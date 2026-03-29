Explainer: अंबानी, अदानींची संपत्ती एकत्र केली तरी होणार नाही बरोबरी, जगातील TOP 7 सर्वात श्रीमंत ज्यू अब्जाधीश, युद्धात इस्रायलला खंबीर पाठिंबा

Jewish Billionaires: IT सेक्टरमधील दिग्गजांपासून ते आवाज उठवणाऱ्या समर्थकांपर्यंत. 2025 मध्ये ज्यू अब्जाधीश संपत्तीमुळे चर्चेत राहिले. 2025 मध्ये ज्यू अब्जाधीशांच्या संपत्तीत अफाट वाढ झाली. जगातील TOP 7 सर्वात श्रीमंत ज्यू अब्जाधीशांपैकी एकाकडे इतकी संपत्ती आहे की अंबानी, अदानींची संपत्ती एकत्र केली तरी बरोबरी होणार नाही. यापैकी काहीनी युद्धाला विरोध केला आहे आहे तर, काही ज्यू अब्जाधीश इस्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत.
या ज्यू अब्जाधीशांनी इस्रायलला खंबीरपणे पाठिंबा दिला आहे. यांनी गुंतवणूक आणि देणग्यांच्या माध्यमातून ज्यूंच्या जीवनावर आणि इस्रायलवर महत्त्वपूर्ण प्रभावही पाडला आहे. काहींनी उघडपणे ज्यूविरोधाला विरोध करून इस्रायलला पाठिंबा दिला आहे, तर इतरांनी देणग्या आणि गुंतवणुकीद्वारे शांतपणे महत्त्वपूर्ण बदल घडवला आहे.
जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप, व्हॉट्सॲपचे सह-संस्थापक, जॅन कौम हे युक्रेनमध्ये जन्मलेले अमेरिकन ज्यू व्यावसायिक आहेत. ते जगभरातील ज्यू समुदायांना देणगी देणारे एक प्रमुख देणगीदार आहेत. फोर्ब्स इस्रायलच्या 2025 च्या ज्यू अब्जाधीशांच्या यादीत त्यांचा २७ वा क्रमांक होता, आणि त्यांची अंदाजित एकूण संपत्ती सुमारे 16.3 अब्ज डॉलर्स आहे.
जैन कौम दांपत्याने ज्यू शिक्षण, सामुदायिक केंद्रे आणि सांस्कृतिक जतन यांसारख्या अनेक कार्यांसाठी देणगी दिली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी हे दिसत नसले तरी, त्यांच्या योगदानाचा जगभरातील ज्यू समुदायांवर प्रभाव पडत आहे.
डेल टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक आणि सीईओ, मायकल डेल, हे एक ज्यू अमेरिकन उद्योगपती आहेत. ज्यांनी गाझा युद्धाच्या काळातही ज्यू समाजाला पाठिंबा देणे सुरू ठेवले. त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने स्थापन केलेल्या 'मायकल अँड सुसान डेल फाउंडेशन'च्या माध्यमातून, डेल यांनी इस्रायल आणि इतर ठिकाणच्या 17 प्रकल्पांना अंदाजे १५ दशलक्ष डॉलर्स दान केले.
फोर्ब्सच्या 2025 च्या अहवालानुसार, मायकल डेल हे अंदाजे 113.5 अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह जगातील सहावे सर्वात श्रीमंत ज्यू आहेत. त्यांनी केवळ मदतकार्यालाच नव्हे, तर शिक्षण, युवा विकास आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रकल्पांनाही पाठिंबा दिला आहे.
बिल अॅकमन इस्रायलला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. जाहीरपणे ज्यूद्वेषाला समर्थन करतात. 2024 च्या 'सर्वांत प्रभावशाली ज्यू' व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा तिसरा क्रमांक होता. त्यांच्या मते, 7 ऑक्टोबरच्या घटनेमुळे इस्रायलचे महत्त्व आणि ज्यूद्वेषाच्या अस्तित्वाबद्दल अधिक चांगली समज निर्माण झाली. अॅकमन यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या धोरणांविरुद्धही आवाज उठवला आहे आणि या विषयावर सार्वजनिकपणे चर्चा केली आहे.
