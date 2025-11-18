English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
माझ्यासोबत S** करणार का? परदेशी तरुणीसमोर तरुणाने पँटची चेन उघडून केलं हस्तमैथून; एका VIDEO ने देशाची बदनामी

परदेशी तरुणी फिरण्यासाठी आली असता, एका तरुणीने स्कुटरवरुन तिचा पाठलाग केला आणि नंतर शारिरीक संबंधासाठी विचारणा केली.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 18, 2025, 05:45 PM IST
न्यूझीलंडमधील तरुणीचा पाठलाग करत तिच्याकडे सेक्सची मागणी करणाऱ्या तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तरुणी श्रीलंकेत फिरण्यासाठी आली असता, या मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागलं. तरुणी टुकटूकमधून फिरत असताना, तरुणाने दुचाकीवरुन तिचा पाठलाग केला आणि यानंतर अश्लील चाळे करत शारिरीक संबंधाची मागणी केली. तरुणीच्या दौऱ्याच्या चौथ्या दिवशी हा प्रकार घडला. तरुणीने आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटला हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यामध्ये तरुण अश्लील चाळे करण्याआधी तिच्याकडे सेक्सची मागणी करतो. पोलिसांनी या 23 वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. 

तरुणीच्या दिवसाची सुरुवात सूर्योदयाला स्विमिंग करत अत्यंत छान झाली होती. तरुणीचा मूडही छान होता. "माझ्यासमोर एक व्यक्ती स्कूटर चालवत होता. तो वारंवार गाडीाच वेग कमी करत होता आणि आम्हाला त्याला रस्ता द्यावा लागत होता. त्यानंतर तो वेग वाढवायचा आणि परत आमच्यासमोर यायचा," असं तरुणीने व्हिडीओत सांगितलं आहे. 

तिने सांगितलं की, सुरुवातीला ती त्याच्याकडे पाहून हसली, पण नंतर त्याचं वागणं विचित्र असल्याचं अस्वस्थ झाल्यामुळे तिने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. पण जेव्हा तो दूर गेला आहे असं वाटलं तेव्हाच तो पुन्हा एकदा तिच्यासमोर आला. "मी थोडा आराम करण्याच्या आणि पाणी पिण्याच्या हेतून गाडी काही काळासाठी थांबवली. त्यावेळी तो पुन्हा मला दिसला. तो त्याच्या स्कूटरवरून उतरला आणि माझ्याशी बोलण्यासाठी आला. भाषेचा थोडा अडथळा होता, पण तो मैत्रीपूर्ण वाटत होता,  म्हणून मी त्याला माझ्याशी बोलू दिले. पण यानंतर मी लगेच अस्वस्थ झाले. त्यानंतर त्याने मला कुठे राहतेस असं विचारलं. मला हे संभाषण कोणत्या दिशेने जात आहे याची जाणीव झाली," असं तिने सांगितलं. 

यावेळी तरुणाने तिच्याकडे शारिरीक सुखाची मागणी केली आणि हस्तमैथून करण्यास सुरुवात केली. यामुळे तरुणीला धक्का बसला. तिने आपला संताप व्यक्त केल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. "त्याने मला हा प्रश्न विचारला यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. मी नाही म्हटल्यानंतरही त्याने असं करण्याचं धाडसं केलं," असा संताप तिने व्यक्त केला आहे. "मला वाटतं अशा लोकांना दूर ठेवण्याचं आणि असं काही घडलं तरी जोराने बोलावं याची आठवण करुन देणारी ही घटना आहे," असंही ती म्हणाली. 

एकट्या महिलेच्या प्रवासाच्या आव्हानांवर ती म्हणाली, मी यामुळे माझा पुढील प्रवास खराब होऊ देणार नाही. परंतु त्यामुळे माझा आत्मविश्वास थोडासा कमी झाला आहे. एकटी महिला असण्याची किंमत तुम्हाला मोजावी लागते. ते नसावे, परंतु दुर्दैवाने, ते वास्तव आहे आणि मला राग येतो की तो माणूस मला अशी भावना देत आहे." मात्र या घटनेवरुन श्रीलंकेबद्दल मत तयार करु नये असं आवाहनही तिने केलं आहे 

"एक महिला म्हणून एकट्याने प्रवास करण्याची वास्तविकता आहे. पण मी स्पष्ट करू इच्छिते: ही श्रीलंकेची व्याख्या करत नाही. मी भेटलेले स्थानिक लोक मी कधीही भेटलेल्यांपैकी सर्वात दयाळू आणि उदार लोकांपैकी होते. हा एक पुरूष होता, एक क्षण - संपूर्ण देशाचे प्रतिबिंब नाही," असं ती म्हणाली आहे. 

तथापि, तिने एकट्या महिला प्रवासाच्या आव्हानांवर चिंतन केले. "एकट्या महिलेने प्रवास करणे अविश्वसनीय आहे. काही दिवस तुमच्या शक्तीची परीक्षा घेतात आणि तुम्हाला सतर्क राहण्याची आठवण करून देतात," असं तिने नमूद केले.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

