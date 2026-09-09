740 पायऱ्या चढल्यानंतर दिसतो 360 डिग्रीचा भन्नाट नजारा! 'द रॉक ऑफ गुआटापे' आहे तरी काय?

कोलंबियामधील 'द रॉक ऑफ गुआटापे' (El Peñón de Guatapé) ही केवळ एक भव्य खडकाची रचना नाही, तर साहस आणि निसर्गप्रेमींसाठी एक खास आकर्षण आहे. तब्बल ७४० पायऱ्या चढून या विशाल खडकाच्या माथ्यावर पोहोचल्यावर आजूबाजूच्या सरोवरांचा, बेटांचा आणि हिरव्यागार परिसराचा ३६० अंशांचा अप्रतिम नजारा पाहायला मिळतो. गुआटापे शहराजवळ असलेला हा प्रचंड ग्रॅनाइटचा खडक जगातील प्रसिद्ध नैसर्गिक भू-रचनांपैकी एक मानला जातो. त्याच्या मध्यभागातून वर जाणाऱ्या झिगझॅग पायऱ्या हे या ठिकाणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.
'रॉक ऑफ गुआटापे'चा इतिहास लाखो वर्षांपूर्वीचा असल्याचे मानले जाते. स्थानिक तहामी जमातीसाठी या खडकाला विशेष धार्मिक महत्त्व होते. मात्र, अनेक वर्षे हा विशाल खडक तिथे उभा असूनही त्याच्या माथ्यावर जाण्याचा प्रयत्न फारसा कोणी केला नव्हता. १९५४ मध्ये स्थानिक रहिवासी लुईस एडुआर्डो विलेगास यांनी आपल्या दोन मित्रांसह हा खडक सर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी आजच्यासारख्या पायऱ्या नव्हत्या. खडकाच्या भेगांमध्ये लाकडी खुंट्या रोवून त्यांनी तब्बल पाच दिवसांच्या मेहनतीनंतर त्याच्या शिखरावर पोहोचण्यात यश मिळवले.
यानंतर या ठिकाणाचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास होऊ लागला. आज पर्यटकांसाठी खडकावर जाण्यासाठी पायऱ्यांची सोय करण्यात आली असून, प्रवेशासाठी शुल्कही आकारले जाते.
सुमारे २२० मीटर उंच आणि तब्बल १० लाख टनांहून अधिक वजनाचा हा एकसंध खडक पाहताक्षणीच थक्क करून सोडतो. मात्र, त्याहून आकर्षक आहे ते त्याच्या कातळाच्या भेगेतून वर जाणारे अरुंद, झिगझॅग पायऱ्यांचे जाळे. शिखरावर पोहोचण्यासाठी सुमारे ७४० पायऱ्या चढाव्या लागतात. चढताना दमछाक झाली तरी वर पोहोचल्यानंतर समोर दिसणारे दृश्य सगळा थकवा विसरायला लावते. १९७० नंतर परिसरात उभारण्यात आलेल्या जलविद्युत प्रकल्पामुळे येथे अनेक लहान-मोठी बेटे आणि निळेशार पाण्याचे विस्तीर्ण जलाशय तयार झाले आहेत. या खडकाच्या माथ्यावरून या संपूर्ण परिसराचे विहंगम दृश्य पाहता येते.
शिखरावर एक तीन मजली टॉवरही आहे. त्याशिवाय पर्यटकांना स्थानिक हस्तकला वस्तू पाहता येतात आणि विविध स्नॅक्सचा आस्वादही घेता येतो.
निसर्ग, इतिहास आणि साहस यांचा अनोखा संगम असलेला 'रॉक ऑफ गुआटापे' त्यामुळेच कोलंबियातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळांपैकी एक ठरला आहे.