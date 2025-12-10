तब्बल 98 फूट उंच अजस्त्र त्सुनामी, 200,000 लोकांचा मृत्यू होणार? जगातील सर्वात शक्तिशाली देशाला महाभयानक भूकंपाचा इशारा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगातील सर्वात शक्तिशाली देशाला महाभयानक भूकंपाचा इशारा देण्यात आला आहे. तब्बल 98 फूट उंच अजस्त्र त्सुनामी इशारा  200,000 लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 10, 2025, 09:00 PM IST
Japan 98 ft tsunami can kill 2 Lakh people : जगात अनेक ठिकाणी महाविनाशकारी घटना घडत आहेत. अनेक देशात ज्वालीमुखी, वादळ, पूर तसेच भूकंपाच्या घटना घडत आहेत.  अशातच जगातील सर्वात शक्तिशाली देशात महाभयानक भूकंपाचा इशारा देण्यात आला आहे. भूकंपानंतर तब्बल 98 फूट उंच अजस्त्र त्सुनामी येईल. या विनाशकारी घटनेत 2 लाख लोकांचा मृत्यू होईल अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

जपान या देशाला या धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे.  जपानला सध्या भूकंप आणि त्सुनामीच्या धोका आहे. जपानमधील आओमोरीच्या पूर्व किनाऱ्यावर 7.5 रिश्टर स्केलच्या भूकंपानंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. भूकंपामुळे मोठे नुकसान झाले नसले तरी, येत्या काही दिवसांत धोका वाढू शकतो अशी भीती अधिकाऱ्यांना आहे. म्हणूनच हा इशारा देण्यात आला आहे. जर येथे त्सुनामी आली तर ती 97 फूट उंच असू शकते. सुमारे 200,000 लोकांचा मृत्यू होण्याची भीती आहे.

जपान सरकारने एक इशारा जारी केला आहे.  होक्काइडो-सानरिकू प्रदेशात आणखी एक मोठा भूकंप येऊन 30 मीटर (98 फूट) पर्यंत त्सुनामी आणू शकतो. यामुळे अंदाजे 199,000 लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो, 220,000 इमारती उद्ध्वस्त होऊ शकतात आणि अंदाजे 31 ट्रिलियन येनचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. जर हिवाळ्यात अशी आपत्ती आली तर 42,000 पर्यंत लोकांना हायपोथर्मियाचा त्रास होऊ शकतो अशी भीती आहे. सध्याचा सल्ला होक्काइडोपासून चिबा प्रीफेक्चरपर्यंत 182 नगरपालिकांना लागू आहे. अलिकडच्या वर्षांत जारी केलेल्या सर्वात व्यापक भौगोलिक इशाऱ्यांपैकी हा एक आहे.

2011 मध्ये जपानमध्ये आलेल्या भूकंपामुळे व्यापक विध्वंस झाला होता.  ज्यामध्ये सुमारे 20,000 लोक मृत्युमुखी पडले आणि फुकुशिमा अणु संकट निर्माण झाले. जपान हवामान संस्थेच्या मते, पुढील आठवड्यात 8 पेक्षा जास्त तीव्रतेचा भूकंप होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, किनारी भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना सतर्क राहण्याचे, आपत्कालीन उपकरणे तयार ठेवण्याचे आणि आवश्यक असल्यास लवकरात लवकर स्थलांतर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 2011 मध्ये आलेल्या त्सुनामीमुळे काही भागात 15 मीटर (५० फूट) उंचीचा टप्पा गाठला आणि इवाते, मियागी आणि फुकुशिमा येथील किनारी समुदाय उद्ध्वस्त झाले आणि फुकुशिमा दाईची अणुऊर्जा प्रकल्प उद्ध्वस्त झाला. या घटनेमुळे किरणोत्सर्गाबद्दल खोल आणि दीर्घकालीन चिंता निर्माण झाल्या.

