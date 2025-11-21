English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
समुद्रात सापडला 88,790,000 रुपयांचा महाप्रचंड खजिना! 300 वर्षांपूर्वी समुद्रात बुडाले होते जहाज

अमेरिकेच्या फ्लोरिया किनारपट्टीवर 300 वर्षांपूर्वी बुडालेले एक जहाज सापडले आहे. या जहाजावर   88,790,000 रुपयांचा महाप्रचंड खजिना आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 05:55 PM IST
Treasure Found Under Sea Florida Spanish Ship : समुद्र हा अनेक रहस्यांनी भरलेला आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेतील फ्लोरिडाच्या पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यावरील एका भागाला "ट्रेझर कोस्ट" म्हणतात. याच ट्रेझर कोस्टमध्ये  88,790,000 रुपयांचा महाप्रचंड खजिना सापडला आहे. 300 वर्षांपूर्वी समुद्रात एक जहाज बुडाले होते. या जहाजावर हा खजिना सापडला आहे.   

गोताखोरांच्या एका पथकाने खोल समुद्रात 300 वर्षे जुना स्पॅनिश खजिना शोधून काढला आहे. या खजिन्याची किंमत दहा लाख डॉलर्स किंवा अंदाजे 8 कोटी 79 लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे.  1775 मध्ये बुडालेल्या स्पॅनिश जहाजांच्या ढिगाऱ्यातून 1715 फ्लीट क्वीन्स ज्वेल्स एलएलसी नावाच्या शिपयार्ड साल्वेज कंपनीच्या गोताखोरांच्या पथकाने 1,000 हून अधिक सोन्या-चांदीची नाणी शोधून काढली. या चांदीच्या नाण्यांना रिअल्स म्हणतात. पथकाला पाच सोन्याची नाणी (एस्कुडो) आणि काही दुर्मिळ सोन्याच्या कलाकृती देखील सापडल्या आहेत. ही नाणी शतकानुशतके वाळू आणि समुद्राखाली सुरक्षित राहिली. या नाण्यांची एकूण किंमत अंदाजे सुमारे 87.9 दशलक्ष रुपये असल्याचे मानले जाते. एकाच वेळी 1,000 नाण्यांचा शोध अत्यंत दुर्मिळ आणि असाधारण मानला जातो असे गोताखोरांनी सांगितले.

इतिहासकारांच्या मते, हे खजिना नवीन जगाच्या संपत्तीचा अतिशय महत्वाचा भाग बनणार आहे. 31 जुलै 1775 रोजी, अमेरिकन वसाहतींमधून सोने, चांदी आणि दागिने घेऊन स्पेनला परतणारा एक मोठा स्पॅनिश ताफा फ्लोरिडाच्या किनाऱ्याजवळ एका तीव्र वादळात बुडाला. या जहाजावर असलेला मौल्यवान खजिना समुद्रात विखुरला गेला. अंदाजे 400 दशलक्ष डॉलर किमतीच्या मौल्यवान वस्तूंचे नुकसान हे इतिहासातील सर्वात मोठ्या सागरी दुर्घटनांपैकी एक मानले जाते.

शोधकांनी सांगितले की सापडलेली नाणी मेक्सिको, पेरू आणि बोलिव्हियामधील पूर्वीच्या स्पॅनिश वसाहतींमध्ये बनवण्यात आली होती. त्यांना आठचे तुकडे म्हणून ओळखले जाते. अनेक नाण्यांवर अजूनही स्पष्टपणे दिसणारे टांकसाळाचे चिन्ह आणि तारखा आहेत, ज्यामुळे ते इतिहासकारांसाठी अत्यंत मौल्यवान ठरतात. या ठिकाणी खजिना सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांपासून, मेलबर्न ते फोर्ट पियर्स पर्यंत पसरलेल्या या किनारपट्टीच्या भागात, 1715 च्या ताफ्यातील लाखो डॉलर्स किमतीचे सोन्याचे नाणी शोधणाऱ्या आणि खजिना शोधणाऱ्यांना सापडले आहेत. गेल्या वर्षी, फ्लोरिडा अधिकाऱ्यांनी त्याच जहाजाच्या ढिगाऱ्यातून चोरीला गेलेली डझनभर सोन्याची नाणी जप्त केली. आरोपीची ओळख 1715 फ्लीट क्वीन्स ज्वेल्स एलएलसीने या ठिकाणी काम करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या टीमच्या सदस्याचा नातेवाईक म्हणून झाली. 1715 फ्लीट क्वीन ज्वेल्स एलएलसी या जहाजाच्या दुर्घटनेतील मृतांना वाचवणाऱ्या कंपनीने या उन्हाळ्यात फ्लोरिडाच्या अटलांटिक किनाऱ्यावरून 1,000 हून अधिक सोन्या-चांदीची नाणी सापडल्याचे वृत्त दिले आहे. बोलिव्हिया, मेक्सिको आणि पेरूमध्ये स्पॅनिश वसाहत काळात ही नाणी तयार करण्यात आली होती असे मानले जाते.

खजिन्यावर कोणाचा हक्क असेल?

असोसिएटेड प्रेसच्या मते, राज्य कायद्यानुसार कंपनी, तिच्या उपकंत्राटदार आणि फ्लोरिडा राज्य सरकारमध्ये हा खजिना विभागला जाईल. फ्लोरिडा कायद्यानुसार, राज्याच्या जमिनीवर किंवा पाण्यात सोडलेले आढळणारे कोणतेही खजिना किंवा इतर ऐतिहासिक अवशेष ही राज्याची मालमत्ता आहे. तथापि, उत्खननकर्त्यांना पुनर्प्राप्ती सेवा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. कायद्यानुसार, राज्य संशोधन किंवा सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी सुमारे 20 टक्के पुरातत्वीय वस्तू राखून ठेवते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

