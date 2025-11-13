English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पृथ्वीवरील 90 टक्के लोकसंख्या धोक्यात! आकाशात घोंगावत आहे अत्यंत भयानक हिरवे संकट

  अंतराळात एक रहस्यमयी धूमकेतू फिरत आहे. याच्यामुळे पृथ्वीवरील 90 टक्के लोकसंख्या धोक्यात आली आहे.  3I/ATLAS नावाचा हा धूमकेतू 1 जुलै रोजी सापडल्यापासून चर्चेत आहे. आपल्या सौरमालेत आढळलेला हा फक्त तिसरा आंतरतारकीय पदार्थ आहे. तो अलीकडेच सूर्याच्या सर्वात जवळून गेला आणि आता पृथ्वीजवळ येत आहे. तथापि, विषुववृत्ताजवळील कमी अक्षांश असलेल्या भागात ISO चा सर्वाधिक धोका आहे. उत्तर गोलार्धाला देखील धोका आहे, परंतु काही प्रमाणात. जगातील 90 लोकसंख्या या उत्तर गोलार्धात राहते ही चिंतेची बाब आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 13, 2025, 08:19 PM IST
पृथ्वीवरील 90 टक्के लोकसंख्या धोक्यात! आकाशात घोंगावत आहे अत्यंत भयानक हिरवे संकट

Comet 3I/ATLAS Latest News:  अंतराळात एक रहस्यमयी धूमकेतू फिरत आहे. याच्यामुळे पृथ्वीवरील 90 टक्के लोकसंख्या धोक्यात आली आहे.  3I/ATLAS नावाचा हा धूमकेतू 1 जुलै रोजी सापडल्यापासून चर्चेत आहे. आपल्या सौरमालेत आढळलेला हा फक्त तिसरा आंतरतारकीय पदार्थ आहे. तो अलीकडेच सूर्याच्या सर्वात जवळून गेला आणि आता पृथ्वीजवळ येत आहे. तथापि, विषुववृत्ताजवळील कमी अक्षांश असलेल्या भागात ISO चा सर्वाधिक धोका आहे. उत्तर गोलार्धाला देखील धोका आहे, परंतु काही प्रमाणात. जगातील 90 लोकसंख्या या उत्तर गोलार्धात राहते ही चिंतेची बाब आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

युनिव्हर्स टुडेने यासंदर्भातील अहवला प्रकाशित केला होता. या संशोधनात, शास्त्रज्ञ पृथ्वीशी टक्कर देणाऱ्या आंतरतारकीय वस्तूंच्या कक्षा, दिशानिर्देश आणि वेगांची गणना करत आहेत. शास्त्रज्ञांची गणना केवळ एम-ताऱ्यांपासून येणाऱ्या आंतरतारकीय वस्तूंवर आधारित आहे, ज्यांना लाल बौने म्हणूनही ओळखले जाते. M-तारे आकाशगंगेत सर्वात जास्त प्रमाणात आढळतात, म्हणून बहुतेक आंतरतारकीय वस्तू अशा सौर मंडळांमधून उद्भवतील. त्यांनी असा निष्कर्ष देखील काढला की बहुतेक आंतरतारकीय वस्तू कदाचित दोन मुख्य दिशांमधून येतील: सौर शिखर, आपल्या आकाशगंगेत सूर्य ज्या मार्गाने फिरतो तो मार्ग आणि आकाशगंगेचा सपाट प्रदेश, आकाशगंगेचा समतल प्रदेश.

5 नोव्हेंबर रोजी, अ‍ॅरिझोना येथील लोवेल वेधशाळेतील खगोलशास्त्रज्ञ किचेंग झांग यांनी धूमकेतूचे नवीन फोटो काढले. त्यांना आढळले की 3I/ATLAS आता पुन्हा दिसत आहे, परंतु त्याची शेपटी गायब आहे. साधारणपणे, जेव्हा धूमकेतू सूर्याजवळ येतो तेव्हा त्याचा बर्फ वितळतो आणि वायूच्या रूपात बाहेर पडतो, ज्यामुळे एक चमकदार शेपटी तयार होते. ही शेपटी धूमकेतूचे वैशिष्ट्य आहे.

झांगचेत्यानुसार3I/ATLAS च्या बाबतीत, शेपूट गायब झालेले नाही. उलट, आपल्या पाहण्याच्या कोनामुळे ते धूमकेतूच्या मागे लपलेले आहे. याचा अर्थ आपण समोरून धूमकेतू पाहत आहोत आणि त्याची शेपटी त्याच्या मागे वाकून लपलेली आहे. त्यांनी याला "ऑप्टिकल भ्रम" म्हटले. झांगचेत्यानुसार3I/ATLAS च्या बाबतीत, शेपूट गायब झालेले नाही. उलट, आपल्या पाहण्याच्या कोनामुळे ते धूमकेतूच्या मागे लपलेले आहे. याचा अर्थ आपण समोरून धूमकेतू पाहत आहोत आणि त्याची शेपटी त्याच्या मागे वाकून लपलेली आहे. त्यांनी याला "ऑप्टिकल भ्रम" म्हटले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
90 percent of the Earth's population at riskComet 3I/ATLAS Cometroars across the sky in the most terrifying green crisisscience newsधमकूेतू

इतर बातम्या

धर्मेंद्र यांना या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार रुग्णालयातून डिस्...

मनोरंजन