही. भारतातील अवकाश निरीक्षण करणारे आंशिक सूर्यग्रहण पाहण्याची अपेक्षा करू शकतात, ज्यामध्ये सूर्याचा फक्त काही भाग चंद्राने झाकलेला असेल.
ग्रहणाचा मार्ग
2 ऑगस्ट 2027 रोजी, संपूर्ण सूर्यग्रहण अटलांटिक महासागरातून जाईल, जे स्पेन, जिब्राल्टर, मोरोक्को, अल्जेरिया, ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त, सौदी अरेबिया, येमेन आणि सोमालियामधून जाईल आणि हिंदी महासागरात संपेल. ते इजिप्शियन लक्सरच्या लँडमार्कजवळ शिखरावर पोहोचेल, जिथे ते 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद टिकेल. पूर्ण सूर्यग्रहणादरम्यान, चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकून टाकेल, ज्यामुळे आकाशात संध्याकाळसारखे स्वरूप निर्माण होईल. सूर्याच्या कोरोनामुळे पृथ्वी दीर्घकाळ झाकली जाईल, त्यामुळे ग्रहण झालेल्या भागात पृथ्वीचे तापमान कमी होईल. दिवसा अचानक अंधार पडल्यामुळे प्राणी असामान्य वर्तन दाखवू शकतात. या काळात, आकाशात तारे आणि दूरचे ग्रह दिसतात. दरम्यान, चंद्राच्या सावलीभोवती सूर्याचा कोरोना तेजस्वीपणे चमकतो.
सूर्यग्रहण ही एक खगोलीय घटना आहे जी सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी अनुक्रमे एका सरळ रेषेत असताना घडते. मध्यभागी चंद्र असल्याने सूर्यप्रकाश अडवला जातो. या दरम्यान, चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते, ज्यामुळे अंधाराचे स्वरूप येते. तीन प्रकारचे सूर्यग्रहण असतात. जेव्हा चंद्र सूर्याच्या चक्राला पूर्णपणे झाकतो तेव्हा पूर्ण सूर्यग्रहण होते. दुसरे म्हणजे कंकणाकृती सूर्यग्रहण, जेव्हा चंद्र सरळ रेषेत असतो परंतु संपूर्ण चक्राला झाकण्यास असमर्थ असतो आणि सूर्य जळत्या गोलासारखा दिसतो. याला अग्नीचे वलय असेही म्हणतात. तिसरे म्हणजे आंशिक सूर्यग्रहण. या दरम्यान, चंद्र सूर्याच्या फक्त एका भागाला व्यापतो.