Marathi News
बॉसचा आदेश ऐकून एकाचवेळी 600 जणांनी नोकरी सोडली! कंपनीचे 16,000,00,00,000 रुपयांचे नुकसान

जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीत मोठी घडामो़ घडली आहे. एकाचवेळी 600 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 13, 2025, 07:32 PM IST
Paramount Skydance : जगभरात विविध क्षेत्राचत मोठ्या प्रमाणात कर्मचार्यांना कावारुन काढले जात आहे. मागील काही महिन्यात जगभरात लाखो लोकांंनी नोकऱ्या गमावल्यया आहेत. अशातच अमेरिकेत एक विचित्र प्रकार घडला आहे. अमेरिकेतील एका नामांकित कंपनीत बॉसचा आदेश ऐकून एकाचवेळी 600 जणांनी नोकरी सोडली आहे. यामुळे  कंपनीचे 16,000,00,00,000 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जाणून घेऊया बॉसने असा काय आदेश पाठवला ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी थेट नोकरी सोेडण्याचा निर्णय घेतला. 

अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या मनोरंजन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या पॅरामाउंट स्कायडान्स या कंपनीात हा प्रकार घडला आहे. या कंपनीतील अनेक कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम काम करत होते. मात्र, बॉसने वर्क फ्रॉम बंद करण्यात येत असून सर्वांना ऑफिसला यावे लागले असा आदेश दिला. या निर्णयानंतर 600 कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिल्याने मोठा धक्का बसला. या निर्णयाची कंपनीला मोठी किंमत मोजावी लागली. एकाच वेळी झालेल्या 600 राजीनाम्यांमुळे 185 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 1600 कोटी रुपये) चे नुकसान झाले.

ऑगस्ट 2025 मध्ये, पॅरामाउंट आणि स्कायडान्स मीडियाचे 8 अब्ज डॉलर्समध्ये विलीनीकरण झाले. त्यानंतर डेव्हिड एलिसनने कंपनी ताब्यात घेतली. त्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले, "एकतर ऑफिसमध्ये या आणि काम करा, किंवा खरेदी स्वीकारा आणि काम सोडा."

एलिसनने त्याच्या मेमोमध्ये काय लिहिले?

एलिसनने त्याच्या मेमोमध्ये लिहिले, "व्यक्तीगतपणे काम केल्याने आपली कंपनी संस्कृती मजबूत होते आणि टीम बॉन्डिंग वाढते. एकत्र काम केल्याने मिळणारे शिक्षण आणि अनुभव झूम देऊ शकत नाही." या निर्णयानंतर, लॉस एंजेलिस आणि न्यू यॉर्कमधील अमेरिकन कार्यालयांमधील सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांनी (उपाध्यक्ष पातळी आणि त्याखालील) खरेदीच्या ऑफर स्वीकारल्या. कंपनीने त्यांच्या सेव्हरन्स पॅकेजवर 185 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले.

शेअरहोल्डर्सना लिहिलेल्या पत्रात, कंपनीने म्हटले आहे की हे खर्च त्यांच्या "व्यवसाय पुनर्रचना आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचा" भाग आहेत. शिवाय, पॅरामाउंटने म्हटले आहे की या आर्थिक वर्षात पुनर्रचना खर्चात अंदाजे 1.7 अब्ज डॉलर खर्च येऊ शकतो. ,पॅरामाउंट स्कायडान्स ही हॉलिवूडमधील सर्वात मोठ्या मीडिया आणि मनोरंजन कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप 18.5 अब्ज आहे. 16,000 हून अधिक लोक काम करतात.  चित्रपट, टेलिव्हिजन निर्मिती आणि डिजिटल स्ट्रीमिंगमध्ये सक्रिय आहे. तिने "मिशन इम्पॉसिबल: डेड रेकनिंग," "ट्रान्सफॉर्मर्स: राइज ऑफ द बीस्ट," "टॉप गन: मॅव्हरिक," आणि "द फॅमिली प्लॅन" यासह अनेक प्रमुख चित्रपटांची निर्मिती केली आहे.काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की एलिसनचा घरून काम बंद करण्याचा निर्णय आता कंपनीसाठी महागडा ठरला आहे, जिथे एकीकडे कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्य निवडले, तर दुसरीकडे कंपनीला कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

