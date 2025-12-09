English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
8 वर्षांच्या मुलाने मैत्रिणींना खूश करण्यासाठी केला असा कांड, कुटुंबाची उडाली झोप

बालपणीचे जग खूप वेगळे आहे. यात कोणताही लोभ नाही, धूर्तपणा नाही, फक्त भावना आणि मैत्री खास बनवण्याची इच्छा आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 9, 2025, 05:18 PM IST
एका 8 वर्षाच्या मुलाने मैत्रीतून आपल्या आईची सोन्याची साखळी कापली आणि ती त्याच्या वर्गातील मुलींना भेट दिली. सीसीटीव्हीने सत्य उघड केले. त्या मुलाने सांगितले की त्याला ते खरे सोने आहे याची कल्पना नव्हती. या घटनेवर सोशल मीडियावर दुफळी पसरली.

बालपणीचे जग खूप वेगळे आहे. यात कोणताही लोभ नाही, धूर्तपणा नाही, फक्त भावना आणि मैत्री खास बनवण्याची इच्छा आहे. चीनमधील ही कहाणी अगदी अशीच आहे. 8 वर्षांच्या एका मुलाने, त्याची छोटीशी मैत्री खास बनवण्याचा प्रयत्न करत, असे पाऊल उचलले की त्याचे पालक आश्चर्यचकित झाले आणि सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला. खरे रहस्य त्याने काय केले हे नाही... आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याला तो किती गंभीर आहे हे कळले नाही.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार, ही घटना शेडोंग प्रांतात घडली. एके दिवशी, मुलाच्या आईला तिच्या लग्नाच्या सोन्याची साखळी हरवल्याचे लक्षात आले. सुरुवातीला, तिला वाटले की ती कुठेतरी विसरली आहे, परंतु जेव्हा तिच्या मोठ्या मुलीने तिला सांगितले की वर्गात एक मुलगी म्हणत आहे, "त्याने मला सोन्याचा तुकडा भेट दिला." तेव्हा तिचा संशय आणखी वाढला. इथेच कथेला एक वळण मिळाले. कुटुंबाला समजले नाही की, मुलाला इतकी मौल्यवान भेट कुठून मिळाली असेल.

सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालेली घटना

कुटुंबाने सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले तेव्हा सत्य उघड झाले. व्हिडिओमध्ये, मुलाला कपाटातून चोरून साखळी काढताना दिसले. नंतर, एका हातात पक्कड आणि दुसऱ्या हातात लाईटर घेऊन, त्याने साखळीचे छोटे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा साधने काम करत नव्हती, तेव्हा त्याने दातांनी साखळी कापण्याचा प्रयत्नही केला. हे "मौल्यवान भेट" त्याच्या मित्रांना देण्यासाठी. मुलाला हे खरे सोने आणि त्याची किंमत समजू शकले नाही.

मुलाने म्हटले, "मला माहित नव्हते की ते सोने आहे."

जेव्हा आईने विचारले, "तुम्हाला माहित आहे का सोने किती महाग आहे?" तेव्हा मुलाने निष्पापपणे उत्तर दिले, "नाही." त्याला हेही आठवत नव्हते की त्याने किती तुकडे दिले आणि किती गमावले. शेवटी, फक्त एक छोटासा भाग सापडला. या कथेवरून सोशल मीडियावर मतभेद झाले. काहींनी म्हटले की मुलांना मौल्यवान वस्तूंची कदर करायला शिकवले पाहिजे, तर काहींनी विनोदाने लिहिले, "कदाचित ती मुलगी भविष्यात तुमची सून होईल!" तज्ञांचे म्हणणे आहे की मुले भावनेतून भेटवस्तू देतात, त्यांचे मूल्य समजून घेत नाहीत, म्हणून त्यांना हळूहळू समजावून सांगणे महत्त्वाचे आहे.

