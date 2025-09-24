English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भर रस्त्यावर अचानक 15 मजली इमारती इतका खोल खड्डा पडला! भूकंप नसताना अचानक जमीन फाटली आणि...

थायलंडची राजधानी बँकॉकमधील एक थराराक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत भर रस्त्यावर अचानक 15 मजली इमारती इतका खोल खड्डा पडल्याचे दिसत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 24, 2025, 05:53 PM IST
Bangkok Huge Sinkhole Open On Busy Road :  भूकंपासारखी घटना घडल्यानंतर जमीन दुभंगते.  थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे.  भूकंप नसताना अचानक जमीन फाटली. भर रस्त्यावर अचानक 15 मजली इमारती इतका खोल खड्डा पडला. यामुळे एकच खळबळ उडाली. या प्रकारा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. 

बँकॉकमध्ये मध्यभागी असलेल्या एका वर्दळीच्या रस्त्यावर अचानक 50 फूट खोल खड्डा पडला. या रस्त्यावरुन वाहने तसेत लोक येत जात असताना हा प्रकार घडला. यामुळे सर्वत्र घबराट पसरली. खड्डा इतका मोठा होता की वाहने त्यात पडू लागली आणि विजेचे खांब चिरडले गेले. बँकॉकचे गव्हर्नर चॅडचार्ट सिट्टीपंत यांनी असोसिएटेड प्रेस वृत्तसंस्थेला सांगितले की, तीन वाहने खड्ड्यात पडली आहेत. अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. या घटनेचा एक भयानक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये रस्ता अचानक जमिनीत खचला जात असल्याचे दिसत आहे.

बुधवारी सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास बँकॉकच्या रुग्णालयाजवळ ही घटना घडली. अचानक रस्त्यावर खड्डा पडला आणि या रस्ता हा खड्ड्यात गेला. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ परिसर सील केला आणि वाहतूक थांबवली. अधिकाऱ्यांनी या घटनेसाठी जवळच्या रेल्वे स्टेशनवर बांधकामाचे काम असल्याचे जबाबदार धरले आहे. व्हिडिओमध्ये सिंकहोल उघडताच दोन्ही बाजूंनी वाहतूक थांबल्याचे दिसून येते. सिंकहोल उघडताच पाईप फुटले, ज्यामुळे पाणी बाहेर येऊ लागले. एका व्हिडिओमध्ये एक कार जमिनीखाली रुतून आत अडकल्याचे दिसून येते. काही वेळातच, उर्वरित रस्ता देखील खड्ड्यात गेल्याचे थराराक दृष्य व्हिडिओत पहायाला मिळत आहे. खबरदारी म्हणून अधिकाऱ्यांनी जवळच्या रुग्णालयातून रुग्णांना आणि जवळच्या अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना बाहेर काढले.

सिंकहोल म्हणजे काय?

सिंकहोल म्हणजे जमिनीतील एक मोठे खड्डा किंवा छिद्र जे अचानक तयार होते. जेव्हा जमिनीचा पृष्ठभाग खचतो तेव्हा ते तयार होते. ते सामान्यतः अशा ठिकाणी तयार होतात जिथे नैसर्गिक प्रक्रिया किंवा मानवी क्रियाकलाप पृष्ठभागाखालील माती काढून टाकतात. या वर्षी 28 मार्च रोजी बँकॉकमध्ये एका शक्तिशाली भूकंपात एक बांधकाम सुरू असलेली इमारत कोसळली आणि 92 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

FAQ

1. बँकॉकमधील सिंकहोल घटना कधी आणि कुठे घडली?
ही घटना २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी सुमारे ७ वाजता बँकॉकच्या दुसित जिल्ह्यातील समसेन रोडवर घडली. वजिरा हॉस्पिटलच्या समोरचा भाग आहे, जो एक व्यस्त रस्ता आहे. 

2. सिंकहोलचा आकार आणि स्वरूप काय होते?
सिंकहोलचा आकार सुमारे ३० मीटर x ३० मीटर रुंद आणि ५० मीटर (सुमारे १६० फूट) खोल होता. तो पाण्याने भरलेला होता आणि रस्त्याचा एक भाग पूर्णपणे खचला होता. 

3. या घटनेचे कारण काय आहे?
अधिकाऱ्यांच्या मते, जवळच्या भूमिगत रेल्वे स्टेशन (वजिरा हॉस्पिटल स्टेशन) च्या बांधकामामुळे माती खचली. याशिवाय, पाण्याच्या पाईपमधील गळती आणि अलीकडील मुसळधार पावसामुळेही माती कमकुवत झाली असावी. 

 

