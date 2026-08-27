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दात दुखीमुळे मुलगी गेली डॉक्टरांकडे; पण एक्स-रेत ८१ दात पाहून डॉक्टरांनाच बसला धक्का!

सामान्यतः प्रौढ व्यक्तीला बत्तीस दात असतात, तर लहान मुलाला वीस दात असतात. मात्र, सध्या सोशल मीडियावर एका अशा मुलीची चर्चा रंगली आहे जिच्या तोंडात तब्बल ८१ दात आहेत.

Published: Aug 27, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:43 PM IST
दात दुखीमुळे मुलगी गेली डॉक्टरांकडे; पण एक्स-रेत ८१ दात पाहून डॉक्टरांनाच बसला धक्का!
Image Credit: दातांच्या दुखीमुळे मुलगी गेली डॉक्टरांकडे; पण एक्स-रेत ८१ दात पाहून डॉक्टरांनाच बसला धक्का!

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