मार्क बेनिऑफ हे एक ज्यू-अमेरिकन उद्योगपती आणि सेल्सफोर्स या सॉफ्टवेअर कंपनीचे सह-संस्थापक व अध्यक्ष आहेत. मार्क बेनिऑफ हे 'टाइम' मासिकाचेही मालक आहेत. त्यांच्या सेल्सफोर्स कंपनीने इस्रायलमध्ये सातत्याने गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने अनेक इस्रायली स्टार्टअप्स अधिग्रहित केले असून, तिथे एक संशोधन आणि विकास केंद्र चालवते, ज्यात शेकडो लोक काम करतात.
लॅरी एलिसन हे न्यूयॉर्कमध्ये जन्मलेले ज्यू-अमेरिकन उद्योगपती आणि ओरॅकल या टेक कंपनीचे सह-संस्थापक आहेत. ते ज्यू समाजाला देणगीही देतात आणि त्यांनी इस्रायली संरक्षण दल (IDF) व स्डेरोट शहराला पाठिंबा दिला आहे. एलिसन यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले नाही. वयाच्या 33 व्या वर्षी, त्यांनी केवळ 1,200 डॉलर्समध्ये एक कंपनी सुरू केली, जी पुढे ओरॅकल म्हणून ओळखली जाऊ लागली. सप्टेंबर महिन्यात, त्यांच्या कंपनीच्या यशामुळे त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढली आणि ते काही काळासाठी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले.
मायकल ब्लूमबर्ग हे एक प्रख्यात अमेरिकन उद्योगपती आणि न्यूयॉर्क शहराचे माजी महापौर आहेत. गेल्या काही वर्षांत, त्यांनी इस्रायल-संबंधित कार्यांसाठी 100 दशलक्ष NIS (इस्रायली चलन) पेक्षा जास्त देणगी दिली आहे, ज्यामुळे ते अमेरिकेतील इस्रायलच्या सर्वात मोठ्या समर्थकांपैकी एक बनले आहेत. मायकल हे स्वबळावर अब्जाधीश बनले आहेत आणि त्यांनी आपल्या आयुष्यात 17 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त देणगी दिली आहे. त्यांनी न्यूयॉर्क शहराचे महापौर म्हणून तीन वेळा काम पाहिले आणि शहरात अनेक बदल घडवून आणले.
गुगलचे सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन हे जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांनी 1198 मध्ये लॅरी पेज यांच्यासोबत कंपनीची स्थापना केली. आज 3.489 ट्रिलियन डॉलर्सच्या बाजार भांडवलासह, ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी आहे. सर्गेई ब्रिन यांचा जन्म सोव्हिएत युनियनमध्ये झाला होता, परंतु तेथील वाढत्या ज्यूविरोधामुळे त्यांचे कुटुंब 1979 मध्ये अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. आज ते जगातील सर्वात श्रीमंत ज्यू व्यक्ती आहेत. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, 232 अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह ब्रिन हे जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांच्यापेक्षा फक्त इलॉन मस्क (652 अब्ज डॉलर्स) आणि लॅरी पेज (250 अब्ज डॉलर्स) हे पुढे आहेत. यावर्षी ब्रिन यांच्या निव्वळ संपत्तीत 17.8 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. असे असूनही, त्यांची निव्वळ संपत्ती भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या एकत्रित निव्वळ संपत्तीपेक्षा अजूनही जास्त आहे. अंबानींची निव्वळ संपत्ती 91.7 अब्ज डॉलर्स आहे, तर अदानींची निव्वळ संपत्ती 73 अब्ज डॉलर्स आहे.