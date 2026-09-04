मृत्यूशी नऊ दिवसांचा संघर्ष, केवळ 'हरे कृष्ण'चा आधार... नेपाळमधील बोगद्यातील त्या भीषण संकटातून वाचलेल्या कामगाराने सांगितला आपला अनुभव!

नेपाळमधील त्रिशूली जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात नऊ दिवस अडकून पडलेल्या संजय साह आणि कबीर महर्जन या कामगारांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. अंदाजानुसार, अजूनही सुमारे ९०० लोक बोगद्यांमध्ये अडकलेले असू शकतात.
नेपाळच्या त्रिशूली ३ए जलविद्युत प्रकल्पातील बोगद्यात अडकलेल्या एका कामगाराला नऊ दिवसांनंतर सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. ३० वर्षीय कामगार संजय साह याने सांगितले की, त्या अंधाऱ्या बोगद्यात मृत्यूशी झुंज देत असताना तो सतत 'हरे कृष्ण' महामंत्राचा जप करत होता.
श्रीकृष्ण आपला जीव वाचवतील, अशी त्याची दृढ श्रद्धा होती. योगायोगाने, ज्या दिवशी त्याची सुटका झाली, तो दिवस जन्माष्टमीचा शुभ सण होता.
जेव्हा लष्कराच्या जवानांनी संजयला बाहेर काढले, तेव्हा त्याचा चेहरा चिखलाने माखलेला होता; तरीही, वाचल्याचा एक वेगळाच आनंद त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.
संजय साह हे नेपाळ विद्युत प्राधिकरणात फोरमॅन म्हणून कार्यरत आहेत आणि ते सप्तरी जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा अचानक ती मोठी दुर्घटना घडली, तेव्हा ते कंट्रोल रूममध्ये कर्तव्यावर होते.
त्या क्षणी त्यांच्याकडे स्वतःचा जीव वाचवण्याची संधी होती, परंतु त्याऐवजी त्यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या आपल्या सहकाऱ्यांना सावध करणे पसंत केले. संजय यांनी सांगितले की, इतरांचे प्राण वाचवणे हीच त्यांची मुख्य जबाबदारी होती.
सर्वांना सावध करून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करेपर्यंत खूप उशीर झाला होता. त्यानंतर, बोगदा पाणी आणि ढिगाऱ्याने भरून गेला आणि ते आतच अडकून पडले.
VIDEO | Nepal: A person identified as Sanjay Shah rescued alive today from the tunnel of Trishuli–3 'A' Hydropower Project. Visuals of the rescued person.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/kM7nRYZN9p
संजय साह सलग नऊ दिवस बोगद्यातील घोर अंधारात अडकून पडले होते. त्यांच्याकडे ना अन्न होते, ना प्रकाशाचे कोणतेही साधन.
त्यांनी सांगितले की, बोगद्यात त्यांच्या आसपास इतर तीन-चार कामगारही अडकले होते. एकमेकांना हाक मारून आणि संवाद साधून त्यांनी एकमेकांचे धैर्य टिकवून ठेवले.
संजय यांच्या मते, तो बोगदा खूप लांब आहे आणि पुराच्या जोरदार प्रवाहामुळे अनेक लोक आत खोलवर वाहून गेले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, पॉवरहाऊसजवळ आणखी लोक अडकलेले असू शकतात.
या मोहिमेदरम्यान, नेपाळ लष्कराच्या बचाव पथकाने संजय साह यांच्यासोबतच ४५ वर्षीय कबीर महर्जन यांनाही सुखरूप बाहेर काढले.
कबीर महर्जन या प्रकल्पावर 'मेकॅनिकल सुपरवायझर' म्हणून काम करतात. प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना लष्करी हेलिकॉप्टरद्वारे काठमांडू येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, संजय साह यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही दुर्घटना घडल्यापासून बोगद्यांमधून जिवंत बाहेर आलेले हे पहिले दोन व्यक्ती आहेत.
नेपाळचे लष्कर आणि मदतकार्य करणाऱ्या संस्था विशेष यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने बोगद्यांमधील लोकांचा शोध घेत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, त्रिशुली नदीच्या काठावर असलेल्या सहा जलविद्युत प्रकल्पांच्या बोगद्यांमध्ये सुमारे ९०० लोक अडकले असण्याची शक्यता आहे.
'इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन'च्या माहितीनुसार, ११ प्रकल्पांमधील ६०० हून अधिक कामगार अजूनही बेपत्ता आहेत. २६ ऑगस्ट रोजी नेपाळ-चीन सीमेजवळ दरड कोसळल्यामुळे आणि हिमस्खलनामुळे आलेल्या पुरामुळे ही दुर्घटना घडली.
आतापर्यंत या पुरामुळे १,२०० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे आणि हजारो लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.