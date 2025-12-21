English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bangladesh: बांगलादेशात दहशत! घराच्या बाहेरून कुलुप लावून लावली आग, 7 वर्षांच्या मुलीला जिवंत जाळले!

Bangladesh Unrest: बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचार उफाळून आलेला असून मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडत असताना ही मोठी घटना घडली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 21, 2025, 02:18 PM IST
Bangladesh: बांगलादेशात दहशत! घराच्या बाहेरून कुलुप लावून लावली आग, 7 वर्षांच्या मुलीला जिवंत जाळले!

7-Year-Old Girl Burnt alive in Bangladesh : बांगलादेशात पुन्हा एकदा हिंसा बघायला मिळाली आहे. ही हिंसा चांगलीच भडकली आहे. मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचे गंभीर उल्लंघन होत असतानाच ही घटना घडली आहे. बांगलादेशातील हिंसा वाढत असतानाच, शनिवारी लक्ष्मीपुर सदर उपजिल्यात बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) च्या एका नेत्याच्या घरावर बाहेरून कुलुप लावून आग लावल्याची घटना घडली. स्थानिक मीडियाच्या रिपोर्टनुसार, या हल्ल्यात एका लहान मुलीचा मृत्यू झाला आणि तीन इतर लोक गंभीरपणे जखमी झाले.

Add Zee News as a Preferred Source

नक्की काय झालं?

पोलिसांच्या माहितीनुसार, हल्ला शनिवारी पहाटे भवानीगंज येथील व्यापारी आणि BNP चे नेते बिलाल हुसैन यांच्या घरावर करण्यात आला. या हल्ल्यात बिलाल यांच्या सात वर्षांच्या मुलीचा, आयशा अख्तरचा मृत्यू झाला. याशिवाय, बिलाल यांच्या १६ वर्षांच्या मुली सलमा अख्तर आणि १४ वर्षांच्या सामिया अख्तर गंभीरपणे भाजल्या आहेत. बिलाल यांच्यावर लक्ष्मीपुर सदर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत, तर त्यांच्या मुलींना ढाकाच्या रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांकडून या घटनेची चौकशी केली जात आहे.

किती % भाजल्या आहेत मुली?

लक्ष्मीपुर सदर रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांनी सांगितले की, रात्री सुमारे २ वाजता बिलाल आणि त्याच्या मुलींना आपत्कालीन विभागात आणले गेले होते. दोन्ही मुली गंभीर स्थितीत होत्या, त्यांचे शरीर ५०-६०% जळाले होते आणि त्यांना ढाकाच्या राष्ट्रीय बर्न आणि प्लास्टिक सर्जरी संस्थेत पाठवण्यात आले आहे.

नक्की कशी घडली घटना? 

न्यूज एजन्सी आयएएनएसने बिलाल यांच्या आई हजेरे बेगम यांच्या हवाले से माहिती दिली आहे की, हल्लेखोरांनी घराच्या दोन्ही दरवाजांवर बाहेरून कुलुप लावले होते आणि त्यानंतर पेट्रोल ओतून आग लावली. हजेरे बेगम यांनी त्यांचा भयानक अनुभव सांगताना सांगितले, "मी जेवण करून झोपले होते. रात्री १ वाजता मला झोपेतून जाग आली आणि मी खिडकीतून पाहिले की, माझ्या मुलाच्या घराला आग लागली आहे. मी आरडाओरडा करत बाहेर धावले, पण पाहिलं की घराचे दोन्ही दरवाजे बाहेरून बंद होते. मी घरात जाऊ शकले नाही. माझ्या मुलाने काहीतरी करून दरवाजा फोडला आणि बाहेर पडला. त्याची बायको चार महिन्याच्या बाळासह आणि सहा वर्षांच्या दुसऱ्या मुलासोबत बाहेर पडली."

तसेच, त्यांनी पुढे सांगितले, "माझ्या मुली सलमा, सामिया आणि आयशा एका खोलीत झोपल्या होत्या. दोन मुलींना वाचवण्यात आले, पण सर्वात छोटी आयशा घरातच जळून मरण पावली. वाचवलेल्या दोन मुलींच्या स्थितीही गंभीर आहे. बिलालही गंभीरपणे भाजले आहेत."

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
BangladeshBangladesh Unrestcrime news

इतर बातम्या

Nitesh On Nilesh Rane's Victory: निलेश राणे कसे जिंकले...

महाराष्ट्र बातम्या