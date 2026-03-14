  • इराणकडून पैसा वसूल हल्ला! 64 लाखांच्या ड्रोननं पाडलं अमेरिकेचं 700 कोटींचं विमान

West Asia Crisis : इराण - इस्त्रालय युद्धात अमेरिकाला मोठा धक्का बसला आहे. इराणने 64 लाखांच्या ड्रोननं अमेरिकेचं 700 कोटींचं केसी-135 इंधन भरणारे विमान उद्धवस्त केल्याचा दावा केला आहे. यात हल्ल्यात 6 अमेरिकन सैनिकांचा जीव गेला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 14, 2026, 02:36 PM IST
West Asia Crisis : इराण - इस्त्रालय अमेरिका युद्धामुळे जगात भीतादायक वातावरण आहे. 14 व्या दिवशी इराणने अमेरिकेला मोठा धक्का दिला आहे. इराकमध्ये अमेरिकन हवाई दलाच्या इंधन भरणाऱ्या केसी-135 विमानावर ड्रोनने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात  6 अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) या घटनेबद्दल माहिती दिली आहे. एक दिवसाआधीही सेंटकॉमने सांगितलं होते की  गुरुवारी पश्चिम इराकमध्ये केसी-135 स्ट्रॅटोटँकर विमान कोसळलं. 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' दरम्यान हा हल्ला करण्यात आला. अमेरिकेची ही मोहीम इराणविरुद्ध आहे. 

KC-135 जेट उद्धवस्त

सेंटकॉमच्या म्हणण्यानुसार, एक केसी-135  हे विमान एका हल्ल्यात जमिनीवर कोसळलं. तर दुसरा दुसरा सुरक्षितपणे उतरण्यात यशस्वी झाला. ते म्हणाले की हा हल्ला शत्रू किंवा मैत्रीपूर्ण गोळीबारामुळे झालेला नाही.  

तर वृत्तसंस्था रॉयटर्सनुसार, इराकच्या रेझिस्टन्स फ्रंटने एक निवेदन जारी करुन दावा केला आहे की, "सार्वभौमत्वाच्या रक्षणार्थ, आम्ही अमेरिकन विमान पाडलं. हे विमान हवेतच लढाऊ विमानांमध्ये इंधन भरत असताना हा हल्ला करण्यात आला."

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

