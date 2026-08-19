/अफगाणिस्तानच्या गुहेत सापडला होता १२ फुटी महाकाय जीव! ५०० किलो वजन, सहा-सहा बोटं, पुन्हा चर्चांना उधाण

कंदहार: अफगाणिस्तानमधील युद्धाशी संबंधित सर्वात कुतूहलजनक कथांपैकी ही एक आहे. संशोधक टिमोथी अल्बेरिनो यांनी 'जो रोगन पॉडकास्ट'वर याचा उल्लेख केल्यानंतर ही कथा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
अफगाणिस्तानमधील कंदहार येथील एक रहस्यमय कथा जवळपास दोन दशकांनंतर पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. असा दावा केला जातो की, तिथे अमेरिकन सैनिकांचा सामना एका रहस्यमय, १२ फूट उंच आणि मानवासारख्या दिसणाऱ्या जीवाशी झाला होता. या जीवाला हाता-पायांच्या प्रत्येक बोटाला सहा बोटे होती, केस लाल होते आणि त्याचे वजन सुमारे ५०० किलो होते, असे सांगितले जाते.
त्याचे शरीर अमेरिकन लष्करी विमानाद्वारे तिथून हलवण्यात आले (एअरलिफ्ट करण्यात आले), असाही दावा केला जातो. पण सर्वात मोठा प्रश्न उरतो तो म्हणजे: कंदहारचा हा महाकाय जीव खरोखर अस्तित्वात होता का?
या कथेनुसार, अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन सैनिकांची एक तुकडी बेपत्ता झाली होती. त्यांचा शोध घेणारे सैनिक एका गुहेपाशी पोहोचले. तिथेच एक प्रचंड, मानवासारखा दिसणारा जीव बाहेर आला आणि त्याने सैनिकांवर हल्ला केला.
या हल्ल्यात एक अमेरिकन सैनिक मारला गेला असे सांगितले जाते. त्यानंतर उर्वरित सैनिकांनी त्या जीवावर गोळीबार केला आणि त्याला ठार मारले. असा दावा केला जातो की, त्या जीवाची उंची सुमारे १० ते १२ फूट होती आणि वजन सुमारे ५०० किलो होते.
त्याच्या त्वचेचे वर्णन पांढऱ्या किंवा फिकट रंगाचे असे केले गेले, त्याचे शरीर अत्यंत शक्तिशाली होते आणि केस लाल किंवा तपकिरी रंगाचे होते. सर्वात विशेष दावा म्हणजे त्याच्या हाता-पायांच्या प्रत्येक बोटाला सहा बोटे होती.
या कथेचा आणखी एक आश्चर्यकारक पैलू अमेरिकन लष्करी विमानाशी संबंधित आहे. संशोधक टिमोथी अल्बेरिनो यांनी एका पॉडकास्टवर दावा केला की, त्यांनी अमेरिकन लष्करी विमान चालवणाऱ्या एका वैमानिकाशी (पायलटशी) संवाद साधला होता.
असा दावा करण्यात आला की, त्या वैमानिकाने विमानाच्या आत ताडपत्रीने झाकलेले एक मोठे शरीर पाहिले होते. त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्या शरीराचे काही भाग—विशेषतः हात, पाय आणि डोके—दिसत होते. या दाव्यानुसार, त्या आकृतीचे केस लाल रंगाचे होते आणि तिच्या प्रत्येक हाताला सहा बोटे होती.
असेही वृत्त होते की, त्या मृतदेहाचे वजन पॅलेटसह (ज्या प्लॅटफॉर्मवर तो ठेवला होता) केले असता ते एकूण सुमारे १,५०० पाउंड (सुमारे ६८० किलो) भरले. पॅलेटचे वजन वजा केल्यानंतर, त्या मृतदेहाचे वजन अंदाजे ५०० किलो असल्याचे मानले गेले. मात्र, यात महत्त्वाची बाब म्हणजे त्या वैमानिकाची ओळख अद्याप निश्चित झालेली नाही.
जुलै २०२६ मध्ये, अल्बेरिनोने जो रोगनच्या पॉडकास्टवर या घटनेबद्दल चर्चा केली. रोगनने नमूद केले की, अल्बेरिनोच्या विविध कथांपैकी 'कंदहार जायंट'ची कथा विशेषत्वाने त्याच्या लक्षात राहिली. अल्बेरिनोने दावा केला की त्याने अफगाणिस्तानमध्ये सेवा बजावलेल्या व्यक्तींशी संवाद साधला होता; त्यांनी अशा महाकाय जीवांबाबतच्या कथा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या नाहीत.
त्याने असाही दावा केला की, जेव्हा एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याला 'कंदहार जायंट'बद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांना त्याबाबत काहीही उत्तर देता आले नाही. तथापि, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.
या गूढतेत आणखी भर घालताना, अल्बेरिनोने दावा केला की हे प्रकरण केवळ एका जीवासंबंधी मर्यादित नव्हते. त्याच्या मते, याला 'कंदहार जायंट' न म्हणता 'कंदहार जायंट्स' असे संबोधले पाहिजे. त्याने असा ठाम दावा केला की अमेरिकन लष्कराला अशा जीवांची माहिती होती, तरीही या दाव्याला पुष्टी देणारे कोणतेही लष्करी दस्तऐवज अद्याप समोर आलेले नाहीत.