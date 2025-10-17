English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Earthquake News: पहाटेच्या साखर झोपेत बसले भुकंपाचे धक्के, एवढेच नाही तर...

Philippines Earthquake: फिलीपिन्सच्या मिंडानाओ प्रदेशात 6.1 रिस्टर स्केल भूकंपांचे धक्के जाणवले. एवढेच नाही तर आता आठवड्यातुन तिसऱ्यांदा फिलीपिन्स भुकंपामुळे हादरलं. 

Updated: Oct 17, 2025, 10:26 AM IST
Philippines Earthquake: फिलीपिन्समध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले आहेत. शुक्रवारी (17 ऑक्टोबर2025)  मिंडानाओ प्रदेशात 6.1 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला गेला असून जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्सेस (GFZ) ने पुष्टी केली आहे.  या वर्षाच्या सुरुवातीलाच या प्रदेशात 7.5 तीव्रतेचा भूकंपही झाला. अनेक शाळा आणि रुग्णालयांचे नुकसान झाले आणि त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला. एका आठवड्यापूर्वी, फिलीपिन्सच्या मिंडानाओ प्रदेशात 7.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा मोठा भूकंप झाला होता, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरला होता. आता, त्याच भागात 6.1  रिश्टर स्केलचा भूकंप नोंदवला गेला आहे, त्यामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जीव वाचवण्यसाठी नागरिक सैरावैरा धावले.  युरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) नुसार, या भूकंपाचा केंद्र 62 किलोमीटर खोलीवर होता.

फिलीपिन्सच्या मिंडानाओ प्रदेशात झालेल्या भूकंपामुळे अनेक शाळा इमारती आणि एका रुग्णालयाचे नुकसान झाले. अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित झाला, अशात नागरिकांना उघड्यावर रात्र काढावी लागली. अधिकाऱ्यांनी मदतकार्य सुरू केले आहे आणि भुकंप प्रभावित भागात वैद्यकीय पथके पाठवली जात आहेत.

त्सुनामीचा इशारा... 
भूकंपानंतर लगेचच मिंडानाओला त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला होता, कारण भूकंपाचे धक्के खूप जोरदार होते. यानंतर विध्वंसक लाटा येण्याची दाट शक्यता होती आणि किनारी भाग रिकामे करण्यात आले. मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर काही तासांनी हा इशारा मागे घेण्यात आला.

दावओ शहरात गोंधळ 
सुमारे 54 लाख लोकसंख्या असलेले दावओ शहर भूकंपाच्या केंद्रापासून सर्वात जवळ असल्यामुळे शाळा आणि सरकारी कार्यालये रिकामी करण्यात आली आणि लोकांना उंच ठिकाणी जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की भूकंपानंतरचे धक्के बसण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे. भुकंपाची तीव्रता इतकी होती की इमारतींसहित पार्क केलेली वाहनेसुद्धा हलताना आणि ब्रिज, पुल पडताना दिसली.

 

फिलीपिन्सचा भूकंपीय इतिहास
फिलीपिन्स हा पॅसिफिक रिंग ऑफ फायरमध्ये आहे, जो जगातील सर्वात भूकंपप्रवण प्रदेशांपैकी एक आहे. येथे दरवर्षी 12 ते 15 वेळा भुकंपाचे हादरे बसतात तर कधीकधी त्सुनामीचा धोका असतो. 

FAQ

  • भूकंपाची तीव्रता आणि खोली किती होती?
    6.1  रिश्टर स्केल; केंद्र 62 किलोमीटर खोलीवर (EMSC नुसार).
  • या वर्षी यापूर्वी काय झाले?
    वर्षाच्या सुरुवातीला 7.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे शाळा-रुग्णालयांचे नुकसान आणि त्सुनामी इशारा होता.
  • नुकसान काय झाले?
    शाळा, रुग्णालयांचे नुकसान; वीजपुरवठा खंडित; इमारती, वाहने हलली; पुल पडले.
