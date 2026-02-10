English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  विश्व
आकाशातून विमान थेट रस्त्यावर, गाड्यांचा चक्काचूर; कॅमेऱ्यात कैद झाली हादरवणारी दुर्घटना, पाहा VIDEO

A Plane Lands crashed on cars: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लँडिंगनंतर विमानाचा उजवा पंखा एका वाहनाला लागला आणि विमानाची इंधन टाकी सैल झाली.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 10, 2026, 03:58 PM IST
A Plane Lands crashed on cars: अमेरिकेत रहदारीच्या रस्त्यावर विमान थेट रस्त्यांवरुन विमानाला धडकल्याची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अमेरिकेत ही घटना घडली आहे. सोमवारी विमानाचं इमर्जन्सी लँडिग करण्यात आलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाकडे विमानतळावर पोहोचण्याइतकी पुरेशी पॉवर नसल्याने पायलटला जॉर्जियाच्या गेनेसविले येथील एका वर्दळीच्या रस्त्यावर सिंगल-इंजिन प्रशिक्षण विमान उतरवावं लागलं.

या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये विमान वर्दळीच्या रस्त्यावर उतरताना आणि नंतर अनेक वाहनांना धडकताना दिसत आहे. पोलिसांनी सांगितले की या दुर्घटनेत अनेक जण किरकोळ जखमी झाले आहेत.

पोलिसांनी सांगितलं की, विमान उतरल्यानंतर विमानाचा उजवा पंख एका वाहनाला धडकला आणि विमानाची इंधन टाकी सैल झाली. विमानाचा पंखा एसयूव्हीच्या मागील बाजूने वाहनात गेला होता. विमान दुर्घटनेनंतर रस्ता बंद करण्यात आला होता. यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली होती. 

राष्ट्रीय वाहतूक सुरक्षा मंडळाने सांगितले की, विमान गेनेसविलेच्या ली गिल्मर मेमोरियल विमानतळावरून कॅन्टनमधील चेरोकी काउंटी प्रादेशिक विमानतळाकडे जात असताना ही घटना घडली. "उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच, वैमानिकाला इंजिनमध्ये समस्या आल्या आणि त्याने गेनेसविलेकडे परत जाऊन तेथे उतरण्याचा निर्णय घेतला," असं एनटीएसबीने म्हटलं आहे.

"विमानतळावर पोहोचण्यासाठी विमानात पुरेशी शक्ती नव्हती, म्हणून वैमानिकाने रस्त्यावर उतरवले, जिथे विमान तीन वाहनांना धडकलं," असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) नुसार, हॉकर बीचक्राफ्ट BE-36 च्या पायलटने इंजिनमधील बिघाडामुळे आपत्कालीन लँडिंग केले, जे दुपारी 12.10 (स्थानिक वेळेनुसार) च्या सुमारास नोंदवले गेले. FAA अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एजन्सी या घटनेची चौकशी करेल.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

