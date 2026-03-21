पृथ्वीवरील सर्व महासागरांच्या 14 लाख कोटी पट इतका महाप्रचंड पाण्याचा साठा सापडला! संशोधकांचे अंचबित करणारे संशोधन

संशोधकांना असा पाण्याचा साठा सापडला आहे जिथे पृथ्वीवरील सर्व महासागरांपेक्षा 14 लाख कोटी म्हणजेच 140 ट्रिलियन पट जास्त पाणी आहे. जाणून घेऊया संशोधकांना पाण्याचा हा साठा कुठे सापडला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 21, 2026, 09:02 PM IST
Cosmic Cloud : पृथ्वीचा जवळपास 70 ते 80 भाग पाण्याने व्यापला आहे. सर्वाधिक पाणी ही पृथ्वीवर असणाऱ्या विशाल महासागरांमध्ये आहे. पृथ्वीवरील सर्व महासागरांच्या 14 लाख कोटी पट इतका महाप्रचंड पाण्याचा साठा सापडला आहे.  शास्त्रज्ञांनी अवकाशात एका वैश्विक ढगाचा शोध लावला आहे. हे ठिकाण मानवाने किंवा अंतराळयानाने पाहिलेले नाही.  पृथ्वीपासून 12 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर आहे. 

विश्वात 12 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर एका प्रचंड पाण्याच्या ढगाचा शोध लागला आहे.  या ढगात पृथ्वीवरील सर्व महासागरांपेक्षा 14 लाख कोटी म्हणजेच 140 ट्रिलियन पट जास्त पाणी आहे. संशोधकांच्या या संशोधनामुळे आपले विश्व किती विशाल आहे याची प्रचिती येते. पाण्याचा हा ढग विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातील आहे, जेव्हा आकाशगंगा तयार होत होत्या. कृष्णविवरे त्यांच्या सभोवतालच्या वायूला आकार देत होती. हा ढग एका क्वासारला वेढलेला आहे, ज्याच्या केंद्रस्थानी एक अतिविशाल कृष्णविवर आहे. हे कृष्णविवर इतके प्रचंड आहे की त्याचे वजन सूर्यापेक्षा 20 अब्ज पट जास्त आहे. कृष्णविवराभोवती उष्ण वायू आहे, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची वाफ आहे.

जीवसृष्टी निर्माण होण्याचे संकेत

शास्त्रज्ञांना या संशोधनाने सर्वांना अचंबित केले आहे. कारण पाणी जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे. जर विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळात इतके पाणी अस्तित्वात होते, तर जीवनाची सुरुवात आपल्या कल्पनेपेक्षा खूप आधी झाली असावी. यावरून असे सूचित होते की, पाणी आणि जीवनासाठी आवश्यक असलेले इतर घटक केवळ आपल्या सूर्यमालेपुरते मर्यादित नसून, ते संपूर्ण विश्वात सर्वत्र पसरलेले आहेत.  हा ढग आपल्याला विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातील रसायनशास्त्र समजून घेण्यास मदत करतो. शास्त्रज्ञांना असे आढळून येत आहे की, विश्व म्हणजे केवळ तारे आणि ग्रहांचा समूह नाही, तर तिथे गुंतागुंतीच्या रासायनिक प्रक्रिया सुरू आहेत. पाण्यासारखे महत्त्वाचे घटक फार पूर्वीपासून विश्वात अस्तित्वात होते. हा पाण्याने भरलेला ढग जीवसृष्टी निर्माण होण्याचे संकेत देखील मानला जात आहे. 

अब्जावधी प्रकाशवर्षे दूरवरून आलेला प्रकाश आपल्याला दाखवतो की, हे विश्व किती प्राचीन आणि रहस्यमयी आहे. हे विश्व किती रहस्यांनी भरलेले आहे. अद्.ाप अजूनही अशी राही रहस्य आहेत जी मानवाला उलगडा आलेली नाही.  या विश्वात अगणित रहस्ये दडलेली आहेत. हा वैश्विक ढग केवळ एक वैज्ञानिक शोध नाही, तर विश्वात इतरत्रही जीवसृष्टी शक्य असू शकते याचा एक संकेत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उपस्थिती  पाहता या विश्वात एकटे नाही.  अवकाशात सापडलेला पाण्याचा हा प्रचंड साठा आपल्याला अधिक शोध घेण्यास आणि विश्वातील रहस्ये समजून घेण्याचे आपले प्रयत्न सुरू ठेवण्यास प्रेरणा देत आहे.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

