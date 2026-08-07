/शाळेतील गोळीबार प्रकरणी धक्कादायक खुलासा! नववीच्या विद्यार्थ्याने घरात आधी आजी-आजोबांची केली हत्या, नंतर बंदूक घेऊन...; पोलीसही हादरले

थायलंडमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्याने आपल्याच शाळेत गोळीबार केल्याने खळबळ उडाली आहे. विद्यार्थ्याने केलेल्या गोळीबारात तीन विद्यार्थी आणि तीन शिक्षकांचा मृत्यू झाला आहे. हत्या केल्यानंतर विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. यानंतर पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संशयित विद्यार्थ्याने, बँकॉकजवळील आपल्या शाळेवर हल्ला करण्यापूर्वी सर्वप्रथम घरात आपल्या आजी-आजोबांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. हल्लेखोर विद्यार्थीही अल्पवयीन असून नववीत शिकत होता.
थायलंड पोलिसांनी सांगितलं की, बँकॉकच्या वायव्येस असलेल्या नोनथाबुरी प्रांतातील शाळेकडे जाण्यापूर्वी हल्लेखोराने आपल्या राहत्या घरी आजी-आजोबांची गोळ्या झाडून हत्या केली आणि त्यानंतर शाळेत जाऊन विद्यार्थी व शिक्षकांवर गोळीबार केला. गोळीबारामागे नेमकं काय कारण होतं याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. गोळीबारासाठी वापरलेलं शस्त्र त्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याकडून घेण्यात आले असावे, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.
गोळीबारामुळे 'डेबसिरिन नोंथाबुरी' (Debsirin Nonthaburi) शाळेत एकच गोंधळ उडाला होता. विद्यार्थी शाळेच्या आवारात धावू लागले होते. जखमींना रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात नेण्यात आलं. शाळेबाहेर शिक्षक एकमेकांना मिठी मारताना आणि भावूक होऊन रडताना दिसले.
एका 18 वर्षीय विद्यार्थ्याने 'रॉयटर्स'ला सांगितलं की, सुरुवातीला त्याला गोळीबाराचा आवाज फटाक्यांचा आवाज वाटला होता. "सुरुवातीला मला ती बंदूक आहे असं वाटलंच नाही," असं तो म्हणाला. "अनेक गोळ्या झाडल्या गेल्या. त्यानंतर शांतता पसरली आणि मग पुन्हा गोळीबार सुरू झाला," अशी माहिती त्याने दिली.
आपत्कालीन सेवा कर्मचाऱ्यांनी अनेक पीडितांच्या छातीवर, पाठीवर आणि हातांवर गोळ्यांच्या जखमा झाल्या होत्या असं सांगितलं आहे.
थायलंडच्या शिक्षण मंत्र्यांनी मृतांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांचाही समावेश असल्याचं सांगितलं आहे. आपत्कालीन मदत पथकातील कियातिखुन वेरापोंगप्रादिथ (Kiatikhun Verapongpradith) यांनी सांगितले की, गोळीबार सुरू असतानाच त्यांचे पथक शाळेत पोहोचले होते. त्यांनी सांगितले की, बचाव पथकाला शाळेच्या वरच्या मजल्यावर एका पुरुष शिक्षकाचा मृतदेह आढळला. दुसऱ्या एका खोलीत, त्यांना एक महिला शिक्षिका आढळली जिच्या छातीवर आणि हातावर गोळ्यांच्या जखमा होत्या.
"आम्ही सुमारे 30 मिनिटे सीपीआर (CPR) दिला आणि तिला तातडीने रुग्णालयात नेलं, आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न केले," असे ते म्हणाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 15 जण जखमी झाले आहेत, तर स्थानिक प्रसारक वाहिनी 'चॅनेल ३' ने दिलेल्या वृत्तानुसार दोघांची प्रकृती गंभीर आहे.
पंतप्रधानांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांबद्दल शोक व्यक्त केला असून अधिकाऱ्यांना मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गोळीबाराच्या वेळी वर्गात एकच गोंधळ उडाला होता, असं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही वृत्तांनुसार, संबंधित विद्यार्थ्याने अंदाजे 24 गोळ्या झाडल्या. गोळीबारापासून जीव वाचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वर्गातील बाकांचा आधार घेत त्याखाली आसरा घेतला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून घटनेची चौकशी सुरू आहे.
या घटनेबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नॉनथाबुरी प्रांतातील एका पोलीस अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, हल्ला करणारा विद्यार्थी इयत्ता नववीत शिकत होता. विशेष म्हणजे, थायलंडमध्ये नववीतील विद्यार्थ्यांचे सरासरी वय साधारणपणे 14 वर्षे असते.
या भागात मोठ्या संख्येने लोकांकडे बंदुका असल्याचं रिपोर्टवरुन दिसतं. 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'च्या एका अहवालानुसार, थायलंडमध्ये अंदाजे 1 कोटी (10 दशलक्ष) बंदुका वापरात किंवा लोकांच्या ताब्यात असल्याचा अंदाज आहे.