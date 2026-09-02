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8 टक्के जग नष्ट होणार? बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी खरी ठरतेय? 2026 चा शेवट भयानक?

नेपाळमध्ये आलेल्या माहपूरानंतर बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे. 2026 बाबत बाबा वेंगाने वर्तवलेल्या अनेक भविष्यवाण्या खऱ्या ठरताना दिसत आहेत. 2026 चा शेवट अत्यंत भयानक असू शकतो असे भाकित देखील बाबा वेंगाने वर्तवले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 02, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:50 PM IST
8 टक्के जग नष्ट होणार? बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी खरी ठरतेय? 2026 चा शेवट भयानक?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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