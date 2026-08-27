/दात दुखीमुळे मुलगी गेली डॉक्टरांकडे; पण एक्स-रेत ८१ दात पाहून डॉक्टरांनाच बसला धक्का!

प्रौढांना ३२ आणि मुलांना २० प्राथमिक (दुधाचे) दात असतात हे आपल्याला माहित आहे, पण निसर्ग कधीकधी असे काही चमत्कार दाखवतो ज्यामुळे वैद्यकीय जगही थक्क होते. ब्राझीलमधील एका ११ वर्षांच्या मुलीचे प्रकरण हे अशाच प्रकारच्या घटनांपैकी एक आहे. जेव्हा ती दातांच्या दुखीमुळे डॉक्टरांकडे गेली, तेव्हा तिचा एक्सरे काढण्यात आला त्यात असे काही दिसले की याची कल्पना डॉक्टरांनी स्वप्नातही केलेली नसेल.
त्या मुलीच्या तोंडात एकूण ८१ दात आढळले. यामध्ये १८ प्राथमिक दात, ३२ कायमस्वरूपी दात आणि ३१ अतिरिक्त (किंवा 'सुपरन्यूमररी') दात यांचा समावेश होता. या स्थितीला 'हायपरडोंटिया' (hyperdontia) असे म्हणतात, ज्यामध्ये सामान्य संख्येपेक्षा जास्त दात विकसित होतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये केवळ एक किंवा दोन अतिरिक्त दात आढळतात, परंतु ३० हून अधिक अतिरिक्त दात असणे ही अत्यंत दुर्मिळ घटना आहे. हे प्रकरण मूळतः २०११ मध्ये *अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स अँड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स* मध्ये प्रकाशित झाले होते आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अलीकडेच पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे.
ब्राझीलमधील मिनास गेराईस राज्यातील 'फेडरल युनिव्हर्सिटी ऑफ जुइझ डी फोरा' येथील दंत रुग्णालयात ही ११ वर्षांची मुलगी गेली होती. तिच्या वरच्या जबड्यातील प्राथमिक दातांचे (दुधाच्या दातांचे) राहिलेले मुळांचे तुकडे काढून टाकणे ही तिची मुख्य समस्या होती. वैद्यकीय तपासणीत कोणतीही मोठी असामान्यता आढळली नाही. त्यावेळी केवळ काही कायमस्वरूपी दातच (चार 'फर्स्ट मोलर्स' आणि एक 'प्रीमोलर') बाहेर आले होते, तर बहुतेक दात हे प्राथमिक (दुधाचे) दातच होते. डॉक्टरांनी 'पॅनोरॅमिक' आणि 'लॅटरल सेफॅलोमेट्रिक' रेडिओग्राफ्स (एक्स-रे) काढण्याचे ठरवले. त्याचे निष्कर्ष पाहून ते थक्क झाले. तिचा जबडा दातांनी खच्चून भरलेला होता. अधिक अचूक माहिती मिळवण्यासाठी 'कोन-बीम कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी' (CBCT) चाचणी करण्यात आली. या स्कॅनमध्ये एकूण ८१ दात स्पष्टपणे दिसून आले: १८ प्राथमिक (दुधाचे) दात, ३२ कायमस्वरूपी दात आणि ३१ अतिरिक्त (सुपरन्यूमररी) दात. अनेक दात जबड्याच्या हाडामध्ये अडकलेले (इम्पॅक्टेड) होते आणि त्यांचा आकारही असामान्य होता, ज्यामुळे सामान्य आणि अतिरिक्त दात यांमधील फरक ओळखणे कठीण झाले होते.
हायपरडोंटिया म्हणजे काय? हायपरडोंटिया (Hyperdontia) हा दातांच्या वाढीशी संबंधित एक असाधारण प्रकार (anomalies) आहे, ज्यामध्ये सामान्य संख्येपेक्षा जास्त दात तयार होतात. साधारणपणे, मुलांमध्ये २० दुधाचे दात आणि प्रौढांमध्ये ३२ कायमस्वरूपी दात असतात. अतिरिक्त दातांना 'सुपरन्यूमररी टीथ' (supernumerary teeth) असे म्हटले जाते. हे दात वरच्या किंवा खालच्या जबड्यात, तसेच पुढच्या किंवा मागच्या भागात कोठेही येऊ शकतात. काही वेळा हे दात बाहेर येतात (हिरडी फोडून येतात), तर काही वेळा ते हाडाच्या आतच अडकून राहतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये केवळ एक किंवा दोन अतिरिक्त दात असतात. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त दात असणे दुर्मिळ मानले जाते आणि ३० हून अधिक दात असणे ही अत्यंत असामान्य बाब आहे. ३१ अतिरिक्त दात असलेली या मुलीची घटना ही जागतिक स्तरावर नोंदवलेल्या सर्वात टोकाच्या (अत्यंत दुर्मिळ) प्रकरणांपैकी एक आहे. सामान्य लोकसंख्येमध्ये हायपरडोंटियाचे प्रमाण ०.१ ते ३ टक्के इतके असल्याचे मानले जाते. स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये हे प्रमाण थोडे अधिक आढळते.