English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
  • माझ्यावर बलात्कार करा, तरुणाने Ex गर्लफ्रेंडचं बनावट अकाऊंट तयार करत दिलं निमंत्रण; 18 जण घरी पोहोचले अन्...; पोलीसही विचलित

'माझ्यावर बलात्कार करा', तरुणाने Ex गर्लफ्रेंडचं बनावट अकाऊंट तयार करत दिलं निमंत्रण; 18 जण घरी पोहोचले अन्...; पोलीसही विचलित

Crime News: एका तरुणाने आपल्या माजी प्रेयसीचा बदला घेण्यासाठी तिच्या नावे खोटं अकाऊंट तयार करुन, त्यावरुन बलात्कारासाठी निमंत्रण दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.     

शिवराज यादव | Updated: May 5, 2026, 11:03 PM IST
'माझ्यावर बलात्कार करा', तरुणाने Ex गर्लफ्रेंडचं बनावट अकाऊंट तयार करत दिलं निमंत्रण; 18 जण घरी पोहोचले अन्...; पोलीसही विचलित

Crime News: सध्याच्या प्रगत तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या युगात कशाप्रकारे आपल्याला धोका निर्माण होऊ शकतो याचं एक हादरवणारं उदाहरण समोर आलं आहे. एका तरुणाने डेटिंग अॅपवर बनावट प्रोफाइल तयार करत त्याच्या आधारे माजी प्रेयसीविरोधात बदला घेण्याचा प्रयत्न केला. चेस्टर क्राउन कोर्टात नऊ दिवस चाललेल्या खटल्यानंतर, 36 वर्षीय असद हुसेन याला पाळत ठेवल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले असून, जून महिन्यात त्याला शिक्षा सुनावली जाण्याची शक्यता आहे.
 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रेकअपनंतर सूडाची भावना

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कशाप्रकारे ग्रेटर मँचेस्टरमधील 'चीडल' येथील हुसेन याने, एप्रिल 2024 मध्ये "मिक रेनी" या टोपणनावाने एका महिलेशी संपर्क साधण्यास कशी सुरुवात केली, हे जाणून घेतलं. सुरुवातीला केवळ एक नातेसंबंध म्हणून याची सुरुवात झाली. मात्र काही वेळातच मालकी हक्क असल्याप्रमाणे वागवणं सुरु झालं. तो फार नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करु लागला. 

हे ही वाचा

बाप आहे की हैवान! मुलीच्या गळ्यावर फिरवली लाकडं कापण्यची मशीन, पुण्यातील डोकं सुन्न करणारी घटना

एका प्रकरणात तर पुरुष मित्र घरी आल्याने तो जवळपास दोन तास तिच्या घराची बेल वाजवत होती. पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतरच त्याने माघार घेतली. त्याने फोन तपासण्यास सुरुवात केल्यानंतर आणि इतर पुरुषांबाबत जाब विचारण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांचं नातं संपुष्टात आलं. ब्रेकअप झाल्यानंतरही त्याने तिच्या मैत्रिणींशी आणि मुलीशी संपर्क साधून तिच्यावर विश्वासघाताचे आरोप केले आणि पुन्हा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला त्यात यश आलं नाही. 

बनावट प्रोफाइल आणि खरा धोका

ब्रेकअप झाल्यानंतर काही आठवड्यांनी त्याने टिंडरवर तिच्या नावे एक बनावट खातं तयार केलं. यामधून त्याने काही पुरुषांना मेसेज पाठवले, ज्यामध्ये बलात्कारासाठी घरी येण्याचं निमंत्रण होतं. या पुरुषांना आपली फसवणूक होत असल्याची कल्पना नव्हती. 

जवळपास 18 पुरुष तिच्या घरी पोहोचले होते. एका रात्री तर चारजण तोच मेसेज घेऊन आले होते. यादरम्यान काही वेळा तिचे मोठे वाद झाले. एका पुरुषाने दरवाजा जोर लावून उघडला. नंतर त्याने दावा केला की, त्या मेसेजमधअये त्याला दरवाजाला धक्का देण्यास सांगितलं होते. दुसऱ्या एका घटनेत, ती महिला बाहेर गेली असताना एक पुरुष तिच्या घरात घुसला. यावेळी त्याला तिची अल्पवयीन मुलगी वरच्या मजल्यावर उपस्थित आहे याची कल्पना नव्हती. पोलिसांनी हा दहशत माजवण्याचा प्रयत्न होता असं सांगितलं आहे. 

आरोपीची ओळख कशी पटली?

तपास सुरु केला असता सुरुवातीला आरोपीचा शोध घेणं अवघड जात होतं, पण अखेरीस त्यांनी त्याच्या व्यवसायाच्या नावावर नोंदणीकृत असलेल्या एका वाहनाद्वारे हे टोपणनाव हुसेनशी जोडलं. बनावट ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी त्याने आपल्या गाडीची नोंदणी कशी बदलली होती आणि अनेक फोन कसे वापरले होते, हे अधिकाऱ्यांनी उघड केलं.  पोलिसांनी आमच्यासाठी हे फार विचलित करणारं प्रकरण होतं असं सांगितलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crime newsrape

इतर बातम्या

आधी भाच्याकडून माघार, आता जयंत पाटलांकडून भाजपला विजयी शुभे...

महाराष्ट्र बातम्या