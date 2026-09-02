/8 टक्के जग नष्ट होणार? बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी खरी ठरतेय? 2026 चा शेवट भयानक?

Baba Vanga 2026 Predictions: भूकंप, उष्णतेची लाट, महाप्रलय यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जगात खळबळ माजली आहे. अशातच बल्गेरियाचा प्रसिद्ध भविष्यवेत्ती बाबा वेंगा याने 2026 सालाबाबत केलेल्या खळबळजनक भविष्यवाण्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. 2026 वर्षाचा शेवट अत्यंत भयानक होणार असून वर्ष संपेपर्यंत 7 ते 8 जगाचा विनाश होणार असल्याचे भाकित बाबा वेंगाने वर्तवले आहे.
सोशल मीडियावर बाबा वेंगाच्या भविष्यवाण्या व्हायरल होत आहेत. बाबा वेंगा याने 2026 सालाबाबत अनेक गंभीर भाकिते वर्तवली आहेत. या वर्षी पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या अंदाजे 7 ते 8 टक्के भागावर गंभीर नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विनाश होण्याची शक्यता आहे. बाबा वेंगाची ही भविष्यवाणी खरी ठरताना दिसत आहे. कारण, जपान, व्हेनेझुएलामध्ये झालेले शक्तिशाली भूकंप, नेपाळमध्ये आलेला महप्रलय यामुळे मोठा विध्वंस झाला आहे. यात मोठी जीवीत हानी झाली असून प्रचंड नैसर्गिक नुकसान झाले आहे.
बाबा वेंगाने वर्तवलेल्या भविष्यवाणी नुसार 2026 च्या सुरुवातीपासून जगात निसर्गाचा प्रकोप पहायला मिळतआहे. 2026 वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच, नैसर्गिक आपत्तींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास 100 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसला आहे. केवळ अमेरिकेतच, वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत 12 मोठ्या हवामानविषयक आपत्तींची नोंद झाली, ज्यात तीव्र हिमवादळे आणि तीव्र हवामानामुळे प्रत्येकी अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. याशिवाय, जगभरात होणारे मोठे भूकंप आणि ज्वालामुखींचे उद्रेक हे सूचित करतात की पृथ्वीचा एक मोठा भाग संकटात आहे.
2026 मध्ये तिसरे महायुद्ध होऊ शकते असे भाकित बाबा वेंगाने वर्तवले होते. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढताना दिसत आहे. चीनचा तैवानला केवळ प्रदर्शनासाठी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील थेट लष्करी संघर्ष पेटण्याची शक्यता दिसत आहे. मध्यपूर्वेत इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणावदेखील अतिशय चिंतेची बाब ठरत आहे. भू-राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, जर हे प्रमुख देश एकमेकांसमोर आले, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन या वर्षाच्या अखेरपर्यंत जागतिक युद्धाचे स्वरूप धारण करू शकते. तर, जागतिक अर्थवस्थेतही मोठ्या घडामोडी घडत आहे. जगावर मोठं आर्थिक संकट घोंघावत आहे.
बाबा वेंगाने AI बाबत देखील भविष्यवाणी केली आहे. 2026 पर्यंत एआय इतके शक्तिशाली होऊ शकते की मानवांना त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होईल. सध्या AI चा प्रचंड प्रमाणात वापर होत असून अनेक क्षेत्रांमध्ये मानवाची जागा AI ने घेतल्याचे दिसत आहे. AI चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर देखील होत आहे.