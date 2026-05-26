प्रियकराने प्रेयसीला विकलं! 487 पुरुषांसोबत संबंध ठेवण्यात भाग पाडलं; म्हणाला 'सर्वांची यादी बनव', अखेर ती थकली अन्...

फ्रान्समधील एका बँक व्यवस्थापकावर त्याच्या पूर्वीश्रमीच्या प्रेयसीने सात वर्षे तिचा मानसिक छळ करत तिला छळ आणि बलात्कारास बळी पाडल असा आरोप केला आहे. धक्कादायक म्हणजे यामध्ये त्याला इंटरनेटवर ऑनलाइन भेटलेल्या अनोळखी व्यक्तींचाही समावेश होता. 42 वर्षीय तक्रारदार महिला, लेटिशिया आर. (Laetitia R.) हिने आरोपी Guillaume Bucci याने आपल्यावर मानसिक ताबा मिळवला होता असं सांगितलं आहे.
लेटिशिया आर हिने सांगितलं की, 2015 ते 2022 या कालावधीत आपल्यावर ताबा मिळवण्यासाठी 'सॅडोमॅसोकिस्टिक' (sadomasochistic) लैंगिक खेळांचा वापर करण्यात आला. तिने नमूद केलं की, जेव्हा तिच्या माजी जोडीदाराने तिला सॅडोमॅसोकिझमची आपली संकल्पना समजावून सांगितली, तेव्हा तिला केवळ "पाठीवर मारणं किंवा बांधून घेतलं जाणे" (spanking, being tied up) इतकंच वालं होतं. तुला ज ते आवडले नाही तर आपण ते थांबवू असंही त्याने तिला सांगितलं होतं.
मात्र यावेळी जे काही घडत होतं तो फक्त हिंसाचार होता असं तिने सांगितं आहे, तसंच आपण जर त्याला सोडून दिलं तर तो आपले लैंगिक संबंधाचे व्हिडीओ रिलीज करेल अशी भीती सातत्याने वाटत होती असंही तिने सांगितलं.
Guillaume Bucci याने गळा दाबणे, जाळणं आणि पशूशी लैंगिक कृत्य करणं यांसारख्या कृत्यांची कबुली दिली आहे. मात्र, ही कृत्यं लैंगिक अत्याचार ठेवताना परस्पर संमतीने खेळले गेलेले लैंगिक खेळ होते असा दावा त्याने केला आहे. आपण तिला दुखावत आहोत, असं आपल्याला वाटलं नव्हतं, असंही त्याने सांगितलं. यावेळी त्याने आपण तिच्यावर देहविक्री व्यवसायासाठी दबाव टाकल्याचीही कबुली दिली. आपण तिला मित्र, सहकारी आणि अनोळखी लोकांना विकलं होतं. तसंच ज्यांच्यासोबत शरिरसंबध ठेवले आहेत त्यांची यादी ठेवण्यास सांगितलं होतं असाही धक्कादायक खुलासा केला आहे.
मी 487 नंतर मोजणं थांबवलं होतं. यामधील काहींना मी जवळपास 10 वेळा पाहिलं होतं असं तिने सांगितलं आहे. चार मुलांची आई असणाऱ्या पीडित महिलेने कशाप्रकारे अत्याचार हळूहळू सुरु झाला याची माहिती दिली. सर्वात आधी त्याने मला इतर पुरुषांसोबत झोपण्यास भाग पाडलं. यानंतर 2015 मध्ये ख्रिसमसला मला अनोळखी लोकांना ऑफर देण्यास भाग पाडलं. मोटरवे सर्व्हिस स्टेशनमध्ये मला हे करायला लावलं, तेव्हा तो फोनवरुन ऐकत होता असं तिने सांगितलं.
मला मी आतून मरत आहे असं वाटत होतं असं तिने कोर्टात सांगितलं आहे. या अत्याचारामुळे आता तिला अनेक शारिरीक आजार झाले आहेत अशी माहिती तिने दिली आहे.
सरकारी वकिलांनी आरोपीने दुसऱ्या स्त्रीला पुन्हा अशा प्रकारे छळ सहन करावा लागू नये यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची मागणी केली. दरम्यान कोर्टाने त्याला 25 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, तुरुंगवासाची किमान दोन-तृतीयांश शिक्षा भोगल्यानंतरच तो पॅरोलसाठी पात्र ठरेल.