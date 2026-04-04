  • Marathi News
  • 80 टक्के पाकिस्तानी गे, उरलेले 20 टक्के बायसेक्शुअल; पाकिस्तानचं ओपन सिक्रेट जगासमोर आणणारी ही व्यक्ती कोण?

'80 टक्के पाकिस्तानी गे, उरलेले 20 टक्के बायसेक्शुअल'; पाकिस्तानचं 'ओपन सिक्रेट' जगासमोर आणणारी ही व्यक्ती कोण?

Pakistan News : आर्थिक संकटातून वाट काढणाऱ्या पाकिस्तानाच बऱ्याच काळापासून राजकीय अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. अशा या पाकिस्तानाबाबत एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठा दावा केला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 4, 2026, 09:33 AM IST
'80 टक्के पाकिस्तानी गे, उरलेले 20 टक्के बायसेक्शुअल'; पाकिस्तानचं 'ओपन सिक्रेट' जगासमोर आणणारी ही व्यक्ती कोण?
80 percent of Pakistan is gay 20 percent is bisexual Karachi transgender activist Hina Balochs claim video viral

Pakistan News : पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता माजली असून, सध्या हा देश विविध प्रकारच्या संकटांचा सामना करत आहे. महागाई, आर्थिक अस्थैर्य या आणि अशा संकटांपुढं पाकिस्तानी जनता हतबल झाली आहे. अशाच या भारताच्या शेजारी राष्ट्रासंदर्भातल तेथीलच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्षवेधी दावा केला आहे. ज्यामुळं जगभरात सध्या या दाव्याचीच चर्चा सुरू आहे. कोणी परखडपणे मतप्रदर्शन करणाऱ्या या व्यक्तीचा दावा लक्षपूर्वत ऐकत आहे तर, कोणी सोशल मीडियावरील व्हिडीओ पाहून हा दावा फेटाळत आहे. 

पाकिस्तानसंदर्भात कोणता दावा केला जात आहे? 

पाकिस्तानातील तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या हिना बलोच यांनी केलेल्या वक्तव्याचा आणि दाव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी देशातील नागरिकांच्या Sexuality संदर्भात स्पष्ट वक्तव्य केलं आणि त्यावरून ऑनलाईन स्तरावर मतमतांतरंसुद्धा पाहायला मिळालं. 

एका युट्यूब मुलाखतीत बलोच यांनी पाकिस्तानात 'समलैंगिकता हे एक ओपन सिक्रेट आहे' असं त्या म्हणाल्या. समलैंगिकता हे इथं एक खुलं रहस्य असलं तरीही नागरिक मोकळेपणानं त्याचा स्वीकार करत नाहीत असं म्हणताच बलोच यांचं वक्तव्य व्हायरल झालं. समाज, धर्म आणि कौटुंबीक दबावामुळं इथं नागरिक आपली मूळ ओळख लपवतात असं त्या म्हणाल्या. बलोच यांच्या मते पाकिस्तानातील नागरिक या मुद्द्यावर मोकळेपणानं भाष्य करणं टाळतात. 

'त्यांना फक्त हे स्पष्ट आणि खुलेपणानं बोलायचं नाहीये'

'मला असं वाटतं की, अर्ध्याहून अधिक पाकिस्तान गे आहे. त्यांना फक्त हे स्पष्ट आणि खुलेपणानं बोलायचं नाहीये. मला वाटतं की 80 टक्के पाकिस्तान गे आहे आणि उरलेला 20 टक्के बायसेक्शुअल आहे. मला नाही वाटत इथं कोणी straight आहे. ते हे बोलणार नाहीत, स्वीकारणार नाहीत, ते नाकारतील, यामध्ये धर्म आणतील, संस्कृती आणतील...' असं हिना म्हणाल्या. 

हिना बलोच यांनी स्वत:च्या बालपणीची काही उदाहरणं दिली, जिथं त्यांना आपली खरी ओळख व्यक्त करायची कशी याचीच अधिक भीती असल्याचं सांगितलं. कराचीमध्ये राहत असलाना लिपस्टीक कसी लावावी, पुरुष असताना महिलांसारखे कपडे कसे घालावेत असे स्वत:च्याच लैंगिक ओळखीबाबतचे प्रश्न त्यांना पडायचे. या संपूर्ण परिस्थितीत त्यांच्यावर दूषणंही लावली गेल्याचं त्यांनी मुलाखतीदरम्यान सांगितलं. 

 

हिना बलोच या समलैंगिक आणि तृतीयपंथीचयांच्या हक्कासाठी काम करतात. त्या सिंध मूरत मार्चच्या सहसंस्थापक असून पाकिस्तानातील औरत मार्चमध्येसुद्धा त्या सहभागी झाल्या होत्या. जिथं 'प्राईड फ्लॅग' उचलल्यानं त्यांना हिंसेचाही सामना करावा लागला होता. विनयभंग आणि तत्सम प्रकारानंतर त्यांनी पाकिस्तान सोडला. ज्यानंतर लंडनमध्ये त्यांनी एका विद्यापीठातून शिष्यवृत्ती मिळवत तिथंच शरण घेतली. मात्र, तिथंसुद्धा सतत आपल्यावर पाळत असल्यासारखंच वाटतं अशीही वस्तूस्थिती त्यांनी समोर आणली. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

