/नदीत समुद्रापेक्षा डेंजर लाट! महाभयानक पुरात 98 जणांचा मृत्यू; हजारो लोक वाहून गेले; नेपाळच्या महाप्रलयला चीन कारणीभूत?

Nepal Flash Flood : नेपाळमध्ये महाप्रलय आला. नदीत समुद्रापेक्षा डेंजर लाट उसळली. पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात एकाचवेळी 1000 पेक्षा जास्त लोक वाहून गेले. या घटनेत 98 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. हजारो लोक बेपत्ता झाले आहेत. एका क्षमात सर्व काही उद्धवस्त झाले आहे. नेपाळमधील रसुवा येथे आलेल्या विनाशकारी पुरासाठी चिनी बांधकाम प्रकल्प जबाबदार असल्याचा आरोप केला जात आहे. तिबेटमध्ये पर्वत कापले गेले, बंदरे बांधली गेली यामुळे हे मोठं नैसर्गिक संकट ओढावल्याचा आरोप केला जात आहे.
नेपाळमध्ये निसर्गाचा रौद्र अवतार पाहायला मिळाला. तिबेट सीमेवरून अचानक आलेल्या महापुराने रसुवा जिल्ह्याला अक्षरशः हादरवून सोडलंय. भोटेकोशी नदीच्या पात्रात अचानक पाण्याचा प्रचंड लोंढा आला. त्याच्या तडाख्यात गावं, रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेले. तिमुरे आणि स्याफ्रुबेंशी परिसरात मोठं नुकसान झालंय. शेकडो जण बेपत्ता असल्याची माहिती समोर येत. नेपाळमध्ये बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.नेपाळच्या पर्यटन विभागाच्या माहितीनुसार, 105 भारतीय नागरिकांसह 291परदेशी पर्यटक अद्याप बेपत्ता आहेत.
नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यात आलेल्या विनाशकारी महापुराबाबत एक धक्कादायक दावा केला जात आहे. 'नेपाळ कॉरेस्पॉन्डन्स' या नावाने काम करणाऱ्या नेपाळी पत्रकारांच्या एका गटाने असा आरोप केला आहे की, व्याप्त तिबेटी प्रदेशातील चिनी बांधकाम कामांमुळे ही आपत्ती ओढवली, ज्यामुळे हिमस्खलन झाले आहे. चीन हिमनदीने व्यापलेल्या भागांमध्ये 'शाओकांग' वसाहती बांधत आहे. याचा पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत असून त्याचा ऱ्हास होत आहे, ज्यामुळे चीन-नेपाळ सीमेवर दरवर्षी हिमस्खलन होत आहे. रसुवा सीमेवरील ग्यिरोंग बंदर नद्यांच्या संगमावर बांधण्यात आले, ज्यामुळे नेपाळमध्ये वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग आणखी वाढला. हे शहर डोंगर तोडून आणि त्रिशुली नदीचा नैसर्गिक प्रवाह रोखून बांधण्यात आले होते.