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नदीत समुद्रापेक्षा डेंजर लाट! महाभयानक पुरात 98 जणांचा मृत्यू; हजारो लोक वाहून गेले; नेपाळच्या महाप्रलयला चीन कारणीभूत?

चीनच्या तिबेटमधून आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळे नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यात हाहा:कार माजला आहे. भोटेकोशी नदीच्या अचानक वाढलेल्या पातळीमुळे अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. नेपाळमधील रसुवा येथे आलेल्या विनाशकारी पुरासाठी चिनी बांधकाम प्रकल्प जबाबदार असल्याचा आरोप केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:04 AM IST
नदीत समुद्रापेक्षा डेंजर लाट! महाभयानक पुरात 98 जणांचा मृत्यू; हजारो लोक वाहून गेले; नेपाळच्या महाप्रलयला चीन कारणीभूत?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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