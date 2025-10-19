English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
74 वर्षांच्या आजोबांनी 50 वर्ष छोट्या मुलीशी केलं लग्न, मोजले 2 कोटी रुपये; पण लग्न होताच दुसऱ्या दिवशी...

1 ऑक्टोबरला हा भव्य विवाहसोहळा पार पडला. लग्नातच पतीने पत्नीच्या हाती 2 कोटी रुपये सोपवले.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 19, 2025, 09:42 AM IST
इंडोनेशियात 74 वर्षीय वयस्कर व्यक्तीने त्याच्यापेक्षा 50 वर्षांनी लहान असलेल्या 24 वर्षीय तरुणीशी लग्न करण्यासाठी तब्बल 1.8 कोटी रुपये मोजल्याचं वृत्त आहे. मात्र हे जोडपं त्यांच्या फोटोग्राफरला पैसे न देता गायब झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर या असामान्य विवाहाची अधिक चर्चा रंगली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशीला सुरुवात केली आहे. 

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, हा आलिशान विवाहसोहळा 1 ऑक्टोबर रोजी पूर्व जावामधील पॅसिटान रीजन्सी येथे पार पडला. नवऱ्यामुलाने ज्याची ओळख टार्मन म्हणून ओळख करुन दिली. त्याने त्याची वधू शेला अरिकाला सार्वजनिकरित्या 'वधूची किंमत' म्हणजेच Bride Price सादर केली.

लग्नाचे व्हिडीओ काढणाऱ्या टीमला आधी वधूची किंमत 60 लाख रुपये असेल असं आधी सांगण्यात आलं होतं. मात्र नंतर लग्नादरम्यान ही किंमत वाढवून 1.8 कोटी करण्यात आली. यावेळी पाहुण्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांना पारंपारिक भेटवस्तू देण्याऐवजी 6 हजार रुपये रोख देण्यात आले. 

कार्यक्रमानंतर काही वेळातच, लग्नाच्या फोटोग्राफी कंपनीने जोडप्यावर आपले पैसे न देता निघून गेल्याचा आणि करार तोडल्याचा आरोप केला. हे प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेत असून, अनेकांनी वेगवेगळे अंदाज लावले आहेत. टार्मन वधूच्या कुटुंबाच्या मोटारसायकलवरून घटनास्थळावरून पळून गेला असावा असं काहींनी म्हटलं आहे. तर काहींनी 7.8 कोटींच्या चेकच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे, असं SCMP रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

नवरीमुलीच्या एका नातेवाईकाने लाईव्ह-स्ट्रीम दरम्यान निराशा व्यक्त केली आणि म्हटलं की कुटुंब आणि शेजाऱ्यांनी तिला सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला होता, परंतु तरीही ती विनाकारण या वादात अडकली.

ऑनलाइन ट्रोल होऊ लागल्यानंतर टार्मनने सोशल मीडियावरुन वधूची किंमत खरी होती असा दावा केला. तसंच आणि इंडोनेशियाच्या बँक सेंट्रल एशिया (BCA) ने त्याला पाठिंबा दिला. त्याने आपल्या वधूला सोडून दिल्याच्या दाव्याचंही खंडन केले आणि म्हटले: “मी माझ्या पत्नीला सोडलेलं नाही, आम्ही अजूनही एकत्र आहोत.” वधूच्या कुटुंबानेही हेच सांगितलं असून, हे जोडपे फक्त त्यांच्या हनिमूनसाठी गेले होते असं म्हटलं आहे. 

दरम्यान फोटोग्राफी टीमने पैसे न दिल्याचा आरोप केल्यानंतर प्रशासनाने तक्रार दाखल करत तपास सुरु केला आहे. जर्नल ऑफ फॅमिली इश्यूजच्या मते, इंडोनेशियामध्ये अलिकडच्या काळात पती-पत्नीमधील सरासरी वयातील अंतर कमी होत चालले आहे, ज्यामुळे हे लग्न विशेषतः असामान्य बनले आहे.

