Marathi News
जपानमध्ये 7.6 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप आला आहे. समुद्रात 10 फुटांपेक्षा त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 8, 2025, 10:00 PM IST
जपानी बाबा वेंगाची महात्सुनामीची भविष्यवाणी खरी ठरणार? जपानमध्ये 7.6 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप; समुद्रात 10 फुटांपेक्षा जास्त उंच लाटा उसळणार

Japan Earthquake: जपानला शक्तिशाली भूकंपाचा धक्का बसला आहे. या भूकंपानंतर विज्ञान संस्थेने त्सुनामीचा इशारा जारी केला आहे. संस्थेने म्हटले आहे की त्सुनामीच्या लाटा 10 फूट उंचीपर्यंत उसळू शकतात. जपान हवामान संस्थेने सोमवारी वृत्त दिले की जपानच्या उत्तर किनाऱ्यावर 7.6 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. भूकंपानंतर लगेचच, ईशान्य किनाऱ्यावरील अनेक भागात त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला.

जपानच्या हवामानशास्त्र संस्थेने म्हटले आहे की उत्तर किनाऱ्यालगतच्या किनाऱ्यावर एक शक्तिशाली भूकंप झाला. भूकंपाची तीव्रता 7.6 रिश्टर स्केल इतकी होती. भूकंपाचा केंद्रबिंदू पाण्याखाली असल्याने त्सुनामीचा धोका वाढतो. हा शक्तिशाली भूकंप विशेषतः जपानच्या ईशान्य किनाऱ्यासाठी चिंताजनक आहे, जिथे गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात त्सुनामी आल्या आहेत.

अमेरिकन भूगर्भीय सर्वेक्षणानुसार, भूकंप दुपारी 2:15 वाजता (UTC) 53.1 किमी खोलीवर झाला. उत्तर जपानमधील मिसावा शहरापासून 73 किमी पूर्व-ईशान्येस या भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता. हा भूकंप आओमोरी आणि होक्काइडोच्या किनाऱ्यावर धडकला, ज्यामुळे या प्रदेशात त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला.  जेएमएच्या मते, त्सुनामीच्या लाटा 3 मीटर (सुमारे 10 फूट) पर्यंत पोहोचू शकतात. इशिकावा प्रीफेक्चर आणि आजूबाजूचे परिसर सर्वात असुरक्षित आहेत. एजन्सीने लोकांना ताबडतोब उंच ठिकाणी जाण्याचे आणि किनाऱ्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.

गरजूंना मदत करण्यासाठी आपत्कालीन सेवा सक्रिय करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. टीव्ही चॅनेल्सवर आपत्कालीन माहिती सतत प्रसारित केली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी स्थानिक रहिवाशांना आणि पर्यटकांना तात्काळ स्थलांतर करण्याचे आवाहन केले आहे. जीवितहानी किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीचे कोणतेही अधिकृत वृत्त नाही, परंतु बचाव आणि मदत कार्य सुरू झाले आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला, जुलैमध्ये, नैऋत्य जपानमधील एका दुर्गम बेटावर 5.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र टोकरा बेट साखळीतील कागोशिमाच्या किनाऱ्याजवळ होते, परंतु त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला नव्हता. जपानचे प्रसिद्ध कलाकार आणि भविष्यवेत्ता रियो तुतुस्की हे जपानी बाबा वेंगा म्हणून ओखळले जातात.  जुलै महिन्यात महाप्रलय येणार असल्याची भविष्यवाणी या जापानी बाबा वेंगाने केली होती. यामुळे जपानी बाबा वेंगाची महात्सुनामीची भविष्यवाणी वर्षाअखेरीस खरी ठरणार की काय अशी चर्चा रंगली आहे.  

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
powerful 7.6 magnitude earthquake in japanJapan A tsunami warningजपानजपान भूकंपजपान त्सुनामी

