अरे बाप रे! जॉर्जिया मेलोनीसमोर 'या' देशाच्या पंतप्रधानांनी चक्क गुडघे टेकले, असं झालं तरी काय?

Giorgia Meloni Video: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना त्यांचे चाहते अतिशय उत्कृष्ठ नेता मानतात. मेलोनी यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत राहतात. जॉर्जिया मेलोनी जेथे कुठे जातात तेथे त्या कायमच चर्चेत असतात. अशातच त्यांचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कारण एका देशाच्या पंतप्रधानांनी 48 व्या वाढदिवसानिमित्त एक खास गोष्ट केली आहे.

अल्बेनियाचे पंतप्रधान एडी रामा यांनी त्यांच्यासाठी असे काही केले की सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. अबू धाबी येथे झालेल्या वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट दरम्यान घडली जेव्हा तो मेलोनीसमोर चक्क गुडघे टेकले आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीतील अबू धाबी येथे झालेल्या वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिटमज्ये जगभरातील नेते एकत्र आले होते. दरम्यान, मेलोनी यांच्या वाढदिवसानिमित्त एडी रामा यांनी त्याला खास पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या. रामा यांनी मेलोनीला एक सुंदर स्कार्फ भेट दिला जो एका इटालियन डिझायनरने डिझाइन केला होता. यानंतर, रामा यांनी गुडघ्यावर बसून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. हे दृश्य पाहून तिथे उपस्थित असलेले सर्वजण टाळ्या वाजवू लागले.

Albanian PM Edi Rama knelt before Italian PM Giorgia Meloni during their visit to Abu Dhabi, presenting her with a scarf as a birthday gift and referring to her as "Your Majesty".

He also tried to place the scarf over her head like a hijab. pic.twitter.com/QSqEuuBexM

