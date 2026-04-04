'80 टक्के पाकिस्तानी गे, उरलेले 20 टक्के बायसेक्शुअल'; पाकिस्तानचं 'ओपन सिक्रेट' जगासमोर आणणारी ही व्यक्ती कोण?

Pakistan News : पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता माजली असून, सध्या हा देश विविध प्रकारच्या संकटांचा सामना करत आहे. महागाई, आर्थिक अस्थैर्य या आणि अशा संकटांपुढं पाकिस्तानी जनता हतबल झाली आहे. अशाच या भारताच्या शेजारी राष्ट्रासंदर्भातल तेथीलच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्षवेधी दावा केला आहे. ज्यामुळं जगभरात सध्या या दाव्याचीच चर्चा सुरू आहे. कोणी परखडपणे मतप्रदर्शन करणाऱ्या या व्यक्तीचा दावा लक्षपूर्वत ऐकत आहे तर, कोणी सोशल मीडियावरील व्हिडीओ पाहून हा दावा फेटाळत आहे.
पाकिस्तानातील तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या हिना बलोच यांनी केलेल्या वक्तव्याचा आणि दाव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी देशातील नागरिकांच्या Sexuality संदर्भात स्पष्ट वक्तव्य केलं आणि त्यावरून ऑनलाईन स्तरावर मतमतांतरंसुद्धा पाहायला मिळालं.
एका युट्यूब मुलाखतीत बलोच यांनी पाकिस्तानात 'समलैंगिकता हे एक ओपन सिक्रेट आहे' असं त्या म्हणाल्या. समलैंगिकता हे इथं एक खुलं रहस्य असलं तरीही नागरिक मोकळेपणानं त्याचा स्वीकार करत नाहीत असं म्हणताच बलोच यांचं वक्तव्य व्हायरल झालं. समाज, धर्म आणि कौटुंबीक दबावामुळं इथं नागरिक आपली मूळ ओळख लपवतात असं त्या म्हणाल्या. बलोच यांच्या मते पाकिस्तानातील नागरिक या मुद्द्यावर मोकळेपणानं भाष्य करणं टाळतात.
'मला असं वाटतं की, अर्ध्याहून अधिक पाकिस्तान गे आहे. त्यांना फक्त हे स्पष्ट आणि खुलेपणानं बोलायचं नाहीये. मला वाटतं की 80 टक्के पाकिस्तान गे आहे आणि उरलेला 20 टक्के बायसेक्शुअल आहे. मला नाही वाटत इथं कोणी straight आहे. ते हे बोलणार नाहीत, स्वीकारणार नाहीत, ते नाकारतील, यामध्ये धर्म आणतील, संस्कृती आणतील...' असं हिना म्हणाल्या.
हिना बलोच यांनी स्वत:च्या बालपणीची काही उदाहरणं दिली, जिथं त्यांना आपली खरी ओळख व्यक्त करायची कशी याचीच अधिक भीती असल्याचं सांगितलं. कराचीमध्ये राहत असलाना लिपस्टीक कसी लावावी, पुरुष असताना महिलांसारखे कपडे कसे घालावेत असे स्वत:च्याच लैंगिक ओळखीबाबतचे प्रश्न त्यांना पडायचे. या संपूर्ण परिस्थितीत त्यांच्यावर दूषणंही लावली गेल्याचं त्यांनी मुलाखतीदरम्यान सांगितलं.
हिना बलोच या समलैंगिक आणि तृतीयपंथीचयांच्या हक्कासाठी काम करतात. त्या सिंध मूरत मार्चच्या सहसंस्थापक असून पाकिस्तानातील औरत मार्चमध्येसुद्धा त्या सहभागी झाल्या होत्या. जिथं 'प्राईड फ्लॅग' उचलल्यानं त्यांना हिंसेचाही सामना करावा लागला होता. विनयभंग आणि तत्सम प्रकारानंतर त्यांनी पाकिस्तान सोडला. ज्यानंतर लंडनमध्ये त्यांनी एका विद्यापीठातून शिष्यवृत्ती मिळवत तिथंच शरण घेतली. मात्र, तिथंसुद्धा सतत आपल्यावर पाळत असल्यासारखंच वाटतं अशीही वस्तूस्थिती त्यांनी समोर आणली.